«Не кидайте меня на амбразуру!»

На должность начальника отдела по реализации жилищной политики назначена выпускница РГСУ.

В обнинской городской администрации наконец-то состоялось долгожданное назначение начальника отдела по реализации жилищной политики.

После ухода из жизни Веры ЧЕРНЫШОВОЙ данное место долго оставалось вакантным. А теперь эту должность заняла юрист по образованию - Юлия БАРГАЕВА.

ЖИТЕЛИ ЖДУТ СЕМИНАРОВ

Помнится, обнинские чиновники все жаловались, что никак не могут найти достойную замену Вере Николаевне. И их можно понять. Чернышова была профессионалом своего дела, могла тут же ответить на любой вопрос, касающийся ЖКХ. И особенно хорошо ориентировалась в теме оплаты за жилищно-коммунальные услуги. Ведь это как раз то направление, которое больше всего волнует наших граждан.

Обнинцам потом было очень сложно отвыкать от регулярных обучающих семинаров в городской администрации, которые проводила Вера Николаевна и на которые могли прийти абсолютно все желающие. Именно там многие впервые узнали о нововведенной системе оплаты за капитальный ремонт, о принципе работы регионального оператора, о том, что такое спецсчет, как происходит расщепление платежей за жилищно-коммунальные услуги и еще многое-многое другое. Сегодня законы постоянно меняются. И особенно часто происходит это в сфере ЖКХ. Поэтому населению просто необходим специалист, который будет давать им разъяснения по всем этим вопросам.

«У ЮРКОВА ПЛОХИЕ НЕ РАБОТАЮТ»

Но мы связались с Юлией Баргаевой сами и попросили ее рассказать о себе и о своих планах в новой должности. Девушка оказалась родом из Обнинска. Она закончила РГСУ, затем в течение шести лет трудилась в МП «Теплоснабжение». Когда Юлия узнала, что место начальника отдела по реализации жилищной политики вакантно, сама пришла в мэрию и предложила свою кандидатуру. Затем приняла участие в конкурсе, прошла ряд собеседований с мэром и его заместителями и терпеливо ожидала принятия решения.

Как пояснил вице-мэр по ЖКХ Дмитрий Стрельцов, решающую роль в выборе именно этой кандидатуры сыграл тот факт, что Баргаева работала под началом Юрия ЮРКОВА.

- Для меня это является хорошим индикатором, - отметил Стрельцов. - Потому что Юрий Ильич предъявляет высокие требования к своим подчиненным. Он плохих сотрудников держать у себя на предприятии не станет. Но пока рано говорить о каких-то успехах моей новой подчиненной. Она делает только первые шаги. А там будет видно.

Мы поинтересовались у Баргаевой, собирается ли она проводить встречи с жителями и какие сложности в работе уже ощутила.

- Встречи проводить буду, но не сразу. Мне нужно время, чтобы войти в колею. Не кидайте меня сразу на амбразуру, - попросила молодой специалист.

Самым сложным, по признанию Юлии, ей показалась даже не сама работа, а ее объем. Как сказала новый начальник, помимо задач, которые ставит руководство, на ее плечи ложатся еще и многочисленные звонки жителей города. Сейчас народ больше всего интересуют вопросы капремонта. А еще больной темой стали факты отказа управляющих компаний от домов. Руководители коммунальных предприятий либо договоры с жильцами не продляют, либо просто отказываются от жилфонда. Проблем в этой сфере сегодня хватает и с каждым днем их становится все больше. Так что молодой выпускнице РГСУ в ближайшие месяцы придется очень нелегко.

Инна ЕМЕЛИНА

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