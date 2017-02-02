02.02.2017

Деньги на ветер?



На улицах Обнинска делают съезды, а инвалиды не могут выйти из дома.

Каждый год чиновники бодро рапортуют о том, что Обнинск становится все более доступным. Так, минувшим летом в первом наукограде обустроили порядка пятидесяти съездов. Такую работу, конечно, нельзя не похвалить.

Однако стало ли  от этого легче так называемым маломобильным категориям граждан? Оказывается, что нет. 

 

ЗАПЕРТЫЕ В ЧЕТЫРЕХ СТЕНАХ

Казалось бы, сегодня проехать по городу для инвалида-колясочника не составит большого труда. Однако люди с ограниченными возможностями отчего-то не заполонили улицы города. Спросите, почему? Ответ простой - большинство из них не могут выбраться из дома.

- Первая сложность состоит в том, что многие колясочники живут в «хрущевках» на четвертом, пятом этаже. Там, естественно, никаких лифтов нет, - рассказывает редактор проекта «Обнинск без барьеров» Дмитрий МИРОНОВ. - А всевозможные устройства, во-первых, стоят по несколько сот тысяч, а во-вторых, никак не решают проблему.

Но даже те, кто живет в девятиэтажке с лифтом, часто не могут добиться установки пандуса и, как следствие, преодолеть пять ступеней на первом этаже.

- Я подала заявку, мне перезвонил молодой человек и по-доброму так объяснил, что, понимаете. ваш пандус будет мешать другим жителям, здоровым. У вас лестница так спроектирована, что люди об эту конструкцию все ноги поломают, - рассказывает инвалид-колясочник Любовь В. (Имя изменено по просьбе героини. - Прим. ред.).

Вот и получается, что инвалид понять здоровых людей должен, а кто поймет его? И зачем тогда город тратит деньги на обустройство съездов, раз колясочники ими все равно не пользуются, просто потому что не могут выбраться из своих квартир? Или это делается не для них, а ради моды? Ведь говорить о помощи инвалидам стало модно, вот до реальных дел руки как всегда не доходят.

 

ИНВАЛИДЫ ПИШУТ, СОЦЗАЩИТА ФИКСИРУЕТ

А между тем на федеральном уровне в очередной раз озаботились проблемой пандусов, и  в июле прошлого года вышло постановление Правительства, регламентирующее их установку. Подобного документа сами инвалиды ждали давно,  теперь эти работы не будут проводиться ради галочки, как это было раньше.

- В обнинских домах, как правило, кладут два швеллера, а для инвалида, чей вес, предположительно, шестьдесят килограммов, сидящего в коляске, это просто опасно. Потому что уклон очень большой, практически сорок пять градусов, здесь чтобы человек мог спуститься, нужна помощь еще двух человек. Один будет тащить, другой страховать, - рассказывает Миронов.

Но на деле оказалось, что инвалиды рано радовались такому ноу-хау. Федеральное министерство строительства и ЖКХ должно было проработать все детали в течение трех месяцев, но  прошло уже полгода, а воз и ныне там.

- У муниципалитета здесь полномочия небольшие - создать специальную комиссию, которая займется этим вопросом, она и должна будет выносить вердикт: делаем или отказываем, - рассказывает начальник управления социальной защиты населения Владимир ЖАРСКИЙ. - Теперь и такое может быть, например, в старой постройке, если человек живет на пятом этаже, не предусматривается пандусов.

Но пока детали не проработаны, комиссии такой в городе нет. Владимир Алексеевич признается, что обнинские колясочники не теряют надежды выйти из дома и пишут заявления на установку пандусов. Документы в управлении социальной защиты населения принимают и оставляют без движения, ожидая указа сверху.

А между тем из городского бюджета в этом году опять выделены деньги на организацию съездов для маломобильных граждан. Только вот стал ли от этого наш город доступнее?

Евгения НИКИТИНА

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