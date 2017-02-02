Сможет ли мэрия Обнинска упорядочить уличную торговлю?

Ситуация с торговыми палатками в наукограде давно стала одной из самых злободневных тем. Появление подобных объектов, свойственных скорее азиатскому рынку, нежели современному городскому пространству, в последнее время стало для Обнинска трендом.

Похоже, что вслед за простыми жителями этой вопиющей картиной, наконец, возмутились и городские власти.

ЖАЖДА ПРИБЫЛИ

Местные коммерсанты уже не скрывают, что все определяют деньги. Поэтому готовы отдать под палатку любой кусок газона или пешеходной дорожки. При этом никого не волнует, как выглядят со стороны такие «оплоты бизнеса».

А уж о том, не мешает ли такое нагромождение «шалманов» пешеходам, и вовсе никто не задумывается. При этом попасть во многие торговые центры сегодня весьма затруднительно, ведь подступы к ним оккупировали те самые «колхозные рынки».

Жажда прибыли местных предпринимателей вполне понятна, но спрашивается, почему же мэрия смотрит сквозь пальцы на это безобразие и позволяет столь бесцеремонно относиться к жителям и городу в целом? Впрочем, с введением новых дополнений в правила землепользования и застройки (ПЗЗ) дело все-таки должно сдвинуться с мертвой точки.

Так, теперь при установке нестационарных торговых объектов необходимо обязательное соблюдение норм, касающихся противопожарной безопасности, допустимых предельных площадей торговых объектов и автомобильных парковок.

Их внешний вид тоже будет подлежать обязательному согласованию с городской администрацией. Кроме того, теперь категорически запрещается размещать киоски в охранных зонах и там, где проходят подземные и инженерные коммуникации.

«ВСЕ ДОЛЖНО БЫТЬ КРАСИВО...»

Обнинские депутаты не скрывали своего удовлетворения по поводу изменения городских нормативных актов, позволяющих найти управу на распоясавшихся предпринимателей. - У нас была война с повсеместными палатками, но она завершилась ничем. Последней каплей терпения стал деревянный барак возле универмага «Центральный». Поэтому в правилах очень жестко прописано, как эти объекты должны размещаться, - сказал Лев БЕРЕЗНЕР. А председатель обнинского Городского Собрания Владимир ВИКУЛИН сравнил нынешнее уличное безобразие с далекими «лихими» девяностыми, когда каждый творил что хотел. - Прошли те времена, когда малый бизнес становился на ноги любыми доступными средствами. Сейчас все должно быть согласовано, красиво и вписываться в архитектуру города, - отметил Владимир Васильевич.

«ТО ЖЕ САМОЕ БЫЛО С РЕКЛАМНЫМИ ЩИТАМИ»

Рассуждениям депутатов можно только поаплодировать, вот только непонятно почему, например, в Москве коммерсанты сегодня не могут и помыслить о том, чтобы выставить перед своим магазином дополнительную торговую точку, поскольку ее мгновенно снесут, а в Обнинске бизнес живет по правилам: что хочу - то ворочу.

Впрочем, по мнению начальника управления архитектуры и градостроительства Ольги ЛАПИНОЙ, в наукограде решить эту ситуацию столь радикальным способом нельзя, поскольку палатки стоят на частной территории. Что касается объектов, которые в одночасье оказались демонтированы в столице, то там, видимо, не все было гладко с оформлением земли.

- То же самое когда-то было у нас с рекламными конструкциями. На их размещение выдавали разрешения, но земля под ними не оформлялась. В результате - их ставили-ставили, а потом разом все снесли, - рассказала Ольга Ивановна.

Но, в отличие от рекламных щитов, с палатками такой номер уже не пройдет, поскольку они стоят на частной территории. Именно поэтому пришлось вносить дополнения в городские законы.

- Например, у универмага «Центральный» до тротуара идет частная земля, - продолжает Лапина. - Его владелец берет федеральный закон о торговле и читает там, что собственник может на своей земле выбирать любые формы торговли. Но он не учитывает, что все это должно делаться в соответствии с градостроительными нормативами, противопожарной безопасностью. И для того чтобы можно было, в том числе, на него наложить штраф, мы поменяем законодательство на местном уровне.

«ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ»

Впрочем, внесенные изменения являются только первым шагом к борьбе с «палаточниками», и говорить о том, что с этого момента их всех начнут штрафовать, пока не приходится. Данный блок дополнений продублируют в правилах благоустройства, а затем изменят положение о городской градостроительной комиссии, которая как раз и займется рассмотрением правомерности расположения того или иного нестационарного торгового объекта. И только после этого комиссия административно-технического контроля сможет делать соответствующие взыскания, а они там, к слову, весьма существенные - юридическому лицу придется раскошелиться на 110 тысяч рублей.

- С внесением этих изменений все только начинается. Это никак не конец истории, а лишь ее начало, - подытожила Ольга Лапина.

Самое главное, чтобы процесс создания всевозможных актов не оказался слишком затянут, иначе к моменту, когда он завершится, придется сносить полгорода, ведь ларьками и палатками сегодня заставлено большинство улиц.

Константин ЕРЕМЕНКО

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