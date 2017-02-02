02.02.2017

В новой гостинице при дворце спорта «Олимп» уже трескаются стены!



Всего полгода в нашем городе функционирует Центр для временного проживания спортсменов при ДЮСШ «Олимп». И на него уже начали поступать жалобы. Во всяком случае, одно такое неприятное письмо в нашу редакцию пришло сразу после новогодних каникул.

Приехавшие со своими детьми на хоккейные сборы жители Сыктывкара были возмущены состоянием комнаты в новом комплексе, в которой им пришлось жить. Мы решили оценить ситуацию лично.

 

ГРЯЗНО И ХОЛОДНО

Но сначала напомним, в чем была суть жалобы. Мама юных спортсменов Ксения ГУРЕВИЧ рассказала, что ее семья с самых первых минут столкнулась в Центре с целым рядом неприятных «сюрпризов».

Во-первых, в комнате, которую им предоставили, было настолько холодно, что дети вынуждены были спать в джемперах и под двумя одеялами, привезенными из дома. Как выяснилось, свободных теплых номеров, как и дополнительных одеял, в этой, условно говоря, гостинице не было.

А в ответ на просьбу мамы двоих детей как-то решить данную проблему, администратор ответила: «Я ничего не могу поделать. Откуда мы знали, что у вас будет холодно, ведь мы работаем первую зиму. Зачем вы вообще сюда с детьми приехали?» В итоге Ксении и ее мужу пришлось повесить на окна покрывала с кроватей, хотя, как они заверили, и эта мера особо не помогла.

Кроме того, по рассказам постояльцев, в номере было не убрано. В день заезда под тумбочкой валялось сгнившее яблоко, всюду были крошки, душ-кабина и стенка под умывальником  были в грязных брызгах, пол - в разводах.

Женщине пришлось все это убирать самой. А ее супруг в первый же день занимался ремонтом протекшей батареи в номере.

 

 

« ПРИШЛОСЬ УТЕПЛЯТЬ ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА»

Директор Дворца спорта «Олимп» Станислав ЛОПУХОВ не стал прятаться от журналистов и предложил посмотреть любую комнату на выбор. Мы решили оценить сразу несколько. Но разочаровало нас не столько санитарное состояние помещений новой гостиницы для спортсменов, сколько качество отделочных работ. В коридоре, и в некоторых комнатах на стенах потрескалась краска,  хотя этому зданию всего лишь год.

Станислав Юрьевич не стал отрицать, что проблемы существуют: протекают душевые кабины, отходит краска на стенах и сильно дует из окон.

- Окна - это самый злободневный вопрос, - заметил он. - Нам даже пришлось их утеплять. Хотя это абсурд - утеплять пластиковые окна. 

Лопухов рассказал, что причина всех этих «косяков» в плохом качестве строительных работ. И проинформировал, что уже направил соответствующие письма в управление капитального строительства Минстроя Калужской области.

А попутно Дворец спорта судился с подрядной организацией «Топфлоринвест», строившей основное здание «Олимпа». Как признался Станислав Лопухов, там всплыли аналогичные проблемы со стенами. Но  все тяжбы с подрядчиком оказались напрасными, потому что он обанкротился.

Так называемую «гостиницу для спортсменов» возводила совсем другая организация, поэтому  директор «Олимпа» заверил нас, что устранять недоделки строители начнут уже этой весной.  Вот только как жить сейчас приезжающим в Обнинск на спортивные соревнования?  

Инна ЕМЕЛИНА

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