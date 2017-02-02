Да пошли вы... в интернет!

Школы Обнинска проспали начало регистрации «первачков».

В эту среду в восемь утра стартовала электронная запись будущих первоклассников в школы города. Как и предполагали скептики, первый блин оказался комом.

Вбив свои данные и данные ребенка на сайте, где ведется электронная запись, родители оказались перед нелегким выбором: отдать свое чадо в третью школу или школу-сад №35, других вариантов в Обнинске сервис не предлагал.

И ТАК СОЙДЕТ?

Учитывая, что учебные заведения находятся на разных концах города, а прием в школы идет строго по прописке, ясно, что это электронное заявление, даже если его подать, окажется всего лишь пустой тратой времени.

Отчаявшись попасть в нужную школу по сети, родители решили наведаться туда лично, но, как оказалось, гостей там никто не ждал. Вернее, ждали те, кто посылал людей обратно... в Интернет. Так, например, на входе в школу №12 встречающие уверенно заявляли, что пробиться в их учебное заведение можно только по Интернету, воспользовавшись электронной записью, а написать заявление привычным дедовским методом от руки теперь нельзя.

На возмущение родителей, что областной портал всего лишь дорогая, но бесполезная игрушка, которая не работает, девушка невозмутимо отвечала: «Неправда!»

Некоторые попытались войти на сайт прямо с крыльца школы, воспользовавшись смартфоном, но и здесь людям предлагали подать документы лишь в лицей «Держава» и школу номер семь.

БЕЗ БУМАЖКИ ТЫ...

Сникнув под напором аргументов, родителей все-таки проводили в канцелярию школы номер двенадцать, где их встретила руководитель этой структуры Ольга БЕЛЕЦКАЯ. Последняя попыталась в очередной раз послать возмущенных людей «в Интернет», сказав, что только что «была там сама» и все работает.

Но когда родители будущих первоклассников настояли на том, чтобы написать бумажное заявление, Ольга Александровна решила поинтересоваться, весь ли комплект документов они собрали. Как и следовало ожидать, заведующая канцелярией смогла найти огреху.

Камнем преткновения стала прописка одного из маленьких претендентов. Коренному обнинцу, родители которого предоставили «богине заявлений» свидетельство о регистрации по месту жительства, путь в школу оказался закрыт только потому, что в образовательном учреждении эту бумажку за документ не посчитали.

- Сходите в МФЦ, возьмите справку, они ее быстро дают, - посоветовала Белецкая. - Мне нужно подтверждение, что ребенок на данный момент прописан, а то, что он с рождения зарегистрирован по этому адресу, для меня не важно.

- Выходит, если через Интернет записываться, документов не надо?- поинтересовались родители.

- Почему? - отреагировала заведующая канцелярией. - Я не поставлю галочку, что ваш ребенок зачислен в школу, пока у меня не будет всех документов.

То есть, пройдя семь кругов ада на областном Портале образовательных услуг, люди все равно будут вынуждены идти в школу с бумажками. Тогда зачем нужны такие «ноу-хау», раз поход по инстанциям они не отменяют? Чтобы мучить людей?

ЖУРНАЛИСТЫ ПРЕДЛОЖИЛИ УСОВЕРШЕНСТВОВАТЬ РАБОТУ

Видимо, кураторы сферы образования до сих пор считают, что ходоки - самая лучшая профессия. Можно представить, какие очереди появятся в МФЦ, учитывая, что справку о прописке должен принести каждый потенциальный ученик.

Никто не спорит, что в школах должны быть документы, подтверждающие регистрацию ребенка, но почему приносить их необходимо родителям?

Почему до сих пор не налажено межведомственное взаимодействие и не заказываются справки в том же МФЦ, остается загадкой. Видимо, в педагогической отрасли такой бег родителей будущих первоклассников по кругу считается нормальным явлением, ведь, как известно, путь к знаниям - труден, и не важно, что трудности эти создают те, чьей прямой обязанностью является их решение.

Как прокомментировала начальник управления общего образования Татьяна ВОЛНИСТОВА, сегодня школы ведут «заявочную кампанию» в полном соответствии с Приказом федерального министерства, где черным по белому сказано, что комплект документов образовательным учреждениям должны предоставить именно родители:

- Я согласна с вашим предложением, что было бы целесообразно наладить межведомственное взаимодействие, но сейчас уже набор первачков начат, поэтому отрабатывать что-либо поздно.

В управлении общего образования пообещали проработать этот вопрос к следующему году. Так что не исключено, что тем, кто пойдет первый раз в первый класс в 2018-м году, повезет больше, чем тем, чьи чада переступят порог школ в сентябре этого года...

Евгения НИКИТИНА

Другие статьи из рубрики «Образование»