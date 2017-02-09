Международное сотрудничество Обнинска выходит на новый уровень!

С агломерацией Монпелье у Обнинска давние и тесные связи. Это взаимодействие началось еще в начале 90-х годов и с тех пор только набирает обороты. Это подтверждает и недавно состоявшиеся визиты в наукоград представителей французского бизнес-сообщества.

ВЫГОДНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Для того чтобы понять, что в экономическом плане представляет собой агломерация Монпелье, достаточно привести несколько цифр: более 43 тысяч гектаров площади, объединяющих 31 коммуну; 450 тысяч жителей, 30500 предприятий и 15 тысяч человек, задействованных в научной сфере. Монпелье сотрудничает с такими городами, как Шанхай и Шегнду в Китае, Нью-Джерси, канадским Шербруком, бразильским Кампинасом, Абу-Даби.

Как отмечает начальник управления экономики и инновационного развития обнинской мэрии Станислав ФИЛИППОВ, феноменальный успех урбанистического проекта Монпелье пока не нашел достойного отражения в сознании мировой общественности. А ведь мало кому удавалось за столь короткое и не самое простое время вырасти из небольшого населенного пункта в восьмой по численности населения город Франции. К тому же - признанного лидера в области инноваций и делового туризма. Это подтверждается и многочисленными симпозиумами и конференциями, которые регулярно проходят на этой территории.

Агломерация Монпелье уверенно держится на гребне экономического развития, чутко улавливая и оперативно реагируя на перспективные запросы своего населения, с одной стороны, и национальных и европейских институтов - с другой.

Отрадно, что в системе международного взаимодействия агломерации с другими городами Обнинск занимает одну из ведущих ролей, что было достигнуто с помощью многочисленных контактов и переговоров.

- Учитывая наработки, которые уже были сделаны благодаря АИРКО и личному участию Анатолия СОТНИКОВА, мы смело можем сказать, что делаем очередной шаг вперед в развитие международного сотрудничества Обнинска, - подчеркивает Станислав Филиппов.

ОБМЕН ОПЫТОМ И ЗНАНИЯМИ

Первым контактом Калужской области с Монпелье можно считать поездку представителей обнинской Торгово-промышленной палаты во Францию в 1992 году, где обсуждались возможности сотрудничества в самых разных областях. В итоге, в 1993 году удалось реализовать только один из намеченных проектов - Франко-российский институт делового администрирования, программы и формы обучения в котором разрабатывались с учетом французского опыта бизнес-образования.

В 1995 году при ФРИДАС образовался Учебно-деловой центр, и сотрудничество приобрело новое направление - обучение и консультирование руководителей и специалистов предприятий, а для проведения семинаров приглашали консультантов и экспертов из Монпелье. В результате, Обнинск посетили более двадцати высококвалифицированных специалистов разных сфер управления.

Французские делегации, включавшие управленцев экономического и инновационного блоков агломерации, а также представителей крупных и малых предприятий, стали активными участниками первого и второго обнинских инновационных форумов. При этом интенсивный обмен опытом и наработками в различных профессиональных сферах полезен как французам, так и представителям наукограда.

- У нас вызывает большой интерес медицинское направление, учитывая наличие в Монпелье четвертого по значению Университетского медицинского центра Франции, специализирующегося в таких областях, как онкология и нейрология, - поясняет Станислав Филиппов. - Отдельно хочу отметить возможности и новые перспективы сотрудничества между существующими бизнес-инкубаторами Обнинска и Монпелье: обмен компаниями-резидентами, организация и помощь в работе, предоставление помещений.

Впрочем, и другой стороне тоже есть чему у нас поучиться. Так, в Монпелье предполагается развивать направление гостиничного сервиса на основе уже зарекомендовавшего себя на международной арене примера обнинского Колледжа технологии и услуг.

«МЫ ГОВОРИМ НА ОДНОМ ЯЗЫКЕ»

Важность международных контактов и вес России на мировой арене отмечает в том числе и нынешний мэр Монпелье и президент Совета Метрополии Монпелье-Средиземноморье Филипп СОРЕЛЬ. Он глубоко преклоняется перед подвигом советского народа во Второй мировой войне и однозначно высказывается за сотрудничество с Россией.

Как результат этих теплых отношений - за последнее время делегация из Монпелье посетила Обнинск уже два раза. Так, недавно состоялся визит французских гостей во главе с вице-президентом агломерации Марион ШАНТАЛЬ и были намечены пути сотрудничества в области IT-разработок, в частности программного обеспечения для медицинской и образовательной сферы.

А уже в этом году в рамках посещения Калужской области в наукограде побывал Филипп Сорель и тепло пообщался с представителями обнинской администрации и мэром Владиславом ШАПШОЙ, который подробно рассказал коллеге об экономическом, научном и инновационном развитии наукограда.

- Мэры малых городов всегда поймут друг друга, потому что мы говорим на одном языке, - отметил Филипп Сорель. - Я уверен, что наше сотрудничество с Обнинском будет плодотворным.

Константин ЕРЕМЕНКО

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