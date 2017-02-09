Маршрутчики Обнинска требуют повышения платы за проезд!

Увеличение стоимости проезда в общественном транспорте всегда было любимой темой местных перевозчиков.

Эти разговоры они заводят каждый раз, когда после очередного подорожания билета проходит небольшое количество времени. Поэтому неудивительно, что цена в 16 рублей, которая в Обнинске держится уже несколько лет, сегодня их явно не устраивает.

МАРШРУТКАМИ В ОБНИНСКЕ ЗАПРАВЛЯЮТ БАНДИТЫ?

О том, какую сумму должны платить горожане, у перевозчиков разные мнения. Кто-то говорит о 25 рублях, кто-то вообще о 35, при этом постоянно ставят в пример Москву и его пригороды.

- Наро-Фоминск - это, по сути, деревня, а проезд там - 35 рублей. А у нас в Обнинске цены на все московские, а проезд стоит как в Калуге, - возмущается предприниматель Александр МАТЮШЕНКО.

Вот только Александр Владимирович забывает, что уровень зарплат в наукограде не только не столичный, но даже и не наро-фоминский. Впрочем, помимо неважной прибыли, перевозчик недоволен и тем, как ведет себя в этой ситуации администрация, диктующая свои правила.

- С ними бесполезно бороться. В основном все маршруты находятся в руках у людей, у которых есть родственники в мэрии, либо они связаны с бандитами, - полагает Матюшенко.

Что касается нынешних 16 рублей, то работать на этих условиях он теперь хоть и не готов, но будет вынужден продолжить, поскольку были закуплены дорогие автомобили, и их необходимо хоть как-то «отбить».

Солидарен с ним и директор ООО «Геокон» Анатолий ДАВИДЕНКО, который ранее неоднократно заявлял о необходимости увеличения платы за проезд, но по-прежнему крепко держится за свой бизнес.

- Конечно, мы бедствуем, но пока работаем. У нас есть обязательства по контрактам, - заявил Анатолий Николаевич.

МП «ОПАТП» СТАНЕТ ПЕРВОЙ ЛАСТОЧКОЙ

На каждом совещании в мэрии и при любом удобном случае предприниматели не устают затрагивать свою любимую тарифную тему. В результате уже поползли слухи, что хоть до 25 рублей никто сразу стоимость проезда повышать не будет, но до 18 все-таки подтянут.

Косвенным подтверждением этих планов стало подорожание проезда в других районах нашего региона. Например, в ближайшее время это коснется общественного транспорта Калуги, а маршрутки Обнинск-Белоусово взлетели с 16 до 20 рублей уже с этого месяца.

Как пояснил начальник отдела регулирования в сфере потребительского рынка, транспорта и технологического присоединения Министерства тарифного регулирования области Юрий МИХАЛЕВ, все изменения проведены на совершенно законных основаниях. Дело в том, что для этого органы местного самоуправления должны направить в Министерство тарифного регулирования соответствующие документы с расчетами. В той же Калуге это уже сделали, а вот из Обнинска пока ничего не присылали. Однако, похоже, это только дело времени.

- В 2017 году МП «ОПАТП» планирует направить необходимые документы в профильное Министерство для повышения тарифа в связи с увеличением расходов, - сообщили нам в городском управлении потребительского рынка, транспорта и связи.

Однако повышение стоимости проезда вряд ли станет спасительным для муниципального предприятия, автобусы которого ходят полупустыми с интервалом в полтора часа. Здесь уже давно пора принимать принципиальные управленческие решения, но в администрации предпочитают действовать по старой схеме, задирая тариф.

По словам директора МП «ОПАТП» Виктора ЖИЛКИНА, ждать изменений пассажирам, скорее всего, стоит ближе к июлю или августу, но насколько возрастет оплата проезда, будут решать в областном центре, а не в первом наукограде.

- Конечно, для нас, чем больше повысят, тем лучше, но это определяем не мы, а министерство, - признался Виктор Павлович.

Выходит, что повышение тарифов на проезд в Обнинске - вопрос практически решенный, и остается лишь надеяться, что областные чиновники не будут слишком усердствовать в этом вопросе.

Ведь, несмотря на то, что экономически обосновать тяжелые условия перевозчиков сегодня не составит труда, надо понимать, что в таких же непростых условиях живут и обычные горожане, только повышать зарплату им никто не собирается.

Константин ЕРЕМЕНКО

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