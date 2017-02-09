Начальник обнинского МФЦ Светлана Григоренко: «Жалоб в наш адрес нет!»

С августа 2016 года должность начальника филиала ГБУ КО «МФЦ» Калужской области по городу Обнинскe занимает бывший заместитель руководителя налоговой инспекции Светлана ГРИГОРЕНКО.

В феврале исполнилось полгода, как Светлана Геннадьевна возглавляет данное ведомство. И сегодня мы беседуем с ней о первых итогах работы в новом качестве.

«РАБОТАЕМ С ЛЮДЬМИ И С ДОКУМЕНТАМИ»

- Светлана Геннадьевна, вы пришли в МФЦ из налоговой службы. Все-таки там работа, как нам кажется, была больше с цифрами, а здесь - непосредственно с людьми. Не был ли для вас такой переход дискомфортным?Как вы ощущаете себя на новом месте?

- Не соглашусь с вами. В налоговой службе также ведется работа с гражданами. Здесь мы взаимодействуем с заявителями, а там - с налогоплательщиками. Поэтому нельзя сказать, что я резко сменила сферу деятельности. Как и прежде, работаю с людьми и с документами. Кроме того, накопленный опыт работы помог быстро освоиться на этом месте и в новом для меня качестве.

- Но за полгода работы вы уже сделали для себя какие-то выводы: насколько эффективно организована работа МФЦ в Обнинске? Есть еще над чем поработать?

- Работать всегда есть над чем, мы совершенствуемся и ежедневно ставим перед собой новые задачи. Основная наша цель - улучшать качество обслуживания жителей по тем услугам, которые оказывает наш филиал.

- Часто вам приходится выслушивать жалобы от посетителей?

- Жалоб в наш адрес сейчас нет. Поначалу, когда филиал только открылся, были небольшие очереди. Но потом работа центров по всему региону вошла в свое русло и все нормализовалось.

Бывает, некоторые люди обращаются с просьбами оказать те или иные услуги, которые у нас не предоставляются. Стоит заметить, что не МФЦ выбирает, какие из них оказывать, а какие нет. Есть конкретные нормативные правовые акты, постановления, законы, которым подчинена деятельность учреждения. И каких-то услуг просто нет в нашем перечне. Такое изредка случается.

В подобных случаях мы даем подробные разъяснения по поводу того, где их можно получить. К примеру, справку о составе семьи МФЦ не выдает. Эта услуга, к сожалению, не является ни муниципальной, ни государственной.

«БЕЗ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ НЕ БЕРЕМ»

- Решен ли у вас кадровый вопрос?

- Да, решен. Кадрами МФЦ укомплектован полностью. Здесь следует отметить, что наш Центр предоставляет рабочие места и для людей с ограниченными возможностями здоровья. У нас имеются такие квоты и как раз сейчас эти специалисты устраиваются к нам на работу.

- Все ли ваши сотрудники должны иметь высшее образование? Или вы делаете исключения?

- Исключений не делаем. Наличие высшего образования - наше обязательное требование. Работа в Центре очень ответственная, наши сотрудники ежедневно имеют дело с большим объемом документации. Отсюда и соответствующие квалификационные требования. Наши специалисты пришли сюда, как и я, из налоговой инспекции, либо из Кадастровой палаты, из Росреестра или из Пенсионного фонда.

- Это в основном молодежь?

- Средний возраст наших работников составляет 35 лет. Потому что работа напряженная, требует большой скорости переключения с одной услуги на другую. У нас ведь в одном окне можно заказать сразу несколько разных услуг. Начиная от прописки и заканчивая сделками с недвижимостью. Так что специалисты в МФЦ трудятся универсальные.

ЗА УЧАСТКАМИ - В МФЦ

- В настоящее время в городе функционируют два отдела МФЦ - на проспекте Маркса, 130 и на улице Долгининская, 6. Хватает ли их Обнинску? Расширяться не планируете?

- В отделах нашего филиала сегодня работает 24 окна. И пока этого вполне достаточно. Но в дальнейшем, я думаю, их появится больше. Город ведь растет.

- А сколько всего услуг вы оказываете?

- На сегодняшний день 70.

- Давайте поговорим о самых новых - тех, что вам добавили уже в 2017 году.

- Их две. С 1 февраля текущего года наш филиал начал оказывать такую услугу, как прием заявок на получение в безвозмездное пользование на пять лет участка земли на Дальнем Востоке. Как известно, в прошлом году земельный надел размером в один гектар предоставляли только жителям того региона. А теперь на это имеют право все граждане Российской Федерации. И вот четверо жителей Обнинска изъявили желание воспользоваться своим правом. Все они уже обратились к нам в МФЦ за информацией. Причем трое жителей наукограда получили ее по телефону, а один пришел на Долгининскую, 6 лично.

Мы консультируем, каким образом можно выбрать земельный участок. Есть определенный сайт в интернете - портал Госуслуг, где желающие могут авторизоваться, а затем с помощью раздела «Карта» - сформировать свой участок. После чего нужно заполнить заявление и приложить скан документа, удостоверяющего личность. Это все мы подробно разъясняем.

- Тогда пользуясь случаем спрошу: эти участки можно сразу же оформлять в собственность?

- Только спустя пять лет. Вначале вы его арендуете у государства на безвозмездной основе. Разумеется, все это время участок бесхозным стоять не должен.

- С участками все более-менее ясно. Но вы говорили о двух новых услугах. Расскажите, пожалуйста, о второй.

- Также с 1 февраля 2017 года МФЦ производит замену и выдачу водительских удостоверений. По желанию заявитель может прийти в ГИБДД либо к нам. Так что выбор у граждан есть.

- Я думаю, что многие все-таки придут именно в МФЦ!

- Я в этом уверена. Люди знают нас и преимущества оказания услуг через многофункциональные центры. Они сегодня очевидны.

Беседовала Инна ЕМЕЛИНА

Другие статьи из рубрики «В гостях у ...»