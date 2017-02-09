В Обнинске работники дошкольных учреждений уверяют, что им снизили зарплату!

Недавно в нашей газете был опубликован материал о том, как существенно у нас отличаются зарплаты рядовых сотрудников и руководителей государственных и муниципальных учреждений наукограда.

И вот буквально сразу после выхода этой статьи нам стала известна еще одна удручающая новость: в Обнинске с декабря прошлого года снизили зарплату сотрудникам детских садов.

«ПОТЕРЯЛИ ПО 7 ТЫСЯЧ»

На днях с жалобой по этому поводу в редакцию пришла целая делегация представителей одного из детских садов. Женщины очень просили не афишировать их имен-фамилий и не фотографировать.

- Иначе получим нагоняй от руководства и совсем останемся без работы, - объяснили они свою просьбу.

Сотрудники городских дошкольных учреждений наперебой рассказывали, как были удивлены суммам полученных зарплат за декабрь 2016 года и как были уже буквально ошарашены, когда им выдали январские деньги.

- Если за декабрь мы получили в среднем меньше где-то на две тысячи рублей, то январские зарплаты оказались и того скромнее. Мы потеряли от четырех до семи тысяч рублей. В зависимости от наших должностей и окладов, - пояснили женщины.

При этом они уверяли, что буквально накануне слушали выступление начальника управления общего образования города Татьяны ВОЛНИСТОВОЙ, которая, отвечая на вопросы своих подчиненных, заверила, что понижений зарплат не будет. И, следуя логике, так оно и должно было быть. Ведь, как говорят сотрудники детсадов, объем работы в последнее время у них вырос, да и сами зарплаты невысокие. Куда их еще понижать?!

К примеру, одна из воспитателей призналась, что до декабря она получала двадцать четыре тысячи рублей, а теперь ее зарплата едва дотягивает до двадцати. А инструктор по физкультуре высшей категории, которому платили около 29 тысяч, недавно получил на семь тысяч меньше. И это, как они уточнили, с учетом оклада и премии из стимулирующего фонда.

- А что вам сказали по этому поводу ваши непосредственные руководители - заведующие? - поинтересовались мы.

- Они сказали, что средств нет. Потому что сократили областное финансирование.

«БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ»

Однако Татьяна Волнистова категорически не согласилась с жалобщиками. Она заверила нас, что управление общего образования постоянно проводит мониторинг в этой сфере, и никаких изменений за последнее время зафиксировано не было. Как считает Волнистова, сумма средней зарплаты по городу в детских садах осталась прежней.

- Если внутри учреждения произошло перераспределение - это уже вопросы к руководителю, - сказала она. - И сотрудникам детсадов не мешало бы посмотреть табель учета рабочего времени за январь.

Чуть позже Татьяна Валерьевна предоставила нам и результаты мониторинга. За 12 месяцев 2016 года средняя зарплата воспитателей составила 23,3 тысячи рублей, а в январе 2017 года они получили в среднем 22,6 тысяч рублей. И это с учетом того, что рабочих дней в январе было мало.

При этом она выразила готовность встретиться с обратившимися к нам работниками дошкольных учреждений и во всем разобраться.

Инна ЕМЕЛИНА

Другие статьи из рубрики «Финансы»