Новые горизонты или путь в никуда?

Ректор МИФИ Михаил Стриханов обозначил перспективы развития обнинского ИАТЭ.

Уже много лет главный вуз города ИАТЭ штормит. Меняются руководители, профессора, но позиции самого вуза остаются неизменно «подвешенными».

На днях непосредственный руководитель головного института - ректор НИЯУ МИФИ Михаил СТРИХАНОВ обозначил, что две площадки - обнинская и московская переходят на новую форму взаимоотношений - равноправие. Но удастся ли таким образом возродить былое величие ИАТЭ?

«ЗДЕСЬ МЫ СОВМЕСТНО «ДРОВ НАЛОМАЛИ»

Для обнинцев до сих пор настоящим хозяином ИАТЭ остается его первый ректор - Юрий КАЗАНСКИЙ, пятнадцать лет возглавлявший вуз. Именно с его именем связан расцвет института, который случился не на словах, а на деле.

В 2009 вуз перешел под крыло альма-матер НИЯУ МИФИ, в общем-то, круг замкнулся, именно как филиал столичного института ИАТЭ и зарождался. Но второе пришествие оказалось не таким радостным.

Чехарда среди директоров, а за последние восемь лет на этой должности побывали пять человек, естественно, не способствует ни развитию учреждения, ни какому-либо мало-мальски нормальному управлению. Да и нервозность сотрудников от такой постоянной смены власти зашкаливает.

Последняя рокировка директоров состоялась в минувшем сентябре. Руководившую три года подряд ИАТЭ Наталью АЙРАПЕТОВУ заменили на Татьяну ЛЕОНОВУ, которая за почти полгода работы так и не стала своей в институте. Да и начала Татьяна Николаевна свою деятельность в Обнинске с перестройки структуры вуза, без оглядки на дела предшественников. И о каком поступательном развитии может идти речь?

- Здесь мы совместно «наломали дров», - признался на недавнем заседании ГНТС ректор НИЯУ МИФИ Михаил Стриханов, - Долго шли к пониманию, где место ИАТЭ в системе глобального университета, единственный выход, который мы увидели, - чтобы обнинская площадка стала равноправной с московской.

СВЕТЛОЕ БУДУЩЕЕ ТОЛЬКО НА СЛОВАХ?

Казалось бы, теперь живи да радуйся, причем ректор НИЯУ МИФИ пообещал, что зарплаты преподавателей ИАТЭ сравняются с московскими, сейчас наши в деньгах проигрывают столичным коллегам в два раза.

- Поэтому мы считаем единственным способом развить и подтянуть сюда молодежь - использовать принцип равноправия, - подчеркнул Стриханов.

На решение этой непростой задачи руководитель Московского инженерно-физического института взял три года. В результате этих преобразований в первый наукоград смогут поехать преподавать столичные профессора, а обнинцы отправятся в Москву.

А между тем обнинцы, привыкшие к «свободе слова», в скором времени могут и вовсе покинуть вуз. Их с легкостью заменят столичные кадры, ведь зарплата будет приемлемой для Москвы. Да и совмещать работу на двух площадках - обнинской и московской - дело выгодное: и штат не раздут, и оптимизация бюджетного процесса налицо. А вот выиграет ли от этого обнинский вуз?

ОБНИНСКИЕ АБИТУРИЕНТЫ ИГНОРИРУЮТ ИАТЭ

Сегодня средний балл абитуриентов ИАТЭ НИЯУ МИФИ неизменно падает, и если в столичном вузе принимают тех, кто набрал девяносто баллов, в Обнинске довольствуются шестьюдесятью с небольшим.

Причем количество желающих учиться в родном атомном вузе обнинцев нынче тоже невелико, может быть, просто потому, что горожане прекрасно видят обстановку, которая царит внутри вуза.

Однако Михаил Стриханов заявил, что будет держать курс на иногородних и иностранных студентов. А в это время обнинские НИИ будут ломать голову над тем, где взять молодых специалистов, ведь раньше эту брешь закрывали исключительно выпускники ИАТЭ.

Евгения НИКИТИНА

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