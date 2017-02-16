Обнинский ИАТЭ впервые выпустил группу иностранных студентов!

На днях в Обнинске прошло важное событие, ставшее для ИАТЭ НИЯУ МИФИ поистине историческим: сразу 28 вьетнамским студентам были вручены дипломы об окончании вуза. Специальность, которую получили эти ребята, весьма серьезная и ответственная - «Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг», и для того, чтобы дождаться этого знакового момента, им пришлось «грызть гранит науки» в Обнинске целых шесть с половиной лет.

В ИАТЭ ПОЯВИЛСЯ ЗАЛ ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОЙ ДРУЖБЫ

Первой частью торжественной церемонии стало открытие Зала интернациональной дружбы в здании ИАТЭ НИЯУ МИФИ. Под всеобщие аплодисменты выпускники сорвали занавес с таблички, представленной вьетнамскими студентами. Теперь эта новая добрая традиция, несомненно, будет продолжена, и, как отметила проректор НИЯУ МИФИ Татьяна ЛЕОНОВА, уже в следующем году церемонию повторят турецкие студенты.

Это событие стало знаковым не только для обнинского вуза, но и для Вьетнама. Чтобы осветить церемонию, в Обнинск приехали немало вьетнамских журналистов, а также советник посла Социалистической Республики Вьетнам Нгуен Чунг Ха.

- От имени посла Вьетнама в Российской Федерации выражаю глубокую благодарность профессорам и преподавателям МИФИ за эту нелегкую, но очень успешную работу, - обратился он к собравшимся.

И действительно, за годы учебы нынешним выпускникам пришлось проделать огромную работу. Приехав в Обнинск более шести лет назад, они даже не знали русского языка, а теперь стали квалифицированными специалистами, причем пятеро из них получили красные дипломы.

После завершения церемонии открытия Зала интернациональной дружбы гости, выпускники и преподаватели отправились в ДК ФЭИ на торжественное вручение документов о высшем образовании.

ВЬЕТНАМ ИНВЕСТИРУЕТ В КАЛУЖСКУЮ ОБЛАСТЬ

Поздравить студентов вышел первый проректор НИЯУ МИФИ Олег НАГОРНОВ. Обращаясь к выпускникам, он заметил, что полученное ими образование послужит хорошей базой для их дальнейшей успешной карьеры. - Вы получили прекрасную подготовку на обнинской и московской площадке нашего университета, познакомились с предприятиями атомной отрасли. Это все характеризует вас как прекрасных специалистов, и я уверен, что вы все найдете хорошую работу как в научных, так и в промышленных организациях, - заявил Олег Викторович. Еще одним высоким гостем на мероприятии стал заместитель губернатора Калужской области Владимир ПОТЕМКИН, который подчеркнул возрастающий уровень международного сотрудничества между Калужской областью и Вьетнамом. - Мы получили обращение от одной большой вьетнамской компании. Она хочет оказать дружественному народу братскую помощь и вкладывает полтора миллиарда долларов в развитие нашего сельского хозяйства. В этом году у нас откроется несколько ферм и заводов с капиталом и специалистами из Вьетнама, - рассказал Владимир Васильевич.



СПЕЦИАЛИСТЫ ДЛЯ РОССИЙСКИХ АЭС ЗА РУБЕЖОМ

Не могли оставить без внимания столь важное событие и представители Госкорпорации «Росатом». В частности, вручить диплом и поздравить студентов приехал директор образовательных проектов департамента управления персоналом «Росатома» Валерий КАРЕЗИН. - Это действительно знаменательный день в жизни города и атомной отрасли. Мы получили группу специалистов, которые будут работать на наших объектах за рубежом, как во Вьетнаме, так и в других городах мира. Нам очень приятно, что это событие произошло именно в первом ядерном городе нашей страны, и мы считаем, что у него есть большое будущее, - отметил Валерий Вячеславович. Местную мэрию представляла заместитель главы администрации наукограда по социальным вопросам Татьяна ПОПОВА. Она выразила уверенность, что проведенные в наукограде годы не пройдут для вьетнамских студентов бесследно, и кто-то из них свяжет свою жизнь с Обнинском. - У нас есть надежда, что вы увезете с собой добрую память о нашем городе и что вам было комфортно у нас. Мы многое делаем для того, чтобы город становился привлекательным, и, возможно, кто-то из вас станет жителем Обнинска и будет трудиться рядом с нами, - обратилась к студентам Татьяна Сергеевна.

САМАЯ НАДЕЖНАЯ АТОМНАЯ ЭНЕРГЕТИКА - В РОССИИ

Особое значение этого мероприятия отмечалась, в том числе, и присутствующими в зале депутатами Государственной Думы России. Геннадий СКЛЯР, выступая перед обнинцами и гостями наукограда, напомнил о том, что в городе стартует проект по созданию Музея мировой атомной энергетики. - Когда мы предложили Всемирной ассоциации операторов атомных станций создать музей именно в Обнинске, то не было ни одного возражения, - отметил Геннадий Иванович. - И не потому, что здесь была создана первая в мире атомная станция, а потому что все последние годы Госкорпорация «Росатом» демонстрировала всему миру, что самую эффективную и надежную атомную энергетику создают русские. То, что к нам приехали наши друзья и получили у нас великолепное образование, является свидетельством репутации и авторитета «Росатома» и нашей страны. Помимо дипломов, выпускники получили сертификаты о прохождении производственной практики на Нововоронежской атомной станции, а вручил их еще один депутат Госдумы Вадим ДЕНЬГИН. - Это знаменательный день не только для Обнинска и наших международных отношений, но и для этих ребят, потому что они получили то образование, к которому стремились и которое будет их кормить. Это говорит о великом российском образовании, и нам его нужно поддерживать на все сто процентов, - заявил Вадим Евгеньевич.

«ВЫ ЗАКОНЧИЛИ ЛУЧШИЙ ВУЗ СТРАНЫ - МИФИ!»

Несколько напутственных слов в адрес окончивших обнинский вуз студентов сказал и глава Агентства инновационного развития Калужской области Анатолий СОТНИКОВ. - Я, наверное, не буду одинок, если скажу, что Вьетнам и его жители всегда вызывали самые теплые чувства у каждого российского человека и тем более того, кто вырос в Советском Союзе. Мы всегда восхищались этой страной. Эти ребята с блеском выполнили то ответственное задание, что им дала их родина. Теперь они будут создавать ее атомное будущее, - сказал Анатолий Александрович. Некоторые выпускники также были награждены грамотами за успехи в научной деятельности и спорте, а Нгуен Чи, имеющий исключительно одни пятерки, был отмечен медалью как особо отличившейся студент. Он получил диплом лично из рук Татьяны Леоновой. - Вы должны помнить, что закончили лучший вуз страны - МИФИ! - заявила проректор.

НОВЫЙ ВИТОК СОТРУДНИЧЕСТВА

После того, как все поздравления были сказаны, ответное слово взяла вьетнамская сторона в лице советника посла Нгуен Чунг Ха. Его переполняли радостные эмоции, и, поблагодарив руководителей калужского региона за теплый прием, он произнес несколько напутственных слов выпускникам.

- Вы имели честь заниматься в вузе самого высокого уровня и получили самые передовые знания. Мы получили качественных специалистов для атомной отрасли Вьетнама. Я думаю, что для нас это исторический момент, и надеюсь, что где бы вы ни работали, вы будете поддерживать связь с преподавателями, которые вас обучали. Эта связь очень важна! - сказал советник.

По окончанию выступления он подарил Татьяне Леоновой букет цветов, а та, в свою очередь, отдала ему оформленную в рамке фотографию вьетнамских выпускников. Ребята спели песню и бросили вверх конфедератки, а затем посмотрели праздничный концерт, подготовленный студентами из России и Замбии.

Все участники мероприятия остались очень довольны тем, как прошла церемония вручения дипломов, и были твердо уверены, что это событие станет новым шагом к наращиванию международного сотрудничества между Калужской областью и Вьетнамом.

Олег ФОМЕНКО

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