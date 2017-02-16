Юрий Фрай: «Нужно стремиться воспитывать не чемпионов, а порядочных людей!»

В преддверии 23-го февраля тема воспитания защитников Отечества становится особенно актуальной. В этом плане ярким примером является ДЮСШ «Держава», где прошли становление многие жители нашего города.

Мы попросили директора данного учреждения Юрий ФРАЯ рассказать о том, как сделать из ребенка не только спортсмена, но и достойного гражданина своей страны.

РЕБЕНОК ДОЛЖЕН БЫТЬ МНОГОГРАННОЙ ЛИЧНОСТЬЮ

- Юрий Владимирович, с какого возраста вы рекомендуете родителям приводить детей в вашу спортивную школу?

- Мы ведем набор с четырех лет в спортивно-оздоровительные группы, где дети проходят общее физическое развитие, учатся слушать тренера и приобщаются к коллективу. То есть у ребенка на этом этапе идет адаптация к спортивной системе, но сам спорт, как таковой, начинается значительно позже - к 10-12 годам. С этого возраста ребята уже работают на результат. Тем не менее, я рекомендую приводить к нам детей как можно раньше, поскольку для родителей это будет дополнительным подспорьем в воспитании и развитии малышей.

- Но многие считают, что детей в раннем возрасте следует приобщать в первую очередь к чему-то доброму и высокому...

- Я сам родитель и понимаю, что ребенка нужно учить и танцам, и музыке, но одно другому не мешает. К тому же, что для четырехлетнего ребенка считается высоким - сказка о колобке? К тому же, дети у нас учатся уважать друг друга, привыкают к чувству локтя товарища, и это тоже очень важно для них. Любой ребенок должен быть многогранной личностью и развиваться в разных направлениях. Только имея набор определенных навыков и качеств, он сможет впоследствии сам определить, в чем он действительно талантлив и к чему у него есть предрасположенность.

- Как у вас происходит выбор ребят, которые приходят к вам заниматься, между кудо и дзюдо?

- В первую очередь, часто это решают их родители. Во-вторых, мы смотрим задатки ребенка и его физические возможности. Эти виды спорта все-таки отличаются друг от друга, поэтому одному будет ближе дзюдо, а другому - кудо. Если тренер почувствует, что его ученику лучше выбрать другое направление, то он первым предложит поменять эти единоборства.

ТРУДОЛЮБИЕ И ХАРАКТЕР ВАЖНЕЕ ТАЛАНТА

- Воспитанники вашей школы часто ездят на различные соревнования. Насколько они конкурентоспособны?

- Если говорить о взрослых, то наша школа ежегодно пополняется одним или двумя мастерами спорта. Для нас это хороший показатель, поскольку спортивные единоборства - это очень тяжелые и трудоемкие виды спорта. Что касается соревнований, то у нас обычно на них отправляется большая команда, и очень редко бывает, чтобы среди наших ребят не оказалось ни одного призера.

- А меняется ли у вас с годами тренировочный процесс?

- Конечно, меняется. Поток спортивной информации сейчас идет очень большой. Происходит заимствование технического оборудования из других видов спорта. Например, мы заимствуем полезные моменты из кроссфита, а также из тяжелой и легкой атлетики. В связи с большой палитрой единоборств у нас идет между собой обмен техниками, мы ищем для себя что-то полезное и интересное, и это обновление у нас происходит постоянно. Если, например, сравнить кудо 20 лет назад и сегодня, то уровень спортсменов, набор техник и тренировочный процесс стали совершенно другими. Если не держать руку на пульсе и не расти, то можно безнадежно отстать.

- Что важнее иметь для того, чтобы стать чемпионом и показывать высокие результаты, - трудолюбие или талант?

- Трудолюбие и характер - это самое главное. Ребенок может заболеть и потерять физическую форму или вернуться с каникул в совершенно иных кондициях, и тогда ему придется все начинать заново. Поэтому именно эти два качества помогут добиться результата. Если ребенок научился работать и делать над собой усилие, то все остальное - дело наживное.

Талантливые же люди часто более удачливые, потому что им уже что-то было дано. Но затем, если появляются препятствия, они также легко прощаются со своей мечтой, и те ребята, которые привыкли добивались всего упорством, в итоге их обходят.

ТРЕНЕР - ЭТО НЕ ИНСТРУКТОР В ФИТНЕС-ЦЕНТРЕ

- Какими качествами должны обладать тренеры в вашей школе?

- Если говорить не о технической составляющей, без которой человек просто не сможет быть в профессии, то очень важно умение слышать своего ученика. Тренер - это не инструктор в фитнес-центре, который просто дает установку. Это индивидуальная работа, и нужно уметь слышать и чувствовать ребенка. В противном случае - у них не установится контакта, и ученик просто не будет выполнять то, что от него требуется. Поэтому мы с нашими тренерами постоянно следим за этим моментом и обсуждаем его на наших планерках. В любом возрасте необходимо себя шлифовать и учиться работать.

- А что для вас важнее - воспитать чемпиона или хорошего человека?

- Хорошего и порядочного человека. Молодые тренеры часто гонятся за результатом, но, становясь мудрее, они понимают, что в жизни есть гораздо более важные вещи. Радость от чемпионства носит ограниченный временной отрезок, и гораздо ценнее знать, что ребенок, в которого ты вложил столько сил и терпения, вырос честным и надежным мужчиной. Поэтому нужно стремиться быть для своего ученика не просто тренером, а наставником.

Беседовал

Константин ЕРЕМЕНКО

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