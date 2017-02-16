На взлете амбиций

Депутаты остались довольны работой администрации.

На этой неделе глава администрации наукограда Владислав ШАПША представил депутатам обнинского Горсобрания отчет о деятельности мэрии за 2016 год. Информации было много, но мэр постарался быть лаконичным и рассказал о самом главном.

ЖИЛЬЯ ВСЕ БОЛЬШЕ, ОЧЕРЕДНИКОВ ВСЕ МЕНЬШЕ

Прежде всего, градоначальник рассказал, как решались самые актуальные городские проблемы. Он проинформировал, что львиная доля бюджетных средств была направлена на ЖКХ, а конкретно ­- на благоустройство. Так, в рамках мероприятий, сформированных ТОСами, были проведены работы на 25 миллионов рублей. На 112 миллионов рублей в городе были отремонтированы автомобильные дороги и дворовые территории.

Владислав Валерьевич сделал акцент и на строительных работах, которые у нас ведутся масштабно. В прошлом году в Обнинске было введено в эксплуатацию 106 тысяч квадратных метров жилья. Были начаты подготовительные работы и по возведению дома для так называемых переселенцев из аварийного и ветхого жилья.

Как рассказал мэр, с людьми уже были проведены разъяснительные беседы по поводу того, как им придется действовать, чтобы въехать на жилплощади, превосходящие по своим размерам прежние. Здесь варианта два: либо доплатить, либо аннулировать приватизацию старых квартир и на этом основании уже бесплатно получать новые. Отметил Шапша и такой важный факт, как значительное сокращение очереди на получение бесплатного жилья. Если в 2015 году она состояла из более одной тысячи человек, то уже в 2016 году очередников стало 859.

Председатель Горсобрания Владимир ВИКУЛИН похвалил доклад мэра и сказал, что в решении поставленных администрацией города задач есть системность и последовательность. Отчет депутаты утвердили единогласно. И пожелали Владиславу Валерьевичу достойно представить его 17-го февраля перед жителями.

«ИЛИ ПОБЕДА, ИЛИ НИЧЕГО»

Довольно весело прошло обсуждение участия обнинского Горсобрания в конкурсе на лучшую организацию работы представительных органов муниципальных образований области. Викулин выразил надежду, что наукоград обязательно победит и получит премию - что-то около 500 тысяч рублей, на которые будет приобретена, скажем, оргтехника для народных избранников. Или другие необходимые для работы атрибуты.

- А если не победим, то и участвовать в этом конкурсе больше не будем, - заявил Викулин, отметив, что, дескать, организаторам самим же и хуже от этого будем. Целый городской округ потеряют.

Депутаты посмеялись, но поддержали председателя Горсобрания.

Инна ЕМЕЛИНА

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