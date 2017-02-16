Обнинские коммунальщики считают, что у должников нужно отнимать квартиры!

Вполне вероятно, что уже в этом году будет принят новый закон, разрешающий изымать у должников за жилищно-коммунальные услуги единственное жилье.

Эту новость многие восприняли как гром среди ясного неба. А учитывая, что в нашем городе должников, как, впрочем, и везде, хватает, обнинцы запаниковали.

ПУГАЮЩАЯ НЕИЗВЕСТНОСТЬ

Это не слухи, а вполне реальный сценарий развития событий. В открытом доступе есть информация о том, что Минюст России подготовил проект поправок в закон об исполнительном производстве, согласно которому у должников станет возможным изымать единственное жилье. Другой вопрос, что отбирать будут все-таки не маленькие квартирки, а те, что площадью побольше.

В проекте данного документа прописано, что не может быть изъято жилье, если его площадь «не превышает двукратную норму предоставления площади жилого помещения». Но и здесь есть уловка. Ведь жилищная норма для разных регионов различна и колеблется в пределах 14-18 квадратных метров на человека. Так что если у какой-то одинокой старушки, проживающей в «двушке» площадью 50 квадратных метров, накопится долг, то ее реально могут выселить.

Есть, правда, и другие ограничения на изъятие единственного жилья. Но они, как нам видится, не существенны. Скажем, нельзя изымать у гражданина квартиру, если требования кредитора слишком малы по сравнению со стоимостью квартиры либо слишком велики, чтобы на оставшуюся после ее реализации сумму можно было приобрести другое жилье. Но и в этом случае суд может встать на сторону истцов. Ведь размер требований кредиторов - понятие относительное. И по каким критериям его будут определять, пока никто не знает. А неизвестность как раз и пугает.

ВЫСЕЛЯТЬ ИЛИ ДОГОВАРИВАТЬСЯ?

Опрошенные нами жители города не сомневаются, что если данный закон примут, армия бомжей существенно пополнится. Ведь в документе ничего не говорится о том, что должников будут куда-то переселять. К примеру, предоставлять им меньшее по площади жилье. Об этом - полная тишина.

Мы решили выяснить, как к данной идее относятся руководители управляющих компаний. Их мнения разошлись. В частности, руководитель муниципальной управляющей компании «УЖКХ» Сергей ВОЛОТОВСКИЙ считает, что с должниками лучше договариваться. Хотя он проинформировал, что его предприятию жители задолжали уже около 15 миллионов рублей. Но работа по взысканию, как утверждает Сергей Васильевич, ведется постоянно. Идут суды, МУК многие из них уже выиграла, и в настоящее время судебным приставам переданы исполнительные листы на сумму 3 миллиона 800 тысяч рублей.

- Но долги мы пытаемся взыскать и в досудебном порядке, - рассказывает Волотовский. - Эта деятельность даже более эффективна.

По его информации, за последние несколько месяцев в досудебном порядке жители оплатили 17 миллионов рублей. В то время как по суду за этот же период с должников удалось получить всего сто тысяч рублей.

А вот директор ООО УК «УЖКХ» Мария АКУЛИЧЕВА даже расстроилась, что этот закон пока не принят, а находится в стадии обсуждения.

- Очень нужный закон! - подчеркнула она. - И все директора управляющих компаний его поддержат.

Мария Михайловна выразила уверенность, что этот метод борьбы с должниками дал бы хороший эффект.

Вице-мэр по ЖКХ Дмитрий СТРЕЛЬЦОВ не является сторонником столь радикальных мер.

- Однозначно проблему долгов нужно решать, - отметил он. - И долги населения перед управляющими компаниями, равно как и управляющих компаний перед ресурсоснабжающими предприятиями, у нас значительные. Жители уверены в своей безнаказанности, потому что зарплаты у многих небольшие и по суду взыскивать с должников практически нечего. Поэтому проблему эту решать нужно. Другой вопрос: как? Чисто по-человечески, я против такой меры, как отъем единственного жилья. Но какие-то рычаги искать надо.

Сами же рядовые граждане, рассуждая о еще непринятом законе, задаются вопросом: для чего нам тогда вообще разрешили приватизировать квартиры? Ведь сегодня жилье для простых людей - единственное, что у них есть. А отнять у человека последнее - значит обречь его на погибель.

Инна ЕМЕЛИНА

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