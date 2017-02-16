16.02.2017

Вернется ли «Паркон»?



Депутаты Госдумы планируют внести поправки в КоАП!

Вопрос парковки на газонах не теряет своей актуальности. Но решить, кто должен штрафовать за такое нарушение - Госавтоинспекция или администрация, не могут до сих пор.

На днях депутатам Госдумы предложили поставить точку в этом вопросе. Однако не станет ли это очередным многоточием и не превратится ли в закон, который на деле не работает?

 

КОМПРОМИСС - НЕ ПАНАЦЕЯ

Администрация Обнинска была одной из первых, кто воспользовался новаторской идеей и решил безжалостно бороться с теми, кто уродует газоны.  Однако в прошлом году наступила, так сказать, вторая смена. Верховный суд указал, что призывать к ответу автомобилистов должна Госавтоинспекция, а не муниципалитет.

Сейчас депутаты Госдумы планируют внести поправки в Кодекс об административных правонарушениях. Идея избранников народа проста: за газон, примыкающий к дороге, штрафовать будут сотрудники ГИБДД, а если заехал на траву вдоль тротуара - с тебя спросит администрация города. Причем штраф будет серьезный - от тысячи до пяти тысяч рублей.

- В данном случае это некое компромиссное решение, - комментирует ситуацию депутат Государственной Думы Александр АВДЕЕВ. - Ведь днем у нас машины в основном стоят на дорогах и трассах, и логично, что это зона контроля ГИБДД, а вечером они возвращаются во дворы, и здесь уже должны контролировать структуры местной администрации.

А вот у главы обнинской администрации Владислава ШАПШИ иное видение вопроса. Владислав Валерьевич не против того, чтоб Госавтоинспекция следила за теми, кто мешает безопасности дорожного движения, но вот с теми, кто уродует город,  разбираться должны те, кому предстоит восстанавливать благоустройство.

- Например, стоянка на газоне вдоль дороги, - рассуждает сити-менеджер, - ну какое это нарушение с точки зрения безопасности дорожного движения? Никакого, кроме того, что страдает газон, и на дороге появляется грязь, которую надо убирать.

И на это деньги тратятся из бюджета города, а штрафы, с учетом поправок, пойдут в казну федеральную, ведь выписывает их ГИБДД.

 

НИКОГО НЕ ВИЖУ, НИЧЕГО НЕ СЛЫШУ

Александр АВДЕЕВ проблем в двуединстве полиции и администрации не видит, ведь в Обнинске новую схему уже давно отработали:

- У нас в свое время Паркон работал в двух режимах: по дворам ездил на муниципальной машине, а когда необходимо было контролировать соблюдение знаков «Остановка запрещена», устройство перемещали в машину ГИБДД. Поэтому я планирую указать опыт Обнинска, внося поправки в Закон.

А вот другие считают, что эта ситуация будет развиваться по принципу «у семи нянек дитя без глазу».

- Надо полагать так, что если сотрудники ГИБДД увидят неправильно припаркованный автомобиль, но он окажется не в зоне их ответственности, то они просто проедут мимо, - рассуждает обнинский политик Александр ТРУШКОВ.

Солидарен с тем, что  такие поправки не станут спасительными, и депутат Госдумы от ЛДПР Вадим ДЕНЬГИН:

- Когда один отвечает, другой, в результате опять все будет брошено. А жители будут выкладывать фото стоящих на газоне авто, конфликтовать.


 

СНАЧАЛА - УСЛОВИЯ, ПОТОМ - ШТРАФ

По мнению Вадима Евгеньевича, взяться за дело должна общественная палата, а ГИБДД - приезжать и фиксировать правонарушения. Но если учесть, что в полиции людей постоянно не хватает, да и в администрации создавать специальный надзорный штат тоже никто не собирается, можно пойти по другому пути.

- Правильным мне лично представляется отдать это на аутсорсинг, - заявляет Трушков, - как у нас на трассах стоят ГАЗели с приборами, которые фиксируют скорость. Это предприниматели, которые не взимают штрафы, они фиксируют нарушения  и передают их в ГИБДД.

При этом даже если будут приняты поправки и разграничат зону ответственности по взиманию штрафов за парковку на газоне, по мнению Вадима Деньгина, подходить к этому вопросу надо по-человечески, создавая условия.  

Ведь изначально большинство дворов не были рассчитаны на такое количество машин, поэтому если люди хотят обустроить у себя во дворах парковки, штрафовать тех, кто вынужден стоять на газоне, попросту не за что.

Евгения НИКИТИНА

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