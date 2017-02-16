Жители Обнинска расскажут о лучших врачах КБ №8!

Жаловаться на систему здравоохранения уже давно стало общим трендом, и сегодня никого не удивишь историями о том, как очередной врач проявил халатность или допустил ошибку.

Но зачастую мы забываем о том, что среди медиков есть немало достойнейших специалистов, которые беззаветно преданы своему делу - спасению человеческих жизней.

Для них быть врачом - это призвание и таких людей в обнинской Клинической больнице №8 работает немало. Именно их имена прозвучат в новом проекте журнала «Обнинск LIFE» «Народный доктор».

ОТЛИЧНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ СКАЗАТЬ «СПАСИБО»

Идея проекта проста - жители города сами должны рассказать о врачах, не бросивших их в беде, оказавших помощь, а может даже кого-то вернувших с того света. О тех, кто изо дня в день честно выполняет свою работу, не привлекая внимания к своей персоне, расскажут горожане со страниц журнала «Обнинск LIFE» .

Несмотря на огромный поток негатива, мы не сомневаемся, что в КБ№ 8 работает большое количество настоящих энтузиастов, день изо дня стоящих на страже здоровья горожан. И вы можете сказать, таким образом, «спасибо» тем, кто слова благодарности заслужил.

Как рассказал главный врач КБ№8 Владимир ПЕТРОВ, он активно поддерживает инициативу.

- С одной стороны, это позволит нам узнать мнение жителей города, с другой - представить наших докторов более содержательно и ярко, - отметил Владимир Александрович. - Я надеюсь, что наши пациенты выскажут свое отношение к нашим врачам.

Делиться своими хорошими впечатлениями о работе того или иного врача КБ№8 можно в комментариях на сайтах Obninsk.name и Pressaobninsk.ru, а также на странице официальной группы «Обнинск» социальной сети «Вконтакте». При этом важно не просто указать фамилию человека, но и рассказать, чем этот специалист помог вам или вашим близким.

Итоги будут подведены на страницах журнала «Обнинск LIFE», а пока наши корреспонденты на основе читательских отзывов, поступающих в редакцию в последние годы, подготовили свой список из десяти врачей КБ №8.

Васильева Ирина Николаевна - врач-инфекционист. Окончила «Оренбургский государственный медицинский институт» в 1989 году. Бахус Наталья Ивановна - заместитель заведующего поликлиникой №1, врач-терапевт. Окончила «Таджикский государственный медицинский институт» в 1981 году. Мамедова Тамара Багадуровна - врач-терапевт, участковый ТО №1. Окончила «Бакинский государственный медицинский институт» в 1974 году. Сидоркин Сергей Витальевич - врач-терапевт. Окончил «Горьковский государственный медицинский институт» в 1979 году. Стыров Сергей Викторович - врач-рентгенолог. Окончил ИАТЭ «НИЯУ МИФИ» в 2012 году. Пилипенко Оксана Вадимовна - заведующая отоларингологическим отделением, врач-отоларинголог. Окончила «Смоленский государственный медицинский институт» в 1994 году. Бухтояров Павел Владимирович - хирург ХО-1. Окончил «Московскую медицинскую академию им. И. М. Сеченова» в 2002 году. Маланчук Степан Михайлович - хирург ХО-1. Окончил «Ивановскую государственную медицинскую академию» в 1996 году. Лукашова Регина Владимировна - врач-терапевт. Окончила «Московский государственный институт им. Н.И. Пирогова» в 1991 году. Филина Елена Валентиновна - заведующая гинекологическим отделением. Окончила «Волгоградскую медицинскую академию» в 1997 году.

Константин ЕРЕМЕНКО

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