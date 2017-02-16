Сельские депутаты опять мутят воду!

В марте поставят точку в вопросе расширения границ Обнинска!

На прошлой неделе общественность вновь всколыхнула тема расширения границ города Обнинска. Депутаты совхоза «Боровский», долгое время действовали по принципу «приходите завтра».

Эти игры надоели даже Районному Собранию, которое решило поставить точку в вопросе присоединения части территорий к Обнинску. Но так ли страшно для селян расширение границ? И почему избранники народа в совхозе «Боровский» противятся этому?

ГЛАВНЫЙ КОЗЫРЬ - ЛЕС

Решение вопроса о возможном присоединении территорий Боровского района сельские депутаты оттягивали, как могли. То спрашивать надо мнение жителей всего района, то денег на референдум нет, пусть их даст Обнинск, то законодательство не позволяет. Разрубить гордиев узел решили в самом Боровске - депутаты районного собрания назначили дату проведения консультативного опроса - с 12 по 19 марта.

Однако местные парламентарии из совхоза «Боровский» тут же сочинили открытое письмо, мол, как только придут «обнинские вандалы», 1000 гектаров леса пойдет под снос. Кому хочется жить в каменных джунглях? Естественно, народ должен сделать соответствующие выводы и сказать решительное «Нет!»

А между тем избранников народа по соседству тяготят отнюдь не экологические проблемы, они прекрасно знают, что депутаты обнинского Городского Собрания даже приняли решение, еще раз подтверждающее, что трогать лесной массив за ИАТЭ никто не собирается, и официальное письмо направили своим коллегам. Так сказать, чтобы не сомневались. Но те продолжают вводить народ в заблуждение.

- Администрация Обнинска не планировала прикасаться к этому лесу, - заверяет мэр наукограда Владислав ШАПША. - Кроме всего прочего, он является государственным лесным фондом, поэтому трогать его без соответствующего решения Правительства России просто невозможно.

Этого не знали депутаты совхоза «Боровский»? Или им просто выгодно играть на чувствах людей, рисуя монстра в лице Обнинска? Или ими просто кто то дирижирует?

А СУДЬИ КТО?

Ведь сами сельские депутаты для улучшения жизни людей на территориях, которые уже десятилетия пытаются отойти к Обнинску, не сделали ничего.

Та же Людмила КРАСНИКОВА, чья фамилия в письме стоит первой, председателем сельской Думы является уже не один год. Где она была, когда давали разрешение на строительство огромных жилых микрорайонов в Кабицыно?

И кто должен был позаботиться о той же школе или медицинском обслуживании населения? А об очистных в районе «Олимпийская деревня»? Кто теперь ответит за загубленную реку Страдаловку?

Сегодня сельские депутаты призывают жителей десять раз отмерить, прежде чем решиться на уход из общего котла совхоза «Боровский». Ведь половину бюджета сельского поселения сегодня формируют как раз те, кто могут отделиться. При этом думать жителям Кабицыно и Белкино предлагают о том, как будут жить без них другие.

А вот вопрос - сами избранники народа о людях много думали? Или их волновал бюджет совхоза? Сколько публикаций было в газетах про то, как та же Красникова, будучи председателем Сельской думы и одновременно членом правления колхоза «Пригородное», имела прямое отношение к реализации колхозных паев тем, кто хотел купить участок в совхозе «Боровский». Почему-то тогда Людмилу Степановну, как нам кажется, мало интересовал сельский бюджет.

Да и вообще, все прекрасно знают, что в те лихие годы (и это отнюдь не 90-е, а уже 2000-е) вывод земель сельхозназначения в «Пригородном» был поставлен на поток. Многие «заинтересованные лица» тогда скупили участки за копейки, потом перевели его в другую категорию - и все, дело сделано.

То, что бюджет недополучил денег, - дело десятое. Главное, что за такие услуги свою копеечку имели так называемые посредники. Конечно, с приходом Обнинска этот номер уже не пройдет. В сельском поселении эти вопросы решать было куда легче!

БИТВА ЗА МАНДАТ

А между тем, депутатам совхоза «Боровский» есть чего бояться, кроме вырубки лесов и сокращения бюджета, который и так невелик - порядка двадцати миллионов рублей. Такую сумму в Обнинске тратят, выплачивая проценты за кредит, который брали на реконструкцию очистных сооружений.

И опасения у сельских депутатов вполне реальные. Как считает политик Александр ТРУШКОВ, у сельских избранников народа в случае, если люди скажут «да» и присоединятся к Обнинску, есть все шансы лишиться депутатского мандата.

- Аналогичная ситуация была, когда к Калуге присоединяли поселок Куровской. Это был отдельный населенный пункт со своим представительным органом, как только присоединили, парламентарии тут же лишились своих кресел.

И если в случае с совхозом «Боровский» расформирование администрации не грозит, ведь речь идет о присоединении части села, то ряды местных депутатов поредеют. О привилегиях, фактически абсолютной власти на местах, к которой многие уже привыкли, придется забыть.

Ведь надежды на то, что Обнинск будет закрывать глаза и не замечать всего того, что творится под носом, нет никакой. Особенно учитывая, как долго сельские избранники народа пудрили мозги администрации первого наукограда и своим жителям.

ЧТО БУДЕТ ЗАВТРА, РЕШИТ ВЫБОР

В отличие от сельских депутатов, обнинскую администрацию сегодня больше всего беспокоит то, что жителей деревень, которые могут быть присоединены к первому наукограду, просто вводят в заблуждение. И основание для такой озабоченности у Обнинска есть.

- Людям не стоит бояться того, что они потеряют свои льготы, - заверяет глава администрации Владислав ШАПША. - Ведь они присоединятся к городу в качестве сельских поселений, поэтому все льготы у них сохранятся. Для нас расширение границ - это проект на перспективу, это вовсе не значит, что с присоединением земель Обнинск озолотится.

Просто в первом наукограде, в отличие от соседей, не любят плакаться и привыкли думать о завтрашнем дне. Хороший пример - реконструкция очистных сооружений, деньги на которую собирали всем городом.

Так что у боровчан сегодня есть выбор: оставаться, как и прежде, ненужными сельским депутатам или выбрать иной путь. И судя по тому, как засуетились избранники народа по соседству, большинство людей свой выбор уже сделали.

Евгения НИКИТИНА

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