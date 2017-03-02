Ремонт по принуждению

Жительница Обнинска ополчилась на соседа за то, что он собрался облагородить ее дом!

Многие обнинцы могут только мечтать, чтобы у них кто-то сделал ремонт, однако в доме 36 по улице Энгельса произошла обратная ситуация. Тамара З. чуть ли не объявила войну мужчине из соседней квартиры, вознамерившемуся положить новую плитку на лестничной клетке и поставить металлическую дверь.

Против такой возмутительной наглости она готова идти до конца, вплоть до судебных разбирательств.

«Я НЕ ХОЧУ, ЧТОБЫ ГОСТИ ЗАХОДИЛИ КО МНЕ ДОМОЙ ЧЕРЕЗ ЕГО «ВЕРСАЛЬ»

Началось все с того, что купив квартиру в здании бывшего общежития на Александр Ц. активно занялся перепланировкой. Мужчина и не думал, что звук строительных работ и грохот разрушающихся стен не обрадуют его соседку. Тамары Ильиничны отправила запрос в администрацию о правомерности таких действий, однако, по ее словам, сосед оказался человеком со связями, у которого все везде схвачено.

- Разрешение на перепланировку он взял задним числом. Причем из мэрии мое обращение пришла какая то отписка, - заявляет женщина.

Но это было лишь первым шагом к возникшему между жильцами непониманию. Чаша терпения женщины переполнилась, когда сосед решил заняться преображением их общего коридора. Тамара Ильинична выступила категорически против этой инициативы, поскольку металлическая дверь, которую планировал установить Александр Викторович, нарушит покой женщины. А что касается замены плитки, то и старая еще в полном порядке и к тому же недавно в подъезде прошел косметический ремонт. Но главная причина - другая:

- Сегодня этот коридор соответствует моему уровню жизни. Я не хочу, чтобы мои гости заходили ко мне домой через его «Версаль»! - возмущается женщина. - Если я, например, вдруг стану состоятельной, то пойду искать квартиру в приличном доме. Ведь это же все равно общага, и не нужно к нам идти со своим уставом!

И действительно, еще совсем недавно здание не отличалось ухоженностью и даже сейчас, после того, как недавно здесь наконец-то покрасили стены, поставили новые лифты, а жильцы даже скинулись на видеокамеры, в подъезде по-прежнему можно встретить валяющиеся шприцы. Однако Александра Викторовича при выборе квартиры, похоже, это не смутило и даже более того - он собрался не ограничиваться общим коридором, а сделать вокруг подъезда ограждение. Однако Тамара Ильинична, которая входит в совет дома, пресекла эту дерзкую попытку самоуправства.

УНИКАЛЬНЫЙ СЛУЧАЙ

В результате, отношения между жильцами испортились вконец и, как утверждает Тамара Ильинична, дело даже дошло до угроз.

- В последний раз он вообще мне сказал, что если я пойду в прокуратуру, то он мне поломает руки! - признается соседка.

Часть ремонта Александр Викторович в их коридоре все-таки осуществил - поменял дверь электрощита, поставил светильники. Причем действует он в полном взаимопонимании с управляющей компанией «ЖКУ», где утверждают, что пока все проходит в рамках дозволенного и в отличие от установки железной двери согласие для фонарей или плитки не требуется.

- Со стороны собственника никаких действий противоречащих Жилищному кодексу нет. Что касается того, что может произойти, то я не провидец, чтобы знать, что будет. В настоящий момент никаких нарушений здесь нет, что подтверждено проверкой Жилищной инспекции, - поясняет заместитель директора ООО «ЖКУ» Владимир МУЗАЛЕВСКИЙ. - Любой житель был бы рад, если бы его сосед решил что-нибудь сделать для своего подъезда. А тут уникальный случай, когда человек выступает против!

Впрочем, пока строители Александра Викторовича больше не предпринимают попыток облагородить общедомовое имущество. Тем более, что Тамара Ильинична уже начала активно работать со своим юристом, который, как она утверждает, изучил все документы и уже нашел «массу интересных моментов». Поэтому точка в этой истории, судя по всему, пока не поставлена.

Константин ЕРЕМЕНКО

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