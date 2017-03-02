«В стадии выживания …»

Реконструкция открытого бассейна опять откладывается.

Обнинск гордится своей спортивной инфраструктурой. В нашем городе расположен самый большой спортивный комплекс региона - Дворец спорта «Олимп». Однако, кроме новых, есть у нас уникальные старые спортивные объекты, например, открытый бассейн, до реконструкции которого, похоже, никому дела нет.

СОЗДАННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА ТРЕБУЕТ ВНИМАНИЯ

Двадцать лет и три года прослужил верой и правдой городу открытый бассейн. Уникальный комплекс закрыли в 2010-м году. Во-первых, советская постройка не была «заточена» экономить ресурсы и обходилась в кругленькую сумму. Однако главной причиной стал износ коммуникаций. Трубы попросту сгнили, и вода стала подмывать основное здание.

Старая русская пословица «обещанного три года ждут» в вопросе ремонта открытого обнинского бассейна, к сожалению, не работает.

- Демонтажные работы проведены, и уже есть проект реконструкции, - комментирует ситуацию директор МП «Дворец спорта» Михаил ЖУРАВЛЕВ, - там будут использоваться испанские фильтры, немецкий двигатель, аналогов которым нет в России. А посему стоимость проекта растет час от часу. Денег на эти цели у города не было несколько лет назад, а теперь нет и подавно. - Дорогостоящий проект, в 2017-м году мы его не планируем осуществить, - рассказывает глава обнинской администрации Владислав ШАПША. Оно и понятно, в условиях жесткой экономии это было бы расточительством. Но, рассуждая так, неизбежно приходим к тому, что дело вот уже шесть лет не двигается с мертвой точки.

- Это очень хорошо, что у нас появляются новые спортивные объекты, но о старых тоже не надо забывать, - уверен Журавлев.

РЕМОНТ ОТОДВИНУЛ ПОНИЗИВШИЙСЯ СПРОС

Самым логичным выходом из ситуации была бы поэтапная реконструкция. Ведь смогли же отремонтировать подвесной мост через Репинку, умерив амбиции и изменив проект. В конце концов, ремонт бассейна можно делать и частями, за шесть лет вопрос уже давно бы решился, да и расходы были бы не столь значительными. Однако профессионалы уверяют, что в этом случае такой вариант не подходит.

- Нельзя его делать поэтапно,- уверен экс-директор «Дворца спорта» Александр СИЛУЯНОВ, - там работы, по большому счету, на 3-4 месяца. Просто оборудование дорогостоящее и отделочные материалы, а если растянуть процесс, то только испортишь все.

Взвалить тяжкий груз на плечи спонсоров муниципалитету тоже вряд ли удастся.

- Тут надо совокупно подходить. Понадобится помощь города и области, но я думаю, что в ближайшее время, пока мы не выйдем из кризиса, этот вопрос не решится, -считает Александр Силуянов.- Потому что свободных денег сейчас нет ни у кого. Все сейчас находятся в стадии выживания.

К тому же желающих поплавать даже в закрытом бассейне с каждым днем становится все меньше. Здесь тоже дал знать о себе кризис, если раньше предприятия покупали абонементы на посещение бассейна для своих сотрудников, то теперь тратить деньги на спорт перестали. Аналогичная картина вырисовывается и во Дворце спорта «Олимп». По словам директора комплекса Станислава ЛОПУХОВА, ряды любителей свободного плавания значительно поредели.

- Учитывая, что закрытый бассейн не переполнен, обосновать большие траты на ремонт открытого бассейна достаточно сложно как спонсорам, так и власти, - резюмировал Силуянов.

Так что уникальному плавательному комплексу под открытым небом придется опять ждать своего часа. Сейчас бассейн законсервировали, чтобы не разрушался и когда город решит обратить внимание на уникальный комплекс абсолютно непонятно.

Евгения НИКИТИНА

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