И конь не валялся!

Губернатор Артамонов дал строителям десять дней, чтобы исправить «косяки» в «Олимпе»!

Перед праздниками Дворец спорта «Олимп» в Обнинске посетил губернатор Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ.

В общежитие для спортсменов глава региона заглянул не случайно, поводом для визита стала публикация в нашей газете, где рассказывалось о строительных недоработках, существующих на объекте.

ПРОБЛЕМУ НЕ ВИДЕЛ МИНСТРОЙ?

Напомним, что в редакцию «ВЫ и МЫ» обратилась жительница Сыктывкара, которая на зимних каникулах привозила в «Олимп» сыновей-школьников на спортивные соревнования по хоккею. Семья, поселившаяся в свежепостроенном Центре для временного проживания спортсменов, была просто шокирована увиденным. Больше всего гостей огорчили потрескавшиеся стены, грязь в комнате и ветер, который дует из окон.

Директор Дворца спорта «Олимп» Станислав ЛОПУХОВ не стал отрицать, что проблемы строительного характера существуют: протекают душевые кабины, отходит краска на стенах и сильно дует из окон.

Станислав Юрьевич рассказал, что уже направил соответствующие письма в управление капитального строительства Минстроя области. Однако реакции не последовало.

СТРОИТЕЛИ ПЕРЕНЕСЛИ СРОКИ УСТРАНЕНИЯ НЕДОДЕЛОК

А вот губернатор Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ, узнав про недоработки строителей, незамедлительно распорядился не оплачивать компании «Сапсан» работы на других объектах, до тех пор, пока не будут устранены все недочеты в спортобщежитии. Встретившись с журналистами на объекте, глава региона отметил, что роль СМИ с каждым днем возрастает.

- Вы должны понимать, что нас читает весь мир, - напомнил Артамонов.

Действительно, с развитием интернет-технологий и публикаций на сайтах, узнать о проблемах Обнинска в любой точке мира можно легко и просто.

Поэтому, сложно не согласиться с губернатором в том, что компании, возводящие за бюджетные средства спортивные объекты, которые посещает большое количество иногородних гостей, несут серьезную ответственность и могут навредить репутации региона.

Анатолий Дмитриевич лично осмотрел Центр, убедился в правоте корреспондентов и выразил свое недовольство представителю строительной компании «Сапсан», которая возводила объект. Трещины на стенах сразу оценили все присутствующие.

Разумеется, строители оправдывались, ссылались на то, что здание новое, и оно трещит по швам из-за усадки. Но губернатор был непреклонен и заметил, что «не до такой степени» это все должно проявляться. Уж слишком велики трещины.

В итоге он дал исполнительному директору компании «Сапсан» Владимиру ТЕЗИКОВУ десятидневный срок на устранение всех недоработок. Владимир Алексеевич заверил всех присутствующих, что управится без проблем.

Однако по истечению десяти дней, оказалось, что к ремонту в комплексе никто даже не приступал. Станислав Лопухов проинформировал, что строители займутся этим не ранее апреля. Заделывать трещины сейчас они не могут, потому что в «Олимпе» проходят соревнования и в комнатах проживают спортсмены.

Главное чтобы к лету об обещанном ремонте вообще не забыли, мы в свою очередь обещаем следить за развитием событий.

Инна ЕМЕЛИНА

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