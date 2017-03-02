На предприятиях Обнинска грядут сокращения, но в центре занятости проблему не видят

В обнинском Центре занятости населения ежемесячно отчитываются о том, что уровень безработицы у нас в городе невысок и проблем с поиском работы нет. Однако на практике приходится наблюдать совсем иную картину.

В последнее время жители наукограда стали жаловаться на то, что во многих городских предприятиях идет сокращение штатов. И в городском Центре занятости населения эту информацию не опровергли.

ГОУ ХОУМ?

Недавно в редакцию позвонил мужчина, представившийся работником предприятия ООО «Агригазполимер». Он рассказал, что на предприятии готовится крупное сокращение штатов, о чем он узнал случайно. По его словам, уже составляются списки сокращаемых, но самих людей об этом заранее почему-то не извещают. Назвать свое имя звонивший отказался из-за опасения, что его в этом случае «уберут первым».

Но мы решили проверить эту информацию и позвонили в отдел кадров данного предприятия под видом желающих устроиться на работу.

- У вас есть вакансии? - спросили мы у специалиста Натальи Алексеевны.

- Да что вы?! У нас с 1 апреля начнется сокращение кадров, - ответила она. - Мы и работников сокращаем, и вакансии.

- И много народу от вас уйдет?

- Достаточно.

Конкретные цифры специалист не назвала, но из ее ответа и так стало понятно, что число безработных в Обнинске в ближайшее время значительно увеличится. Ведь даже если сократят несколько человек, этим людям нужно будет время, чтобы найти новую работу. А сделать это будет не так просто, потому что и на других заводах ситуация не намного лучше.

ЧИНОВНИКИ НЕВОЗМУТИМЫ И СПОКОЙНЫ

Однако директор обнинского Центра занятости населения Татьяна ПЕЛЕВИНА считает, что не все так плачевно, как обрисовывают жители. По ее информации, предприятия, на которых планируется сокращение, обязаны за два месяца уведомить об этом Центр занятости. И в настоящее время это сделали 17 предприятий.

Но более 10 человек сократят только на двух из них: на заводе «Сигнал» и заводе «Агригазполимер». А, если уж быть совсем точными, оттуда вынуждены будут уйти по 14 сотрудников. На остальных же предприятиях работу потеряют по одному-два человека. То есть официально ряды безработных пополнят около 60 обнинцев.

И не факт, что в реальности эта цифра не окажется выше. Ведь даже сама Татьяна Пелевина высказала сомнение по поводу того, что уведомляют ее ведомство о сокращении штатов абсолютно все. Возможно, где-то эта информация и скрывается. Но подобное нарушение относится уже к разряду серьезных. Однако вину руководства надо еще будет доказать.

А пока в нашем Центре занятости населения уверяют, что уровень безработицы в Обнинске составляет всего лишь 0,45% экономически активного населения. Но в это верится с трудом.

А БЫЛО И ТАК...

Жители города вспоминают, что года два-три назад на обнинских заводах можно было освоить рабочую специальность. Любого желающего брали на работу и параллельно обучали, скажем, на фрезеровщика.

Правда, после этого он обязан был два года отработать на предприятии, но человек уже имел за плечами перспективную профессию, с которой мог потом рассчитывать на более высокооплачиваемую работу где-нибудь в Москве или в Московской области. А теперь эту программу закрыли.

К большому сожалению многих молодых людей. Какое уж тут обучение, когда умелых и опытных выгоняют. И как остановить этот процесс, никто не знает.

Инна ЕМЕЛИНА

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