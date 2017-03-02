Руководство совхоза «Боровский» сеет среди жителей смуту?

Едва ли не больше самих жителей тема расширения границ Обнинска будоражит умы местных депутатов и чиновников, которые, вероятно, сильно переживают за свои должности.

Поэтому в руководстве муниципалитета «Совхоз «Боровский» решили не тратить зря время на выходных и занялись активной работой «на земле», организовав народный сход жителей микрорайона «Олимпийская деревня».

МАСНЯК ПЕРЕЧИТ ГУБЕРНАТОРУ?

Пришедших людей интересовало, кто, собственно, устроил данное мероприятие, однако присутствовавшие здесь местные депутаты и активисты предпочли пугать страшилками объединения с наукоградом не от имени власти, а представляясь обычными местными жителями.

Однако все встало на свои места, когда к уже «подогретой» толпе в сопровождении районного депутата Юрия СОЛОВЬЕВА подошел глава администрации совхоза «Боровский» Антон МАСНЯК.

На вопрос, почему же нет представителей обнинской власти, Антон Александрович лишь развел руками и заявил, что все графики были утверждены заранее и, дескать, кто хотел, тот пришел. Однако это заявление не соответствует действительности, поскольку, как известно, даты запланированных сходов были перенесены на март, причем это решение было принято совместно с боровскими властями.

Поэтому данное действо можно считать исключительно идеей местных властей, решивших воспользоваться моментом, чтобы вложить в уши людей нужную им «правду».

При этом они почему-то не вняли рекомендациям губернатора Калужской области Анатолия АРТАМОНОВА не «подбивать жителей против этого вхождения», пообещав сохранить их администрации и местные «думы». Хоть и народные избранники под руководством председателя депутатского корпуса Людмилы КРАСНИКОВОЙ формально имеют полное право не подчиниться просьбе главе региона, их рьяная «инициативность» и занятия откровенной анти-пропагандой удивляют.

Исполнительная власть в лице Антона Масняка, конечно, внешне держится в тени других выступающих, однако понять, что она отнюдь не нейтральна, было совсем не сложно.

Во всяком случае, именно к нему после собрания подошел «главный защитник леса» Виктор КАШКИНОВ и показал бумаги с подписями против присоединения со словами: «Собрал, как вы и просили».

ЖИТЕЛЯМ ПРИДЕТСЯ ЖДАТЬ 2020 ГОД?

Что касается самой агитации, то в основном здесь солировал депутат Районного Собрания и по совместительству главный монополист в сфере боровских автобусных перевозок Юрий СОЛОВЬЕВ, который тоже почему-то предпочел говорить не как представитель районной думы или крупный предприниматель, а как некий «простой сельчанин». Причем свой пламенный рассказ о том, какой бардак якобы творится в наукограде, он вел со ссылкой на наш новостной интернет-портал «Obninsk.Name».

- Вот я вчера открыл «Obninsk.Name», и первое, что вижу - «Поселок Обнинское воюет с коммунальщиками», требует убрать дороги, и везде фотографии неубранного снега. Поэтому главный вопрос - нас тоже в случае присоединения будут финансировать по остаточному принципу? - обратился к собравшимся Юрий Иванович.

Такой вопрос впору задать бы представителям обнинской администрации, но депутат районного Собрания предпочел развести бурю в стакане воды.

Однако граждан больше интересовал не завтрашний день, а то, что уже происходит в совхозе «Боровский» сегодня, и здесь Антон Масняк поспешил всех успокоить.

- Реализация вашего поселка по генеральному плану должна завершиться только к 2020 году. Что касается бытовых проблем, в частности - электричества, дорог и всего прочего, то сейчас ситуация приходит к своему завершающему концу, и все это перейдет к муниципалитету, и бремя по их обслуживанию с вас полностью спадет, - пообещал Антон Александрович.

Общее отношение к обсуждаемой теме у людей было скорее настороженным. Все хотят понять, какие конкретно преимущества им даст вхождение в наукоград. Сами агитаторы по этому поводу высказались в том духе, что плюс только один - продать дом после присоединения можно будет дороже. Вопрос, найдутся ли те, кто захочет его купить?

Что по поводу присоединения думают в обнинской администрации, можно будет узнать уже в начале марта, когда состоятся официально запланированные народные сходы. А пока же чиновники и депутаты Совхоза «Боровский» усиленно ведут «работу с населением». И такой активности «народных избранников» с момента выборов люди не припомнят.

Константин ЕРЕМЕНКО

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