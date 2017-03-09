Обнинскоргсинтез подарил любителям лыжных гонок праздник!

В минувшие выходные на обнинской лыжероллерной трассе прошло крупное спортивное мероприятие - лыжные гонки на призы компании «Обнинскоргсинтез». В соревнованиях приняли участие не только жители наукограда, но и соседних городов и регионов, включая Москву.

БЕСПРЕЦЕДЕНТНЫЙ ПРИЗОВОЙ ФОНД

Такого крупного призового фонда не было никогда за всю историю лыжных гонок в Обнинске, он составил более 200 тысяч рублей. Поэтому неудивительно, что попробовать свои силы на лыжне решили многие любители этого зимнего вида спорта.

Старты были поделены на семь возрастных категорий, включая детские, и везде кипела нешуточная борьба. Поддержать своих родных и близких пришли немало болельщиков, а для того, чтобы никто из них не замерз, все желающие могли отведать горячие пирожки и чай. Праздничную атмосферу также создавала музыка и, конечно же, хорошее настроение всех тех, кто присутствовал в этот день на лыжероллерной трассе.

Как отметил директор СДЮСШОР «Квант» Николай ПЛАТОШЕЧКИН, многие из участников уже имеют большой соревновательный опыт, поэтому главное для них - это даже не победа, а участие, чтобы вновь окунуться в атмосферу спортивных состязаний. Денежное вознаграждение для любителей лыж тоже имеет не последнее значение, ведь это позволит обновить инвентарь для новых стартов и побед, а без поддержки компании «Обнинскоргсинтез» такие щедрые призы были бы невозможны.

- «Обнинскоргсинтез» - это партнер «Кванта», компания, которая всегда нам оказывает помощь в проведении различных спортивных мероприятий, - отметил Николай Иванович.

«ПРИОБЩЕНИЕ МОЛОДЕЖИ К ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ - НАША ПРЯМАЯ ЗАДАЧА»

Среди соревнующихся были ветераны лыжного спорта Обнинска, которые, несмотря на почтенный возраст, находятся в прекрасной физической форме. Например, Анна МАТВЕЕВА в свои 75 лет уверенно завоевала «золото» на дистанции 7,5 километров.

Анна Петровна работает инструктором по плаванию, а на лыжах катается всю жизнь и была рада возможности не просто присутствовать на этом мероприятии, но и принять в нем активное участие.

- Трасса здесь очень сложная и мягкая, поэтому было непросто, - признается победительница. - Но спорт я очень люблю, он вытягивал меня всегда. Хорошо, что у нас появилась лыжероллерная трасса, и каждые выходные, если есть возможность, я обязательно здесь катаюсь.

Многих из тех, кто вставал на пьедестал почета, переполняли эмоции. Под аплодисменты болельщиков им вручали награды Николай Платошечкин и заместитель генерального директора компании «Обнинcкopгcинтeз» Роман AКИMOВ.

- Нам и нашим детям жить в этом городе, поэтому приобщение молодежи к здоровому образу жизни - наша прямая задача. Многие из тех, кто сюда пришел, не являются профессиональными спортсменами, но они тоже старались максимально выложиться, чтобы не только получить приз, но и осознать себя победителем крупных соревнований, - отметил Роман Aкимoв.

Как рассказал Роман Сергеевич, проведение лыжных гонок на призы компании «Обнинскоргсинтез» станет новой доброй традицией, что, несомненно, положительно скажется на популяризации лыжных гонок в первом наукограде. И, возможно, именно на одном из таких стартов начнет свой спортивный путь будущий чемпион, который прославит не только наш город, но и всю страну.

Константин ЕРЕМЕНКО

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