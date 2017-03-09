На кого рухнет балкон?

Жилищная инспекция забыла про поручение министра ЖКХ?!

Этот год станет уже третьим по счету с тех пор, когда у нас начали проводить капитальный ремонт многоквартирных домов по новой программе. Дело сдвинулось с мертвой точки, подумали многие. А, между тем, пока идет плановый ремонт в одних домах, другие до капремонта могут попросту не дожить.

ЧТО ВЗЯТЬ С БАНКРОТОВ

Недавно в Обнинске проводил прием министр строительства и ЖКХ Калужской области Алексей ШИГАПОВ и к нему с просьбой о помощи пришли жители дома № 58 по проспекту Ленина. Люди рассказали, что в их доме в любой момент может обвалиться аварийный балкон. Жильцы дома уже длительное время пытаются решить проблему самостоятельно, безрезультатно пытаясь достучаться до УК «Комфорт». Дело даже дошло до суда, который люди выиграли. Однако и это результатов не дало , «Комфорт» оказался банкротом.

- Этих «комфортов» ведь много по городу, - объяснили министру жители. - И нужно отличать ООО «Комфорт» от ООО УК «Комфорт». Одна из этих компаний разорилась, а другая пока работает. Есть еще и другие. Но дело в том, что в один «прекрасный» день наш балкон просто рухнет.

А пока он постепенно осыпается и внушает людям вполне понятный страх. Ведь у нас в стране уже были случаи обрушения балконов. И хорошо, если в этот самый момент внизу никого не окажется, в противном случае трагедии не избежать. Вот интересно, будет ли управляющая компании нести какую-то ответственность в этом случае?

А ГЖИ ОКАЗАЛАСЬ НЕ В КУРСЕ

Понятно, что в данной ситуации меры нужно принимать незамедлительно. Алексей Шигапов поручил решить этот вопрос руководителю Государственной жилищной инспекции Калужской области Руслану САИДОВУ. Отметим, что звонил он ему в присутствии самих обратившихся к нему жильцов, сотрудников администрации города и двух журналистов. Так что свидетелей было немало. Но, к нашему великому удивлению, по прошествии почти трех недель в ГЖИ заявили, что ничего об этой проблеме не знают.

- У нас на контроле нет такого обращения, - сказала начальник организационно-аналитической работы Елена ЛИДКЕ, - Значит, Минстрой нам его не передал.

Выходит, все эти приемы ведутся только для проформы? Не хотелось бы так думать, но факты говорят сами за себя.

При этом и для вице-мэра по вопросам ЖКХ обнинской городской администрации Дмитрия СТРЕЛЬЦОВА данная проблема тоже стала новостью, о которой впервые сообщила наша газета. Дмитрий Сергеевич пообещал выяснить все детали этого дела и узнать у своих юристов, как можно заставить обанкротившуюся управляющую компанию исполнить решение суда.

Но пока ГЖИ страдает забывчивостью, а власти разводят руками, на Ленина, 58 может произойти трагедия. Аварийная плита вряд ли будет дожидаться, пока чиновники раскачаются. Она просто в один «прекрасный» день рухнет кому-нибудь на голову. Но пока трагедии не произошло, те кто должен решать проблемы ЖКХ ее в упор не видят.

Инна ЕМЕЛИНА

Другие статьи из рубрики «Проблема»