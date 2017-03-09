Школьный тупик

Строительство школы в Обнинске по федеральной программе сегодня под вопросом.

Когда-то рядом с шестнадцатой школой планировалось построить еще одну, поэтому идею использовать участок по целевому назначению спустя годы в обнинской администрации посчитали здравой.

Конечно, со старым фундаментом, скорее всего, придется проститься. Однако две недели назад чиновники поняли, что проститься им предстоит и с самой возможностью «посадить» на этой площадке школу.

НАУКОГРАД МОЖЕТ ЗАБЫТЬ О 17-Й ШКОЛЕ НА СТАРОМ МЕСТЕ

Исследование фундамента и участка, чтобы разместить на нем новое учебное заведение, велось всю осень и зиму. Однако выводы, к которым пришли специалисты, неутешительны - фундамент предстоит снести, а школу построить в другом месте. Как рассказал журналистам заместитель главы администрации по вопросам градостроительства Андрей КОЗЛОВ, всему виной размеры участка и требования к постройке школ, которые с каждым годом ужесточаются.

- Фундамент будет демонтирован, возможно, на этом месте появится детский сад, - говорит Андрей Петрович.

Однако и эта идея может стать утопической. Поставить крест на ней может банальная нехватка парковочных мест.

- Там много проблем даже в плане подъезда. Возрастет нагрузка на проезд вдоль 16-й школы. Парковок нет, их сделать невозможно, потому что там оставлен газон коридором, - разъясняет начальник управления архитектуры и градостроительства Ольга ЛАПИНА.

ВТОРАЯ СМЕНА ВОЗВРАЩАЕТСЯ?

А между тем количество учащихся в обнинских школах растет с каждым годом, и эти цифры стабильны, ежегодно добавляются по пятьсот человек, причем это не только первоклассники, ведь в первый наукоград люди переезжают семьями, и детям где-то надо учиться.

- На протяжении последних пяти лет статистика в среднем - пятьсот человек прирост, из них первоклассников где-то три класса, 75- 80 учеников, - рассказывает начальник управления общего образования Татьяна ВОЛНИСТОВА. - В этом году дополнительные классы открываются в шестой, седьмой и десятой школах. И на следующий учебный год мы обходимся еще без второй смены.

Сегодня большие надежды в управлении общего образования возлагают на то, что строительная компания «ПИК» все-таки пошевелится и построит обещанную по инвестдоговору школу в этом году.

Однако в администрации города не оставляют надежды войти в федеральную программу, но сроки у чиновников сжатые, чтобы дело сдвинулось с мертвой точки уже следующим летом, градостроительному комплексу необходимо до сентября этого года найти участок, где может разместиться типовой проект школы.

Евгения НИКИТИНА

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