Александр Кудряшов: «Закон един для всех, и соблюдать его должен каждый!»

Полковник полиции Александр КУДРЯШОВ возглавил ОМВД по городу Обнинску в февраля этого года. Службу в органах Александр Александрович начинал простым оперуполномоченным. Пройдя все пути по карьерной лестнице, последние семь лет он возглавлял подразделения полиции в разных районах Москвы.

Как новый начальник оценивает коллектив ОМВД города Обнинска, и какие перемены в работе силовой структуры следует ожидать с его приходов, Александр Кудряшов рассказал в интервью газете «ВЫ и МЫ».

«РАБОТОСПОСОБНОСТЬ ОТДЕЛА ДОСТАТОЧНО НЕПЛОХАЯ»

- Александр Александрович, вы человек в городе новый, но уже, наверное, успели освоиться. Скажите как вы оцениваете криминогенную обстановку в Обнинске?

- Она точно такая же, как в любом районе Москвы. Было правда недавно одно преступление резонансное - изнасилование групповое, трое фигурантов из Владимирской и Нижегородской областей арестованы, а так в основном ситуация в городе стабильная, прогнозируемая.

- А можно сказать тоже самое о работоспособности коллектива вверенного вам отдела? Последуют ли с вашим приходом какие-то серьезные кадровые перестановки?

- Я уже месяц работаю здесь и на сегодняшний день, мне кажется, что работоспособность отдела достаточно неплохая, потенциал у руководителей служб и личного состава очевиден. Пока я не вижу оснований для стремительных кадровых решений.

- Экс-начальник областного УМВД Сергей БАЧУРИН часто критиковал работу обнинского отдела по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции. Дел мало, показатели плохие. Выровнялись ли они сейчас?

- Нет, конечно, не выровнялись. Работа службы БЭП с первого дня подвергается критике и с моей стороны. Наверное, это то звено, руководство которого может быть в перспективе и заменено. Работа конечно определенная ведется, но она не соответствует требованиям, времени и тому чем должен заниматься отдел по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции.

- Александр Александрович, органы внутренних дел уже многие годы находятся в состоянии перманентной реформы. Все меняется, прошло несколько волн сокращений и ваши предшественники на всех встречах, в том числе на Общественном совете при ОМВД России по городу Обнинску сетовали на нехватку кадров. Особенно остро этот вопрос стоит в службе участковых-уполномоченных. А вам как кажется, достаточно ли в этой структуре сотрудников?

- Нагрузка на человека сегодня определена законодательно, поэтому количество штатных единиц рассчитывается исходя из населения города. За месяц, что я руковожу отделом полиции в Обнинске, не было каких-то серьезных нареканий на работу службы участковых - уполномоченных. Ребята там боевые и работоспособные. На мой взгляд, люди стараются и работают.

ВСЕВИДЯЩЕЕ ОКО «ВОЛНЫ»

- Скажите, а чего не хватает в работе обнинской полиции? Какие пробелы вы начали заполнять с первого дня вступления в должность?

- Мы проанализировали вопрос применения спецтехники, например, в Обнинске начал работать спецавтомобиль «Волна», таких машин в Калужской области всего две и одна у нас, это замечательно!

- А зачем нужно это оборудование?

- Это дорогостоящая техника, которая осуществляет видеоконтроль над всем происходящим вокруг, так вот за прошлый год она использовалась всего один раз. Сегодня этот спецавтомобиль практически каждый день выезжает в город.

ТОНИРОВКА В ОБНИНСКЕ НЕ ПРОЙДЕТ!

- Кстати кроме спецтехники жители Обнинска заметили, что с вашим приходом в городе стало видно полицию.

В частности экипажи ДПС постоянно патрулируют улицы, например еще несколько лет назад можно было ездить со скоростью 100 километров в час и не испытывать никаких проблем, сейчас все иначе. Скажите это какая-то системная реформа идет внутри ГИБДД или это что-то иное?

- Руководители, которые возглавляют ГИБДД и роту ДПС в Обнинске остались на своих местах. Я действительно уделяю большое внимание вопросу патрулирования улиц. Вот вчера в среднем на сотрудника ДПС у нас пришлось оформление пяти протоколов за смену, а в целом по области - три. И если смотреть статистику, наши полицейские стали активней работать в вопросе выявления лиц, которые в состоянии алкогольного опьянения сели за руль, в том числе и тех, кто раньше был лишен права управления транспортным средством. Под пристальным вниманием полицейских также автомашины с тонированными стеклами.

- На эту же проблему тонировки стекол обращал внимание и прокурор Обнинска Дмитрий ЧУМАК...

- Ни для кого не секрет, что чрезмерная тонировка ограничивает обзорность водителя, в особенности в ночное время, и зачастую становится причиной наездов на пешеходов.

Поэтому инспекторы ДПС нацелены на выявление данного правонарушения. Водителю будет выписан штраф и сотрудники предложат устранить тонировку месте. Если же он откажется, то в присутствии двух свидетелей на нарушителя будет составлен административный протокол по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ (невыполнение законного требования сотрудника полиции), и впоследствии материалы будут направлены в суд. Напомню, что максимальное наказание за данное нарушение предусматривает административный арест на срок до 15 суток.

Мы будем активно бороться с теми, кто нарушает Правила дорожного движения. Ведь закон един для всех, и соблюдать его обязан каждый, вне зависимости от стоимости и престижа автомобиля.

- А при такой нагрузке обнинцы могут надеяться, что время ожидания сотрудников ГИБДД при ДТП сократится? Сейчас полицейских ждут часами, будут ли перемены в этом направлении?

- Однозначно, перемены будут. Сегодня время прибытия сотрудников полиции на место аварии, которое не должно превышать двадцати минут, если и увеличивается, то происходит это по объективным причинам. Конечно, будем влиять на это однозначно. Время прибытия должно быть в рамках установленных законодательством норм, по-другому просто не может быть.

«ОТ РАБОТЫ КАЖДОГО СОТРУДНИКА ЗАВИСИТ БЕЗОПАСНОСТЬ В ГОРОДЕ!»

- Каковы ваши первые впечатления о городе?

- Очень положительные! Обнинск сильно напоминает мне один из районов города Москвы. Большие широкие улицы, высокие дома, светлый город, зеленый.

- Город хоть и достаточно молодой, но со своими традициями. Когда меняются ключевые руководители люди хотят знать - надолго ли пришел новый человек? Вас относят к команде генерал-майора ПЛАХИХ, поэтому кто-то предполагает, что Обнинск станет для вас своего рода трамплином и следующий карьерный шаг может последовать где-то через год...

- Ответить на вопрос, как долго я здесь пробуду, мне достаточно сложно. Я исполняю свои служебные обязанности по должности, и пока не истечет срок контракта, я планирую здесь работать.

- Скажите, Александр Александрович, каких принципов придерживаетесь вы в своей работе? И какие качества хотели бы видеть у коллектива?

- Безусловно, это профессионализм, честное, доброе, порядочное отношение к людям, к своему делу, к коллегам. Знаете, должна быть результативность всегда. Можно просто прийти и посидеть, походить по кабинетам, а можно прийти и работать. Коэффициент полезного действия должен всегда присутствовать у каждого сотрудника.

Я всегда говорю личному составу, что от работы каждого из вас, от вашей сознательности, личного вклада, профессионализма зависит результат работы отдела.

Конечно, позиция начальника на многое влияет, но от того, как каждый сотрудник относится к своему делу, напрямую зависит безопасность в городе. И мы сделаем все, чтобы каждый на своем месте работал максимально эффективно.

Беседовал

Антон СУХАНОВ

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