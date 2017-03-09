В Гурьяновском лесу может появиться детский экологический парк!

Амбициозный проект благоустройства Гурьяновского леса в духе французского регулярного парка, который год назад предложил депутат Государственной Думы Геннадий СКЛЯР, как и предрекали скептики, потерпел фиаско.

Однако произошло это не потому что тема была банальной однодневкой, рассчитанной на предвыборный пиар, а потому, что, погружаясь в проблему, благоустроители поняли, что подходить к решению этого вопроса надо взвешенно и аккуратно.

ХОТЕЛИ КАК ЛУЧШЕ...

Сегодня Геннадий Скляр открыто заявляет, что в предложенном проекте благоустройства Гурьяновского леса он целенаправленно задирал планку, чтобы в конце концов вместе с общественностью прийти к единому знаменателю и понять, что же делать с лесом в городе.

- Я к истории с Гурьяновским лесом отношусь не как к локальной, мне хочется, чтобы на примере этого массива мы в городе выработали алгоритм работы с лесом вообще, - рассказывает Геннадий Иванович.

А между тем общественники уверены, что главная ошибка кроется как раз в самой идее.

- Это лес, его нельзя благоустраивать, за ним надо ухаживать, - поясняет член правления общественной организации «Живой город» Людмила ШАПИРО.

И подходить к этому надо взвешенно и осторожно, ведь загубить зеленый массив несложно, и предложенный проект вызывал у экологов много вопросов, при этом защитники природы не сомневаются, что намерения у депутата Скляра были благие.

ДВА СИМВОЛА ОБЪЕДИНИТЬ ВОЕДИНО

Несмотря на то, что «первый блин оказался комом», отказываться от темы леса парламентарий не намерен.

- Следующий шаг - субботник, и потом мы закажем лесопатологическое обследование, после которого можно будет понять, а что же вообще можно там делать, - сообщил Геннадий Иванович.

Причем идти он собирается по следующему пути. Есть, например, в лесу заброшенная спортивная площадка - ее надо восстановить. Еще один символ Обнинска - метеовышка сегодня тоже требует внимания. Производственная деятельность на этом объекте в скором времени будет завершена, поэтому перед учеными встает дилемма: разбирать конструкцию или нет? А если нет, то за чей счет содержать ее?

- Моя идея состоит в том, чтобы Гурьяновский лес и вот эта площадка - они как-то взаимодействовали, - рассказывает парламентарий.

Одним из проектов, который можно реализовать здесь, возможно, станет детский экологический парк.

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА НЕ ПРИЖИВЕТСЯ В ЛЕСУ

И городские экологи не против подобных ноу-хау, ведь, например, обустройство тех же дорожек может даже оздоровить лес, если подойти к решению этого вопроса грамотно.

- И людям будет удобно ходить, и лесу станет лучше, он станет чище, только дорожки должны быть насыпными и ни в коем случае нельзя использовать цемент или плитку, - уверена Людмила Шапиро.

Да и против обустройства спортивных площадок в лесу экологи тоже ничего не имеют, только здесь надо руководствоваться главным законом рынка: спрос рождает предложение. А сегодня востребованность футбольных полей в лесу нулевая.

- Это естественный процесс, видимо, требования к комфорту сегодня выросли. Люди вдоль леса только на лыжах ходят и бегают. Поэтому там востребована была бы, например, антивандальная площадка с турниками, - считает Людмила Валентиновна.

ДЕНЬГИ НА ВЕТЕР?

А вот идею инвентаризации леса общественники не поддерживают, прежде всего, потому что такой анализ проводится один раз в двенадцать лет, и в Обнинске он был несколько лет назад. Тогда исследования показали, что восемьдесят процентов деревьев в Гурьяновском лесу здоровы.

- Лес - это муниципальная собственность, а проводить обследование чужой собственности - это нонсенс, - уверена Шапиро.

К тому же экологов очень беспокоит, что к делу может приложить руку нечистоплотная организация, которая с легкостью заявит, что все деревья надо спилить. Своими опасениями активисты поделились с региональной профильной организацией «Рослесзащита», и последняя встала на сторону общественности.

- К тому же результаты лесопатологического обследования нужны для того, чтобы составить план работы с лесом, а у нас на сегодняшний день нет лесничества, - говорит Людмила Валентиновна.

Поэтому все, чем можно помочь сегодня «зеленым легким города», - это навести там порядок и поставить на входах контейнеры для сбора мусора. Таким образом стимулируя людей не загаживать территорию. Самой же муниципальной власти предстоит серьезно задуматься над тем, где взять деньги на содержание леса в городе.

Сегодня Геннадий Скляр пытается найти финансирование для преображения территории, однако вопрос содержания леса - прерогатива муниципального бюджета. Причем, чтобы лес в городе был жемчужиной, выделять средства на эти цели необходимо системно, а не от случая к случаю.

Евгения НИКИТИНА

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