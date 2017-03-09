В Гурьяновском лесу может появиться детский экологический парк!

Амбициозный проект благоустройства Гурьяновского леса в духе французского регулярного парка, который год назад предложил депутат Государственной Думы Геннадий СКЛЯР, как и предрекали скептики, потерпел фиаско.
Однако произошло это не потому что тема была банальной однодневкой, рассчитанной на предвыборный пиар, а потому, что, погружаясь в проблему, благоустроители поняли, что подходить к решению этого вопроса надо взвешенно и аккуратно.
ХОТЕЛИ КАК ЛУЧШЕ...
Сегодня Геннадий Скляр открыто заявляет, что в предложенном проекте благоустройства Гурьяновского леса он целенаправленно задирал планку, чтобы в конце концов вместе с общественностью прийти к единому знаменателю и понять, что же делать с лесом в городе.
- Я к истории с Гурьяновским лесом отношусь не как к локальной, мне хочется, чтобы на примере этого массива мы в городе выработали алгоритм работы с лесом вообще, - рассказывает Геннадий Иванович.
А между тем общественники уверены, что главная ошибка кроется как раз в самой идее.
- Это лес, его нельзя благоустраивать, за ним надо ухаживать, - поясняет член правления общественной организации «Живой город» Людмила ШАПИРО.
И подходить к этому надо взвешенно и осторожно, ведь загубить зеленый массив несложно, и предложенный проект вызывал у экологов много вопросов, при этом защитники природы не сомневаются, что намерения у депутата Скляра были благие.
ДВА СИМВОЛА ОБЪЕДИНИТЬ ВОЕДИНО
Несмотря на то, что «первый блин оказался комом», отказываться от темы леса парламентарий не намерен.
- Следующий шаг - субботник, и потом мы закажем лесопатологическое обследование, после которого можно будет понять, а что же вообще можно там делать, - сообщил Геннадий Иванович.
Причем идти он собирается по следующему пути. Есть, например, в лесу заброшенная спортивная площадка - ее надо восстановить. Еще один символ Обнинска - метеовышка сегодня тоже требует внимания. Производственная деятельность на этом объекте в скором времени будет завершена, поэтому перед учеными встает дилемма: разбирать конструкцию или нет? А если нет, то за чей счет содержать ее?
- Моя идея состоит в том, чтобы Гурьяновский лес и вот эта площадка - они как-то взаимодействовали, - рассказывает парламентарий.
Одним из проектов, который можно реализовать здесь, возможно, станет детский экологический парк.
ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА НЕ ПРИЖИВЕТСЯ В ЛЕСУ
И городские экологи не против подобных ноу-хау, ведь, например, обустройство тех же дорожек может даже оздоровить лес, если подойти к решению этого вопроса грамотно.
- И людям будет удобно ходить, и лесу станет лучше, он станет чище, только дорожки должны быть насыпными и ни в коем случае нельзя использовать цемент или плитку, - уверена Людмила Шапиро.
Да и против обустройства спортивных площадок в лесу экологи тоже ничего не имеют, только здесь надо руководствоваться главным законом рынка: спрос рождает предложение. А сегодня востребованность футбольных полей в лесу нулевая.
- Это естественный процесс, видимо, требования к комфорту сегодня выросли. Люди вдоль леса только на лыжах ходят и бегают. Поэтому там востребована была бы, например, антивандальная площадка с турниками, - считает Людмила Валентиновна.
ДЕНЬГИ НА ВЕТЕР?
А вот идею инвентаризации леса общественники не поддерживают, прежде всего, потому что такой анализ проводится один раз в двенадцать лет, и в Обнинске он был несколько лет назад. Тогда исследования показали, что восемьдесят процентов деревьев в Гурьяновском лесу здоровы.
- Лес - это муниципальная собственность, а проводить обследование чужой собственности - это нонсенс, - уверена Шапиро.
К тому же экологов очень беспокоит, что к делу может приложить руку нечистоплотная организация, которая с легкостью заявит, что все деревья надо спилить. Своими опасениями активисты поделились с региональной профильной организацией «Рослесзащита», и последняя встала на сторону общественности.
- К тому же результаты лесопатологического обследования нужны для того, чтобы составить план работы с лесом, а у нас на сегодняшний день нет лесничества, - говорит Людмила Валентиновна.
Поэтому все, чем можно помочь сегодня «зеленым легким города», - это навести там порядок и поставить на входах контейнеры для сбора мусора. Таким образом стимулируя людей не загаживать территорию. Самой же муниципальной власти предстоит серьезно задуматься над тем, где взять деньги на содержание леса в городе.
Сегодня Геннадий Скляр пытается найти финансирование для преображения территории, однако вопрос содержания леса - прерогатива муниципального бюджета. Причем, чтобы лес в городе был жемчужиной, выделять средства на эти цели необходимо системно, а не от случая к случаю.