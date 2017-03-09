У страха глаза велики?

Встреча обнинской власти с жителями Кабицыно прошла под знаком вопросов.

«Гордиев узел», в который уже давно превратился вопрос расширения Обнинска, в этом году решили разрубить депутаты Боровского района, назначив своим волевым решением дату опроса населения четырех деревень, которые могут перейти к соседу.

На этой неделе представители обнинской администрации встретились с сельчанами. Первопроходцами в этом вопросе стали жители деревни Кабицыно.

ПАРТИЙНЫЙ РАСКОЛ ИЛИ ПИАР-АКЦИЯ?

А накануне депутаты совхоза «Боровский» преподнесли очередной сюрприз, прислав в прошлую пятницу в обнинское Городское Собрание решение местной Думы с отказом в расширении границ.

Этот «ход конем» стал своего рода пощечиной не только обнинцам, которые, видимо, должны были сразу почувствовать, кто в доме хозяин, но и лидерам правящей партии, которые призывали не мутить воду.

Парламентарии обнинского Горсобрания, так же как и их коллеги по цеху из Боровского района, все без исключения состоят в рядах «Единой России», в общем-то в сельской Думе совхоза «Боровский» ситуация не сильно отличается - из девяти избранников народа только трое самовыдвиженцы, остальные также представляют правящую партию.

И что же получается, однопартийцы не смогли договориться по-хорошему? Или это такой пиар-ход, мол, люди сразу заметят, кто есть кто? И как-то совсем незаметным останется то, что некоторые избранники, выступающие против расширения границ, прописку имеют наукоградовскую, а значит, их дети преспокойно учатся в обнинских школах, пока родители «трудятся на благо села».

ПРОБЛЕМ МНОГО, НО ВЫХОД ЕСТЬ

Можно представить, с каким настроением жители Кабицыно пришли на сход. Сельчане открыто предлагали приехавшим к ним заместителю главы обнинской администрации по экономическим вопросам Геннадию АНАНЬЕВУ и вице-мэру Обнинска, курирующему сферу градостроительства Андрею КОЗЛОВУ сначала задобрить население, например, ускорив процесс газификации деревни или решив вопрос очистных микрорайона «Олимпийская деревня», канализация которого прямиком течет в реку Страдаловка, а потом люди подумают, стоит ли им переходить в город?

Ожидаемо главным козырем противников расширения границ Обнинска стал лес, который, якобы, как только перейдет в город, сразу вырубят.

- Готовы ли вы забрать поселение, благоустраивать его, без полей и лесов? - неслось из толпы.

- Да, мы готовы, - невозмутимо отвечал Андрей Козлов. - А вы готовы поднять тарифы, чтоб все это благоустроить? Ведь есть два варианта развития: первый - за счет ваших средств, второе - за счет экономического развития территорий.

Как раз по второму пути сегодня соседям предлагает двигаться Обнинск.

- Вы останетесь сельским поселением, поэтому все льготы по налогообложению и тарифам у вас сохранятся, - подчеркнул Геннадий Ананьев.

Кстати, лес сохранится тоже, ведь зеленый массив, зарегистрированный в федеральной собственности, даже когда он окажется в черте города, так просто забрать у государства не получится.

«Выпустив пар», жители Кабицыно уже спокойно рассказывали, что проблем в их поселении много - это и перебои с электричеством, и дороги, и отсутствие остановок. Обнинцы, в свою очередь, радужных картин не рисовали, но без прикрас говорили, что в первом наукограде удалось сделать за последние годы.

- Я вас прекрасно понимаю, все ваши опасения, но в любом случае эволюционное развитие неизбежно. При нас ли с вами или при наших детях, но это объединение состоится, - резюмировал Андрей Козлов. - Но только если мы сейчас с вами этот вопрос не решим и вернемся к нему через десять лет, тогда уже по живому, возможно, резать придется, может быть, изымать участки, чтоб провести коммуникации.

ПЕТИЦИЯ ПРОТИВ ТОГО, ЧЕГО НЕТ

А между тем, как сообщил представителям первого наукограда присутствовавший на встрече депутат совхоза «Боровский» Дмитрий ДЕГТЯРЕВ, сегодня у парламентариев находится петиция, которую жители деревни Мишково адресовали губернатору Калужской области и Президенту России.

- Там есть земли сельхозназначения, которые после присоединения будут переведены в промышленные. Люди же кругом, там же нашим детям и внукам жить, - обратился к обнинцам Дегтярев.

За комментариями по этому вопросу мы обратились к начальнику управления архитектуры и градостроительства Ольге ЛАПИНОЙ, которая рассказала, что размещать промзону в Мишково ни Боровск, ни Обнинск не собирались.

- Если расширение границ города состоится, то промышленная площадка расположится там, где находится Обнинский Индустриальный парк. За территорией «Лотте» в Боровском районе предприятия фармнаправленности, но они фактически уже есть. Но чтобы мы в Мишково промзону размещали, не было этого! - заявляет Ольга Ивановна.

Сейчас обнинская и боровская власти намерены действовать в тандеме. Задача представителей первого наукограда состоит в том, чтобы развеять страхи и домыслы сельчан, а, по заявлению Председателя собрания депутатов Боровского района Анатолия БЕЛЬСКОГО, позиция его коллег тоже неизменна - провести опрос населения в марте, чтобы узнать, что по этому поводу думают жители четырех деревень, от решения которых напрямую зависит, как они будут жить дальше.

Евгения НИКИТИНА

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