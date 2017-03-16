В Обнинске распахнула свои двери новая детская поликлиника!

Едва ли что-то может быть важнее здоровья наших детей, поэтому в минувшие выходные в Обнинске состоялось по настоящему знаковое событие - открытие первой в городе специализированной частной детской поликлиники «Малыш».

Прием здесь ведут опытные врачи, отработавшие в стационаре не один год, которые в случае необходимости могут оказать неотложную помощь.

ШИРОКИЙ СПЕКТР МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ

К подбору кадров в новом медицинском учреждении подошли очень серьезно и собрали команду настоящих профессионалов. В поликлинике работает неонатолог, причем чтобы распределить потоки больных и здоровых детей, для новорожденных выделен отдельный день приема. Также здесь можно найти ряд дефицитных для нашего города специалистов. Нельзя не упомянуть про ЛОР врача, консультация которого необходима очень часто. Новшество, которое предлагают посетителям - ультразвуковая диагностика придаточных пазух носа для выявления синуситов. Эта процедура по утверждению специалистов намного безопасней традиционного рентгена.

Не менее редкий для Обнинска специалист - дефектолог, который так же работает в новой поликлинике. Врач проводит коррекцию отклонений в развитии ребенка - это общая и мелкая моторика, познавательная сфера, занятия со слабослышащими детьми, а также песочная терапия, которая снимает внутреннее напряжение у гиперактивных возбудимых детей.

Также маленькие пациенты могут попасть на прием к врачу неврологу, который занимается, в том числе, эпилептологией и сделать электроэнцефалограмму. Помимо этого, здесь ведет прием врач кардиолог, работавший в спортивной медицине, что для такого города, как Обнинск, весьма актуально. А в ближайшем будущем в поликлинике «Малыш» будет вести прием реабилитолог - специалист, который проводит восстановительный курс после травм и операций.

Есть в поликлинике и детский хирург, а операционная и перевязочная позволяют ему проводить малое оперативное вмешательство.

- Работать с детьми намного сложнее, чем со взрослыми и в то же время интереснее, - говорит врач хирург Алексей ПАРАМОНОВ. - Ребенок не всегда может рассказать, что конкретно его беспокоит и к нему всегда нужно находить подход. Например, если взрослый спокойно относится к каким-либо процедурам, то в случае с ребенком иногда приходится идти на хитрость и отвлекать его, чтобы он не пугался.

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Специалисты «Малыша» проводят всевозможные анализы крови, а также осуществляют весь спектр диагностики сердца.

Что касается цены за прием, то в среднем она ниже общегородской и, как подчеркивают в поликлинике, здоровье детей - это не то, не чем следует стремиться получить сверхприбыль.

Также здесь можно будет оформить справку в бассейн, спортивные секции и другие детские учреждения, получить направление на консультацию или госпитализацию в федеральные или столичные клиники, где нуждающимся окажут бесплатную специализированную помощь.

- Мы хотим предложить пациентам новые дополнительные услуги, и чтобы каждый нашел для себя клинику, в которой он сможет комфортно и доступно решать свои проблемы, - резюмировала главный врач поликлиники «Малыш» Елена БАРЫШЕВА.

Олег ФОМЕНКО

Детская поликлиника «Малыш» располагается по адресу: пр. Ленина, 205. Тел.: 8 397-98-08, 8 (953) 463-98-88.



Лицензия ло-40-01-001313, выдана Минздравом Калужской области от 3 марта 2017 г.



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