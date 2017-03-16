Обнинское предприятие готовится продвигать здоровое питание в Азию!

Здоровье человека, прежде всего, зависит от его питания - так когда-то решили в компании «Порционные продукты» и начали производить принципиально новые продукты питания, оказывающие на организм человека самое благотворное влияние. При этом предприятие не собирается останавливаться на достигнутом и в ближайшее время планирует выйти на внешний рынок.

ПРОДУКТЫ ЗАМОРСКИЕ, А ПРОИЗВОДИТЕЛЬ НАШ

Компания «Порционные продукты» ведет свою деятельность с 2012 года и за это время успела добиться весомых результатов. Начиналось все с производства и фасовки соусов и прочих ингредиентов для самых известных в стране сетей азиатских ресторанов.

Японская и азиатская кухня всегда отличалась широкой палитрой вкусовых оттенков, поэтому для каждого потенциального клиента на предприятии создают свой отдельный продукт, учитывая при этом специфику гастрономических предпочтений жителей России, ведь тот же соевый соус, произведенный в Японии, российские гурманы вряд ли оценят так же высоко, как восточные.

- У каждого заказчика имеется свой бренд-шеф-повар, который разрабатывает рецептуры соусов. Нам передают эту закрытую информацию для производства, составляющую коммерческую тайну, - рассказывает коммерческий директор ООО «Порционные продукты» Евгений ЛАВРЕНОВ.

Помимо этого, компания создает различные пищевые приправы, которые используются поварами ресторанов и подаются к столу вместе с основными блюдами. Изготавливать все эти продукты без соответствующих упаковок бессмысленно, поэтому в Обнинске сегодня точно знают, что сделанные здесь банки, бутылки, пакеты, мгновенно разлетятся в самые разные уголки как нашей необъятной родины, так и в страны ближнего зарубежья.

Продукты, изготовленные в Обнинске, попадают к потребителям под самыми известными брендами, и, лишь внимательно изучив информацию на упаковке, можно заметить, что производитель находится в ста километрах от Москвы.

ГЛАВНЫЙ КОЗЫРЬ ПРЕДПРИЯТИЯ - БОЛЬШОЙ НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

Сегодня фирма удерживает прочные позиции на рынке ингредиентов для азиатской кухни, а в некоторых случаях даже занимается импортозамещением. Именно по такой схеме обнинцы работают с компанией «Доширак», которой после запуска в России новой линии оборудования потребовались местные поставщики.

- Они провели тендер, чтобы найти тех, кто сможет в России делать куриные и говяжьи соусы. В прошлом году мы возили в Корею тестировать нашу продукцию, и в результате проведенной работы нам удалось создать соусы со вкусом, который полностью устроил заказчика. Мы сотрудничаем с компанией «Доширак» уже несколько лет, и объемы наших поставок только растут, - отмечает Евгений Викторович.

Однако на этом в компании решили не останавливаться и приступили к созданию продуктов здорового питания, в частности, для такой известной фирмы, как «Фаберлик». Сегодня в этом направлении тоже достигнуты серьезные результаты - в ассортименте «Порционных продуктов» есть самые различные виды киселей из экстрактов растений с добавкой полезных микроэлементов, пищевые продукты на основе пребиотиков, а также пищевые гели с уникальными лечебными свойствами.

- Важно, что это - не лекарства или БАДы. Нам ставят задачу - создать продукт с определенными полезными свойствами, например, для восстановления микрофлоры кишечника или функции печени, и мы приступаем к его разработке - создаем образцы, тестируем их, подбираем наиболее приемлемый вкус и рецептуру, - говорит Евгений Лавренов.

В настоящее время ООО «Порционные продукты» сотрудничает не только с компанией «Фаберлик», но и с другими известными производителями. Несмотря на то, что многие фирмы имеют свои производственные площадки, они предпочитают, чтобы продукты здорового питания, выходящие под известными брендами, создавались именно на калужской земле, предприятием, где накоплен огромный научный потенциал. Ведь на обнинском предприятии есть свои технологи, доктора медицинских наук самой высокой квалификации и специалисты по нормативной документации, что позволяет реализовывать проекты полностью своими силами, начиная от идеи и заканчивая изготовлением упаковки.

ОБНИНСКИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ГОТОВЫ УДОВЛЕТВОРИТЬ ГУРМАНОВ ЕВРОПЫ И АЗИИ

Руководством компании планируется не только расширять спектр своих товаров, но и выходить с их экспортом на внешние рынки. В приоритете стоит Азия, где есть большой интерес к русской кухне, а также востребованность в развитии культуры здорового питания. В данный момент уже существуют предварительные договоренности с вьетнамскими и китайскими партнерами, и, возможно, этот важный для предприятия шаг будет совершен уже в самое ближайшее время.

- Мы повезем туда нашу продукцию направления здорового питания. Дело в том, что в Азии сформировался свой средний класс из достаточно обеспеченных, по нашим меркам, людей, которые нуждаются в продуктах европейского качества, поэтому для них очень интересно то, что мы можем им предложить. Они любят русскую кухню, и их тянет к русским национальным мотивам, что мы и пытаемся использовать в наших новых идеях. Нашим преимуществом является то, что мы, как производители, способны выполнить любые требования заказчика. Если их не устроит формат, внешний вид и вкус, то мы можем оперативно это отработать и предложить приемлемый вариант, - поясняет Евгений Лавренов.

А для того, чтобы соответствовать европейским стандартам качества, необходимо держать руку на пульсе всех новинок как в области упаковочного производства, так и пищевых ингредиентов. Для этого специалисты «Порционных продуктов» посещают крупные выставки, где представляются самые передовые разработки в данных сферах.

- Мы в первую очередь смотрим то, из чего можно создать что-то новое и интересное, и стараемся подметить то, что пока на рынке не существует, но скоро появится, - говорит Евгений Викторович.

ПОДДЕРЖКА АДМИНИСТРАЦИИ ПОЗВОЛИТ БИЗНЕСУ РАЗВИВАТЬСЯ

Однако вряд ли эти успехи были бы возможны без помощи региональной и городской власти. В частности, компания была удостоена гранта на развитие предприятия, является членом фармацевтического кластера и торгово-промышленной палаты Калужской области и пользуется большой поддержкой Агентства инновационного развития Калужской области.

«Руку помощи» бизнесменам протянула и администрация города Обнинска, выделив компании площадку в Зоне Инновационного Развития на улице Красных Зорь, где созданы все условия для деятельности высокотехнологичных предприятий. При этом количество свободных площадей было невелико, и компания вошла в последнюю тройку инвесторов, выигравших аукцион на право арендовать здесь земельный участок. Это оказалось весьма своевременным шагом, поскольку нынешняя производственная площадка предприятия уже не позволяет компании расти дальше.

- Наша цель - построить производственно-лабораторный комплекс, и в этом году она должна быть достигнута, - говорит Евгений Лавренов. - Мы планируем возвести два корпуса общей площадью 1,5 тысячи квадратных метров. Это даст возможность значительно увеличить объемы производимой продукции и позволит нам реализовать новые идеи и разработки. Что касается взаимодействия с администрацией первого наукограда, то в основном оно проходит через начальника управления экономики и инновационного развития Станислава ФИЛИППОВА, который всегда открыт и готов к диалогу. Например, если у нас появляются проблемы по согласованию технических документов с какой-либо эксплуатирующей организацией, то он собирает круглый стол с участием всех сторон, и эта проблема решается. Такие ситуации у нас бывали далеко не единожды.

Столь внимательное отношение к бизнесу в Обнинске позволяет компаниям смотреть в будущее с оптимизмом, даже несмотря на все экономические сложности нашего времени.

Константин ЕРЕМЕНКО

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