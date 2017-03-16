Без семьи и без родины...

Из-за несовершенства миграционного законодательства в Обнинске рушится семья.

Наша газета неоднократно поднимала проблему так называемых беженцев-переселенцев из соседних республик.

Казалось бы, прошло уже более 25 лет с тех пор, как развалился СССР, но последствия этого разрушения сказываются на судьбах людей и сегодня.

МАЛЫШ РАСТЕТ БЕЗ ОТЦА

К нам в редакцию обратилась жительница Обнинска Анастасия ШАРКОВА, которая уже полтора года не может воссоединиться с законным супругом.

А начиналось все так: будучи этнически русским, мужчина родился и жил в Киргизии до 2009 года, а потом переехал в Россию и отказался от киргизского гражданства. Тем более что здесь, в Обнинске, он нашел свою любовь, а в Средней Азии у него и родни-то не было, кроме старенького дедушки, который скончался в прошлом году.

Все беды этой пары начались с того момента, как пара решила узаконить свои отношения и подала заявление в ЗАГС, где выяснилось, что у мужчины просрочена миграционная карта. Ему назначили штраф, который был тут же оплачен. Затем состоялся суд, постановивший выдворить мигранта из России на три года.

- В суде нам сказали, что эта мера ничего не меняет, и мы можем жить вместе по-прежнему, как и жили, - рассказывает Анастасия. - На тот момент я уже ждала ребенка.

В итоге все оказалось не так радужно, как было обещано. Расписаться пара успела, а вот новорожденного сына мужчина так и не увидел. Потому что был выдворен из страны. Причем, как уверяет Анастасия, муж позвонил ей и сообщил ужасную новость: въезд в Россию ему закрыли не на три года, как было сказано вначале, а на целых пять лет. Не помогло даже то, что он, еще будучи в Обнинске, продлил свою регистрацию.

И вот с тех пор прошло полтора года. Сынишка растет без отца, женщина вынуждена содержать его одна, так как ее супруг не может найти в Киргизии работу. Мужчина рвется к семье, в азиатской республике его ничего не держит. Однако жесткий закон не позволяет ему даже на время приехать к жене и ребенку.

- После отъезда мужа я пошла в УФМС, и там мне посоветовали обратиться в областное отделение миграционной службы с заявлением на воссоединение семьи, - вспоминает Анастасия. - Я так и сделала, но получила отказ.

Женщина прошла уже три суда, писала в прокуратуру и нигде ей не помогли.

НЕ УБИЙЦА, НЕ ГРАБИТЕЛЬ, НО ИЗ СТРАНЫ ПРОГНАЛИ

Мы связались с нынешним начальником отдела по вопросам миграции ОМВД России по городу Обнинску Натальей МАКСИМЕНКО и попросили ее прокомментировать сложившуюся ситуацию. Но Наталья Александровна сказала, что ей нужно изучить документы этого гражданина.

- В каждом конкретном случае необходимо разбираться индивидуально, - заметила она. - Я готова принять эту женщину и проконсультировать. Прием у меня проходит по четвергам с 10.00 до 12.00 часов.

Правда, Максименко не вспомнила ни одного случая из своей практики, когда бы в подобной ситуации удавалось решить вопрос положительно.

Свой комментарий по этому поводу дала и правозащитница Татьяна КОТЛЯР:

- Мы успеваем помогать лишь одной тысячной от общего числа оказавшихся в подобной ситуации. Проблема в том, что уже прошли все сроки обжалования этого судебного решения. Но тут нужно понимать, что пострадавшим является не только сам выдворенный из страны мужчина, но и его жена с ребенком. Муж ведь является кормильцем семьи - это очень важно. А содержать семью, будучи в Киргизии, практически невозможно. Вот оно - наше миграционное законодательство! За небольшое правонарушение человека выдворили из страны на пять лет. Он же не убил никого, не ограбил. Просто не продлил срок документов. Ну, оштрафуйте за это. Так нет! Они его выдворили...

Закон, конечно, нужно соблюдать. Но ведь и человеческий фактор в этом вопросе играет не последнюю роль. И если там не написано о гуманности, это не значит, что ее вовсе не должно быть...

Инна ЕМЕЛИНА

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