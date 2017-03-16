Евгений Халецкий: «Мы должны стать лучшими как в городе, так и в регионе!»

Недавно в Обнинске начала свою работу новая управляющая компания «ЧИП», руководитель которой Евгений ХАЛЕЦКИЙ сразу поставил перед собой цель - доказать, что главное в сфере ЖКХ - это желание изменить жизнь людей к лучшему.

За три месяца работы молодые коммунальщики посетили уже несколько столичных выставок, где познакомились с новинками в отрасли. И сегодня ряд предложенных товаров УК «ЧИП» уже внедряет в Обнинске.

ГРАФФИТИ ТЕПЕРЬ НЕ ПРОБЛЕМА

Первой новинкой, которую опробовали коммунальщики в Обнинске, стало средство, позволяющее смывать граффити. Как правило, большинство управляющих компаний к художествам на стенах подъездов подходят просто: кто нарисовал, тот пусть и убирает. Иногда надписи закрашивают краской, поэтому внешний вид подъездов сопоставим с лоскутным одеялом. УК «Чип» выбирает другой путь: выводить надписи, не оставляя следов.

- И это не то, что стоишь и полчаса трешь усиленно губкой, а как в классном рекламном ролике: брызнул, протер и смыл водой. И все - дом идеально чистый, - рассказывает Евгений Халецкий.

Таким образом специалисты УК «Чип» привели в порядок подъезды трёх домов. На все про все ушла одна банка жидкости, которая по цене значительно дешевле той же масляной краски, а уж эстетический эффект несопоставим. Причем на кошельке жителей такое преображение в подъездах не отразилось. Все было сделано в рамках работ по содержанию домов.

НОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ - ЭСТЕТИКА ПЛЮС ЭКОНОМИЯ

Следующим этапом в преображении станет установка светодиодных светильников в подъездах. Коммунальщики рассчитывают, что сами приборы окупятся за год, а экономия ресурсов будет ощутимой многие годы.

- Нас еще привлекло то, что это отечественная продукция, на которую производитель дает гарантию пять лет, - пояснил Евгений Халецкий.

Причем когда специалисты УК «Чип» связались с фирмой, выяснилось, что чудо-новинки уже используются в Обнинске, и жители одного из домов по улице Белкинская подтвердили, что за год работы у них из строя не вышел ни один фонарь. Ко всем прелестям новых ламп добавляется то, что они являются «умными», поэтому постоянно включать и выключать их не требуется.

- В этих светильниках есть оптические и акустические датчики, - говорит Халецкий, - если в подъезде хватает уличного освещения, то фонарь вообще не включается, а с наступлением темноты свет загорается, реагируя на шум.

Примерно сорок светильников понадобится, чтобы заменить старые лампы в пятиэтажном доме. Сумма выйдет не маленькая, хотя стоимость одного устройства невелика - около восьмисот рублей. Но сделать такой апгрейд в двух пятиэтажках УК «Чип» планирует уже в этом году, и дополнительных финансовых вливаний со стороны жильцов не потребуется, на новые светильники деньги возьмут из средств текущего ремонта. По словам Евгения Халецкого, найти единомышленников в совете домов, чтобы реализовать эту идею, ему было несложно.

- Я вообще всегда перед собой ставлю высокие цели, уж если за что-то берешься, надо быть лучшим как в городе, так и в регионе. Но без поддержки жителей ничего не получится, мы можем и дальше продолжать классно работать, но если людям это окажется ненужным, то в одиночку ничего не сделаешь, - уверен руководитель УК «Чип» Евгений Халецкий.

ПОГОДУ В ДОМЕ МОГУТ КОНТРОЛИРОВАТЬ ГАДЖЕТЫ

Но все же в любом деле во главу угла должен ставиться здравый смысл. Так, например, сегодня у руководителя УК «Чип» есть на примете несколько проектов, которые люди не потянут. Но сами предложения достаточно новаторские.

Установка индивидуальных тепловых пунктов с закрытым тепловым контуром приведет к уменьшению потерь и, как следствие, снижению платежей за отопление и горячую воду. Да и вопрос шпарящего из крана кипятка снимется мгновенно. Однако для корректной работы аппаратуры в доме надо поменять все трубы. Естественно, такие затраты для жильцов окажутся неподъемными

Еще одна новинка, которую изучает сегодня руководитель УК «Чип», - система, позволяющая контролировать расход воды. Своего рода модем, работающий с импульсными счетчиками, будет передавать информацию о потраченных ресурсах напрямую коммунальщикам.

- Это, конечно, удобно, не надо никуда ходить, людям не надо заморачиваться, внося данные. Да и вопрос уплаты за нерадивого соседа отпадет сам собой, хотя главное преимущество для собственников то, что «умная» система, как только фиксирует малейшую протечку, сразу перекрывает воду, поэтому затопить соседей, уехав в отпуск, с таким гаджетом просто невозможно, - рассказывает Халецкий.

Сейчас такое ноу-хау - удовольствие не из дешевых, хотя Евгений Вячеславович не исключает, что в будущем этот способ общения между коммунальщиками и жителями станет стандартным.

Возможно, разработчики предложат потребителям бюджетную альтернативу, которую тут же возьмут на вооружение новаторы в сфере ЖКХ.

Евгения НИКИТИНА

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