«АТАК»овали ни за что ...

Очередной сетевой супермаркет необоснованно обвинил покупателей в краже!

Недавно в соседнем с Обнинском Малоярославце произошел очередной неприятный инцидент в супермаркете. Откровенно циничное поведение продемонстрировали работники «Атака», которые якобы выявили вора.

ГЛАВНОЕ - ПОКАЗАТЬ, ЧТО РАБОТА КИПИТ

Когда настоящих воришек поймать не получается, охранникам этого супермаркета, видимо, приходиться изощряться, чтобы продемонстрировать начальству, что работа кипит.

И вот на днях жертвой такого «трудового рвения» стал постоянный покупатель магазина. Просматривая на досуге запись с камер видеонаблюдения, секьюрити заподозрили молодого человека в краже. Поводом для такого вывода послужил левый рукав куртки, который визуально отличался от правого. Вывод охранников был прост - в рукаве лежит баночка с напитком, которую молодой человек, наверное, тайно вынес. Почему бы и нет? В какой момент эта догадка переросла в уверенность, сказать сложно, но когда покупатель пришел через несколько дней в магазин охранники потребовали его оплатить якобы украденный товар.

Молодому человеку даже продемонстрировали доказательства - видеозапись, на которой ничего предосудительного запечатлено не было. Юноша уже готов был обратиться в полицию, как вдруг пыл охранников угас. Удивительно, но привлечь к задержанию потенциального «вора» стражей порядка, они отказались, отстали от парня, проводив его до порога громогласной лекцией с нравоучениями.

Придя в себя после такого хамства, молодой человек все-таки обратился в полицию. Правда, теперь из роли обвиняемого он перешел в обвинителя.

Стражи порядка посоветовали ему довести информацию о произошедшем до руководства «Атака». В конце концов, именно там должны сделать выводы о работе своих сотрудников.

ИЗВИНИЛИСЬ ТИХО, А ПОЗОРИЛИ ВО ВСЕ ГОРЛО

Жалоба, оставленная на сайте магазина, дала свои результаты. Начальник охраны этого супермаркета Федор ГУБАНОВ принес клиенту свои письменные извинения. Правда, прозвучали они очень своеобразно:

«От лица руководства ЧОП приношу извинения. С сотрудником охраны проведен дополнительный инструктаж. При этом хочу отметить, что вас никто не оскорблял, не грубил и общались с вами корректно. Также в нашем супермаркете для приобретения продуктов имеются пластиковые корзинки и металлические тележки. Если бы вы ими воспользовались, то данного инцидента не произошло бы. Не ошибается тот, кто не работает».

После этого парень прибывает в еще большем удивлении. Оказывается, просто так обвинять покупателя в краже, требовать деньги за не купленный товар, прилюдно позорить, унижать и кричать вслед колкости - это у нас уже не оскорбления?! Руководство охраны «Атака», считает такие вещи всего лишь «ошибками в работе».

Заметим, что извинились охранники очень тихо и скромно - посредством письма, хотя позорили покупателя громко и прилюдно.

Да и можно ли весь этот балаган вообще назвать работой? Сомневаемся...

Инна ЕМЕЛИНА

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