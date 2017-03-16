Ради галочки

Ремонт стадиона «Труд» - деньги, выброшенные на ветер?

Обнинские парламентарии на днях встретились с председателем комитета по физической культуре и спорту Константином ОЛУХОВЫМ. В прошлый раз избранники народа задавали Константину Владимировичу вопросы, на которые главный спортивный чиновник города в основном ответа дать не мог.

Но и в этот раз, несмотря на то, что Олухов более-менее вошел в курс дел и уже не чувствует себя в роли школьника, не выучившего урок, полного взаимопонимания между депутатами и руководителем спорткомитета не возникло.

«НЕ ГОТОВ ОТВЕТИТЬ»

Первым делом Константин Владимирович рассказал парламентариям о планах ремонта спортивных сооружений в этом году. Так, по его словам, сейчас идет подготовка к обновлению стрелкового тира на улице Цветкова, и для этого уже найден инвестор. Объем затрат приблизится к сорока миллионам рублей.

- Объект будет полностью восстановлен, что позволит проводить соревнования и тренировки другого уровня и увеличить число занимающихся стрелковыми видами спорта более чем на сто человек, - отметил Олухов.

Правда, он тут же добавил, что соревнования всероссийского масштаба в Обнинске все равно проводить не планируется, поскольку тир не оборудован трибунами. И здесь возникает закономерный вопрос: в чем же тогда будет заключаться обещанный «новый уровень» состязаний меткости?

Похвалился Константин Владимирович и ожидаемым ремонтом на стадионе «Труд». Правда, на этот объект средства заложены куда скромнее - всего-навсего 850 тысяч рублей. К слову, и сделать планируют не так уж много: привести в порядок помещения под трибунами. Эти работы предполагалось осуществить еще в прошлом году, но благому начинанию помешала зима, которая, по традиции, видимо, наступила неожиданно.

- Я так понимаю, что ремонт кровли там не предусматривался, а только подтрибунных помещений? - поинтересовался Александр СИЛУЯНОВ. - Но если мы не решим проблему с кровлей, то это будут деньги, выброшенные на ветер, и в следующем году опять потребуется ремонтировать заново. Либо нужно добавлять денег, либо вообще не делать!

В результате, Олухов по поводу кровли был все-таки вынужден сказать свою коронную фразу «не готов ответить».

ЧТО УСТРАИВАЕТ ЧИНОВНИКА, НЕ УСТРАИВАЕТ ДЕПУТАТОВ

Еще одним камнем преткновения стал подъезд к лыжероллерной трассе, который до сих пор не заасфальтирован, но чиновник от спорта не видит в этом проблему.

- Вопрос слегка непонятен, подъезд к лыжероллерной трассе существует, - в недоумении произнес Константин Владимирович.

- То есть этот подъезд там вполне нормальный и всех устраивает? - удивился Юрий Фрай.

На это Олухов стал оправдываться, что рядом с лыжероллеркой ведется строительство домов, поэтому по дороге ездит тяжелая техника, что осложняет приведение ее в порядок. Впрочем, Александр Силуянов тут же высказал свое экспертное мнение по этому поводу:

- Там не очень большой строительный объем, и слишком тяжелая техника не нужна. К тому же, у них было время все это построить, и если они не собираются это делать, то сколько лет мы должны их еще ждать?

Вопрос этот повис в воздухе, и отвечать на него Константин Владимирович даже не пытался. Юрий Фрай, как председатель комиссии по спорту, все же решил слегка приободрить молодого чиновника и дал понять, что народные избранники терзают его не специально.

- Мы говорим вам ту информацию и поднимаем те злободневные вопросы, которые надо будет рано или поздно решать. Поэтому мы и собрались на это заседание, чтобы проговорить эти проблемы, - отметил Юрий Владимирович.

Константин ЕРЕМЕНКО

Другие статьи из рубрики «Спорт»