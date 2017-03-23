В Обнинске остановочные павильоны будут менять каждые пять лет

В прошлом году городская администрация планировала обновить в Обнинске ряд остановок, однако сбыться этому желанию было не суждено. Сначала не было времени заниматься документацией, а потом оказалось, что нормативные акты требуют изменений. Их депутаты обнинского Городского Собрания утвердили в феврале.

СОВЕТСКОЕ НАСЛЕДИЕ УЙДЕТ В ИСТОРИЮ

А между тем в городе достаточно остановок, которые необходимо преобразить. Красные снаружи и желтые внутри конструкции, покрытые бесчисленными слоями краски, - фактически ровесники Обнинска. И если по своим практическим функциям они дадут фору пластиковым «новичкам», то их внешний вид вызывает стойкое чувство возврата эпохи застоя. Можно сколько угодно называть Обнинск передовым, но все пафосные речи превращаются в пыль, как только взгляд падает на старые советские остановки. А их, к сожалению, в городе немало.

Как только вопрос с документами «утрясли», в отделе городского дизайна тут же начали готовиться к конкурсу по замене остановочных павильонов. По словам руководителя подразделения Оксаны ГРИЦУК, выйти на торги по этому вопросу в администрации города планируют уже в апреле, чтобы в июне подрядчики точно могли приступить к работам.

- Сами остановочные павильоны будут привычными для обнинцев - прозрачными, потому что они утверждены у нас, как рекламная конструкция. И торги будут проходить по конкурсу рекламы, поэтому те, кто выиграет конкурс, должны будут установить остановочный павильон и свою рекламную конструкцию, - пояснила Оксана Анатольевна.

БИЗНЕС ВНОСИТ СВОЙ ВКЛАД В БЛАГОУСТРОЙСТВО

По такой схеме впервые замена остановочных павильонов прошла еще в 2012-м году, тогда преобразились остановки по улице Курчатова. В мае этого года пятилетний срок контракта закончится, поэтому конструкции вновь обновят. Не исключено, что власть пойдет навстречу бизнесу и не заставит демонтировать существующие павильоны и возводить новые, а ограничится лишь заменой самих стекол. Хотя и они сегодня находятся в более-менее приличном состоянии, ведь в Обнинске на остановочных павильонах убирают не только хаотично наклеенные объявления, но и моют стекла, чтобы убрать следы от клея и бумаги.

- По договору рекламораспространители приобретают остановочный павильон, устанавливают его и содержат конструкцию в надлежащем состоянии. Из бюджета оплачивается только уборка самих площадок, - заверили журналистов в отделе городского дизайна и рекламы.

В первых рядах модернизация коснется остановочного павильона на «Музыкальной школе», который уже отслужил свой срок, следом за ним пойдут и остальные остановки по улице Энгельса.

- На проспекте Маркса будут заменены павильоны на остановках «Дом для Дома» и «40-й квартал». А на проспекте Ленина обновлены будут павильоны, начиная от остановки «Старый универмаг» и заканчивая остановкой «Сигнал», - поделилась планами Оксана Анатольевна.

Несмотря на то, что сами павильоны будут привычными, небольшое изменение все-таки планируют внести.

- Единственное пожелание у нас, чтобы крыша была из темных материалов, - сказала Грицук.

Таким образом, дизайнеры попытаются оградить людей от палящего летом солнца. Но не станет ли от этого благого намерения только хуже? Ведь крыша превратится в своеобразную раскаленную сковородку, которая будет отдавать тепло, в том числе и людям, находящимся внутри павильона.

Евгения НИКИТИНА

Другие статьи из рубрики «В городе»