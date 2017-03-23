Обнинские «самородки» активно патентуют свои изобретения!

Много лет в нашем городе действует Обнинская торгово-промышленная палата, которая помогает предприятиям малого и среднего бизнеса развиваться и выходить не только на российские рынки, но и на международный уровень. Одной из услуг общественной организации является оказание консультативной помощи в охране и защите интеллектуальной собственности. Специально для этого здесь действует патентная фирма «Артель».

Мы поговорили с директором данной организации Юрием БАЗАНОВЫМ и узнали, какие изобретения патентуют обнинцы.

«СХОДСТВО ДО СТЕПЕНИ СМЕШЕНИЯ»

- Юрий Борисович, в каких направлениях оказывает помощь ваша фирма?

- В первую очередь, мы занимаемся тем, что связано с промышленной интеллектуальной собственностью, а также авторскими правами в программном обеспечении и базах данных. Сюда входят изобретения, полезные модели, промышленные образцы и тому подобное. В основном к нам приходят предприниматели и рассказывают о том, с каким принципиально новым товаром они хотят выйти на рынок. Их интересуют такие вопросы - стоит ли этим заниматься, есть ли уже в этой сфере какие-либо патенты, и мы, в свою очередь, предоставляем всю исчерпывающую информацию, чтобы они поняли, благоприятная ли обстановка для реализации таких проектов или нет.

Если мы видим, что разработок в этой области очень мало, то следующим этапом становится помощь в оформлении заявки на патент. И здесь мы смотрим, в том числе, и на лейбл, чтобы он тоже был оригинальным. Кроме того, есть символы, которые в принципе нельзя использовать в товарном знаке. Например, это элементы, схожие с государственными наградами, а также противоречащие требованиям морали и этики.

- А как быть в случаях, когда меняют известные бренды на одну букву? Многие покупатели просто не замечают эти изменения и думают, что приобретают товар известного производителя.

- Дело в том, что есть такое понятие, как «сходство до степени смешения». Существуют определенные критерии для проверки этого нарушения, поскольку может быть как смысловое сходство - это когда слова звучат по-разному, но смысл один и тот же, так и звуковое. Например, кто-то решил зарегистрировать товарный знак на латинице, но звучит он так же, как тот, что уже существует на кириллице. Бывает еще изобразительное сходство, когда, например, у одного заяц на товарном знаке нарисован со стоячими ушами, а у другого - такой же заяц, но с висячими. Все это является недопустимым для товаров одной группы.

ОБНИНСКИЕ ЭЙНШТЕЙНЫ ПОМОГУТ РАЗГЛЯДЕТЬ СКРЫТЫЕ КАМЕРЫ

- Вам приходится консультировать предпринимателей в совершенно разных сферах. Не возникает ли в связи с этим каких-либо сложностей?

- У нас проблем с этим не бывает, поскольку существуют стандартные методики, по которым мы работаем. К нам приходит человек и говорит, какое изобретение он хочет запатентовать. Мы анализируем принцип работы этого прибора и затем, используя патентный классификатор, смотрим, что изобретено в этом направлении.

- Кто к вам в основном приходит - какие-нибудь непризнанные гении и безумные ученые?

- Мы работаем в основном с малыми и средними обнинскими предприятиями, имеющими какие-нибудь идеи, которые они хотят развить, а также с достаточно крупными предприятиями, уже получившими множество различных патентов.

- А в процессе консультации по патенту на какое-либо устройство вы оцениваете вероятность его коммерческого успеха?

- Это прерогатива самих предпринимателей. Для нас главное - определить степень новизны, а просчитывать рентабельность - не наша задача. Я давать такие оценки опасаюсь, поскольку зачастую совершенно не угадаешь, будет ли востребована эта вещь или нет. Иногда кажется, что это очень значимое изобретение, а к нему у людей нет никакого интереса, а бывает ровно наоборот - вроде бы какая-то мелочь, а она становится востребованной.

Когда я ездил на стажировку в Соединенные Штаты, то спрашивал местного патентного поверенного, какое самое значимое изобретение он запатентовал. В ответ на этот вопрос он достал небольшой пластмассовый предмет в виде кольца и прикрепленного к нему крючка. Как оказалось, это устройство игроки в гольф крепят к клюшке, чтобы достать шарик, если он упал в воду, не замочив рук. «Знал бы ты, сколько всего было продано этих изделий!» - сказал он мне.

- А с какими изобретениями к вам приходят обнинские предприниматели?

- С самыми разными и в основном они связаны с промышленным производством. Бывают и достаточно оригинальные изобретения. Например, устройство для нанесения сыпучих приправ в пищу. То есть, по сути, это солонка, где можно дозировать количество специй, чтобы не переборщить с ними. Или устройство для извлечения пробки из бутылки, и действует это так - вы втыкаете в пробку иголку, затем нажимаете на газовый баллон, прикрепленный к этому устройству, и пробка под давлением газа выходит наружу. Также мы помогли запатентовать прибор для обнаружения оптических устройств. Он необходим для того, чтобы зафиксировать подглядывающие скрытые камеры. Выглядит это устройство, как небольшой объектив фотоаппарата, в котором начинает светиться все, что сделано из стекла, даже если это незаметная для глаза микрокамера.

ФАРМПРЕПАРАТЫ ИЗ ОБНИНСКА ОТПРАВЛЯЮТСЯ ЗА РУБЕЖ

- Обращаются ли к вам за консультацией те, у кого воруют их изобретения?

- Конечно, обращаются. Мы организуем контрольную закупку товара, идея которого была украдена, узнаем производителя и помогаем составлять исковые заявления в суд о привлечении к ответственности лиц, нарушающих патентное право. Затем представляем наших клиентов в суде.

- Обнинские предприятия используют свои изобретения в России или выходят с ними также на международный рынок?

- У нас идет постоянная работа по патентам на изобретения, которые затем поступают за рубеж. В последнее время это относится преимущественно к лекарственным препаратам или средствам для транспортировки и хранения нефтепродуктов.

- А приходили ли к вам желающие получить патент на вечный двигатель?

- Периодически приходят к нам и с вечными двигателями. Правда, сейчас такие обращения не рассматриваются, и подобные заявки автоматически отклоняются. Но если это лишь элемент какого-то устройства, то тогда эти изобретение вполне можно зарегистрировать. Мы однажды помогли получить патент на такой аппарат, и у меня по этому поводу была продолжительная переписка с Роспатентом. В итоге там согласились выдать патент на это изобретение.

- Если же говорить в целом, то как, по вашему мнению, у нас обстоят дела с соблюдением патентной культуры?

- Она, несомненно, растет, и это видно невооруженным глазом. Если раньше люди неохотно патентовали свои идеи и говорили, зачем нам это надо, то сегодня такого уже нет. Патентное право теперь уважают все. Эта культура у нас в стране растет, что подтверждает созданный в России суд по интеллектуальным правам. Обнинск в этом плане тоже не исключение, поскольку это инновационный город, где много серого вещества, и мы совместно с Обнинской торгово-промышленной палатой помогаем развивать это направление.

Беседовал Константин ЕРЕМЕНКО

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