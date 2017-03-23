23.03.2017

В Обнинске не могут определить ответственного за детские площадки!



То, что детские комплексы надо строить, ни у кого сомнения не вызывает. Но вот кто это должен делать и за чей счет, неясно.

От площадок во дворах в первом наукограде перешли к возведению межрайонных детских городков, последний такой комплекс появился рядом с музыкальной школой полтора года назад, и опять все затихло.

 

НУЖДЫ ДЕТЕЙ ОСТАВИЛИ НА ПОТОМ

Качели и карусели во дворе дома номер три по улице Калужской сегодня в неприглядном состоянии. Где-то доска на сидушке оторвана, а где-то и вовсе конструкция проржавела, а между тем этим комплексам всего-то четыре года, и установлены они были по линии ТОС. Тогда в Обнинске активно обновлялись площадки, но потом это благое намерение резко сошло на нет.

- Мы не отказываемся от идеи площадок во дворах, но она будет реализована только после того, как мы завершим воплощать в жизнь программу благоустройства с приведением в порядок внутридворовых проездов. Думаю, что на это уйдет два-три года, - говорит глава обнинской администрации Владислав ШАПША.

Учитывая, что тема ремонта дорог вечная, ждать праздника на своей улице детям придется долго. Не исключено, что за это время они успеют повзрослеть, и надобность в подобных комплексах отпадет сама собой. Главный коммунальщик города Дмитрий СТРЕЛЬЦОВ уверяет, что оборудовать площадки во дворе - несложно, намного труднее найти тех, кто будет содержать эти комплексы, поэтому город и пошел по пути укрупнения, взяв курс на межрайонные конструкции.

 

ДЕТСКОЕ СЧАСТЬЕ ПОД ЗАМКОМ

Однако скоро ситуация может измениться, ведь муниципалитет намерен активно участвовать в анонсированной федеральной программе «Благоустройство дворовых территорий»

- Конечно, к следующему году это более реально, но если мы увидим возможность запрыгнуть на эту ступеньку, мы сделаем все возможное для своих горожан, чтобы первые площадки появились в Обнинске уже в этом году, - заверяет Стрельцов.

Но если администрация найдет финансы для обустройства комплексов, то депутатам тоже придется поломать голову, чтобы эти деньги не оказались выброшенными на ветер.

-  Проблема в одном - некому площадку взять на баланс, пока ее нет на балансе, ее разрушают в течение двух месяцев. Как в этой ситуации быть? Выход - огородить площадку во дворе и сделать вход по кодовым замкам, но это тоже бред, - заявляет депутат городского Собрания Анатолий ШАТУХИН.

Так что парламентариям и администрации предстоит серьезно поработать  над этим вопросом. Причем заняться им неплохо было бы уже сейчас, чтобы в случае появления федерального финансирования в Обнинске смогли установить детские площадки, которые прослужат долгие годы.

Евгения НИКИТИНА

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