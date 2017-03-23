Взимание платы на Киевском шоссе стартовало с пробок!

В начале этой рабочей недели в Калужской области произошло знаковое событие - государственная (то есть, построенная на наши с вами налоги) трасса М-3 «Украина», по которой люди ездили, не задумываясь, стала платной.

Несмотря на то, что реконструкция Киевского шоссе, после которой будут брать плату за проезд в черте первого наукограда, стартует лишь в будущем году, негативные изменения обнинцы уже успели почувствовать.

«ВСЕ ДЛЯ НАРОДА!»

Как и предвидели горожане, старт платного проезда те, кто решил в минувший понедельник посетить Калугу, запомнят надолго. Гигантские очереди из машин, ехавших в сторону областного центра, скопились еще в 6.30 утра.

- Просто раньше девочки только кнопочки нажимали, а здесь им надо было взять деньги, пересчитать их, пробить чек и только потом открыть шлагбаум, и все это делалось очень медленно, - рассказывает житель Обнинска Александр Н., попавший в эту передрягу.

И это при том, что с января месяца турникеты работали в тестовом режиме, а персонал оттачивал свои навыки, однако как только от «игр» перешли к реальным действиям, все пошло не так.

- Вот что бывает, когда люди хотят побыстрее деньги «срубить», - говорит Елена Н., - мы буквально вчера ехали, так нам в тестовом режиме чуть шлагбаумом машину не разбили. Это же прямое доказательство того, что люди не подготовлены, и механизм действий не отточен.

Естественно, что в сложившейся ситуации большинство автомобилистов, желающих «проскочить» до семи утра по льготному тарифу, сделать этого не смогли. Картина не изменилась и к двенадцати часам дня.

- Я удивляюсь, насколько все не продумано, - комментирует ситуацию обнинец Александр Н. - Подъезжаешь к пункту оплаты, подаешь деньги, девушка в лоток кладет чек и сдачу, так вот что она там положила, вообще не видно, водителю приходится задирать руку выше головы, чтобы собрать эти монеты. Естественно, многие будут просто их оставлять. Как говорится, все для народа, - скептически замечает обнинец.

«АВТОДОР» ВИНИТ В ПРОБКЕ БОЛЬШОЙ ПОТОК МАШИН

А между тем в самой компании «Автодор-Платные Дороги» своей вины в сложившейся ситуации не видят. Как пояснили журналистам специалисты «горячей линии», очередь образовалась из-за большого потока клиентов.

- То есть вы не были готовы к такому наплыву клиентов? - поинтересовались мы.

- Возможно, на тот момент, когда проезжали по платным участкам, было большое количество клиентов, из-за чего образовалась пробка, проводятся работы с целью, чтобы такой ситуации не повторялось, - пояснили в «Автодор-Платные Дороги».

И это при том, что многие автолюбители проигнорировали платную трассу, выбрав альтернативную. В социальной сети «Фейсбук» люди сходятся во мнении, что областное Миндор сделал все, чтобы автомобилисты не сворачивали с Киевского шоссе.

По всей видимости, внедрение европейских стандартов, под которыми подразумеваются платные дороги, в России освоили лишь наполовину: деньги с людей брать научились, а создавать им условия - нет.

ЗА ЧИНОВНИКОВ РАСПЛАТИТСЯ БЮДЖЕТ

К слову, в Обнинске есть много людей, которые в областной центр ездят по работе, и теперь им за проезд по Киевской трассе предстоит раскошелиться. Бесплатно сегодня здесь могут проехать только школьные автобусы и муниципальный общественный транспорт. Например, для тех же чиновников никаких льгот нет.

Как рассказала депутат Законодательного Собрания региона Татьяна БАТАЛОВА, она не исключает, что теперь ее маршрут изменится, и из Обнинска в Калугу ей придется добираться по альтернативной дороге. Определяющим здесь станет время, которого всегда не хватает, поэтому Татьяна Валентиновна не исключает, что будет платить за быстрый проезд по платному пути.

- Каждый депутат Законодательного Собрания имеет выплаты на ведение депутатской деятельности, и перераспределять их и определять, на какие цели они будут потрачены, - воля каждого, - сказала Баталова. - Не считаю чем-то сверхъестественным выполнение служебных задач, если есть необходимость, значит, надо и на это часть средств отдать.

Глава обнинской администрации Владислав ШАПША по Киевской трассе по новым правилам проехал во вторник. Сити-менеджер подчеркнул, что никаких льгот у него нет, поэтому за комфортный проезд ему, как и всем, пришлось раскошелиться, однако несмотря на то, что посещать по работе областной центр Владиславу Валерьевичу приходится часто, сворачивать с Киевского шоссе он не намерен.

- А денег не жалко? Из своих личных будете оплачивать? - поинтересовались журналисты.

- Когда на личной машине буду проезжать, буду оплачивать проезд из своих личных средств, когда на служебной - из служебных, - заверил Шапша.

Так что сегодня в строке расходов городского бюджета добавилась еще одна строка - проезд по трассе М-3 Украина. Конечно, можно сказать, что невелики затраты, но ведь доходов в городскую казну даже на столь ничтожные суммы, к сожалению, не «пришло».

А если рассматривать этот вопрос в разрезе обычных горожан, то вряд ли обнинцы будут путешествовать в областной центр, и камнем преткновения станет оплата проезда. Уже сегодня автомобилисты отмечают, что платить им придется за воздух, потому что качеством новая дорога не отличается.

Несмотря на то, что платный участок буквально недавно отремонтировали, здесь уже появилась колея.

Евгения НИКИТИНА

А ЧТО С ОБЪЕЗДОМ?

«По «альтернативке» маршрут от Детчино до Малоярославца занял непривычные 50 минут. Почему-то именно сегодня необходимо было провести регламентные работы на ж/д переезде в Гончаровке (30 минут ожидания), и дорожники со своим ямочным ремонтом (от Алешково до съезда на Киевскую трассу) снизили среднюю скорость и проходимость дороги в разы», - пишет малоярославчанин Андрей ГОНЧАРОВ.

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