В Год экологии обнинские дворы утопают в мусоре, а дети мастерят из него поделки!

2017-й год объявлен Годом экологии. Калужская область и город Обнинск охотно поддержали эту идею.

А жители наукограда облегченно вздохнули: ну, наконец-то, у нас прекратят сливать в Протву отходы производства, а в воздухе больше не будут стоять непонятного происхождения запахи гари с примесью химикатов.

СПЛОШНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Первыми об этом событии заговорили депутаты Заксобрания области. Они создали комиссию по экологии, и на днях даже состоялось ее первое заседание, в ходе которого народные избранники обсудили проблемы в данной сфере и наметили план предстоящей работы.

Как выяснилось, свой план мероприятий есть и в Обнинске. Председатель комитета по экологии городской администрации Елена КУРЕНКОВА очень долго перечисляла, что будет происходить в наукограде в честь такого важного года.

- У нас намечена огромная программа мероприятий, - рассказала она. - Главная их цель - привлечь внимание к вопросам в экологической сфере и улучшить экологическое состояние города.

Елена Викторовна рассказала о том, что в рамках этого года в Обнинске будет проводиться работа по озеленению территорий, месячник по благоустройству и сбор ртутьсодержащих отходов.

- Но ведь все это и так проводилось в Обнинске, - удивились мы.

- Да, но теперь будет проводиться более широко.

ВОРОНЫ ОЦЕНИЛИ БЕЗДЕЙСТВИЕ КОММУНАЛЬЩИКОВ

В перечень мероприятий Года экологии также вошли многочисленные детские конкурсы, праздники, мероприятия по сбору макулатуры. И особенно умилил нас конкурс среди дошколят на лучшую поделку из мусора.

- Все это, конечно, замечательно, а будет ли вами проводиться какая-то работа по предотвращению загрязнения водных объектов сточными водами? - поинтересовались мы.

И тут выяснилось, что в связи с тем, что все водные объекты у нас федерального значения, зона ответственности по расчистке рек возлагается на федеральные и региональные структуры. И такая же точно ситуация с загрязнением воздуха.

- Вы же знаете о том, что жители Обнинска часто жалуются в ЕДДС на странные запахи в городе? - спросили мы у Куренковой.

- Да не так уж и часто они туда звонят. А бывает, что жалуются, мы приезжаем на место и выясняется, что там во дворе просто скамейку покрасили, и пахнет краской.

Однако были случаи, когда и сами сотрудники МЧС подтверждали факты загрязнения воздуха. И запахи исходили вовсе не от покрашенных скамеек, а со стороны промзоны Мишково.

Признаться, и в обнинских дворах нет никакого намека на проведение Года экологии. Мусора там предостаточно.

- Теперь и на лавочках не посидишь, - жалуются пенсионеры. - Урны стоят возле лавочек, и весь мусор из них разлетается к нам под ноги. Почему на центральных улицах хотя бы минимальный порядок, а во дворах сплошной кошмар. За что мы платим управляющим компаниям?

Некоторые жильцы даже планируют обратиться в городскую администрацию с просьбой убрать со дворов урны. Хотя в Год экологии это звучит абсурдно.

Инна ЕМЕЛИНА

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