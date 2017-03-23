Роботы исполнительной системы

Судебные приставы оставили женщину замерзать в своей квартире!

Жительница Обнинска Марина БОРИСОВА уже несколько дней пребывает в шоковом состоянии. Причиной этого стал визит к ней судебных приставов, после которого она вынуждена жить фактически на улице.

Как ни странно, в такой чудовищной ситуации женщина оказалась не из-за того, что проиграла судебный спор, а потому что, наоборот, выиграла его.

ХОЖДЕНИЯ ПО МУКАМ

Все беды Марины Игоревны начались с благого желания заменить окна в собственной квартире. Если бы год назад ей кто-то поведал о трудностях, с которыми придется столкнуться, она, наверное, всю жизнь прожила бы со старыми деревянными рамами. Но заглядывать в будущее Борисова не умела, а потому окна поменяла.

Однако радоваться женщине не пришлось. Замерявший проем индивидуальный предприниматель Алексей ХАХАЕВ, по всей видимости, промахнулся в размерах.

- А потом пришли монтажники, налили кучу пены, слой которой не должен быть больше четырех сантиметров, а ее там было от шести до двенадцати! - жалуется женщина.

После такой установки, света в небольшой квартирке Борисовой стало меньше, чем при старых окнах, поэтому жительница Обнинска направилась прямиком в суд, чтобы вернуть свои деньги. Правоту женщины признала даже экспертиза, на которой настоял предприниматель, признавшая, что окна установлены в обход ГОСТа, а слой пены в разы превышает допустимые нормы. Суд встал на сторону Борисовой и обязал бизнесмена вернуть ей 278 тысяч рублей и забрать некондицию - оконный и балконный блоки.

Но расставаться с деньгами Хахаев не торопился и неизвестно, сколько бы еще он «тянул резину», если бы через пять месяцев приставы не наложили арест на его банковский счет.

Поэтому в конце февраля этого года вся сумма была перечислена пострадавшей. Как только Марина Игоревна получила деньги, она тут же заказала новые окна в другой организации, поставить которые обещали в середине апреля. Женщине оставалось только ждать.

Казалось бы, что все для нее закончилось благополучно: суд выигран, нерадивый предприниматель вернул ей все до копейки. Что еще может случиться плохого?

КВАРТИРА БЕЗ ОКОН ПОСРЕДИ ЗИМЫ

Марина Борисова даже не догадывалась, что пройти еще один круг ада ей только предстоит. Двадцатого марта в ее дверь постучали сотрудники Службы судебных приставов. По словам женщины, вместе с блюстителями закона был и сам предприниматель Хахаев с двумя рабочими. Мужчины действовали решительно, намерения их были просты - снять оконные конструкции.

Нежданных гостей не смутило ни возмущения хозяйки, ни холод за окном. Ведь даже у должников за коммуналку посреди зимы отопление не отключают, а тут вполне себе порядочная жительница города. Но вопроса, как женщина будет жить в квартире с дырами вместо окон, пришедшие, по всей видимости, себе не задавали. Вырвав с корнями оконную конструкцию и балконный блок, незваные гости удалились, оставив хозяйку один на один с зияющими дырами.

- А если было бы минус 20, то они тоже бы так поступили? - недоумевает Марина Игоревна, у которой фактически в одночасье квартира из нормальной превратилась в непригодную для жилья, и сделали это не разбойники, а блюстители закона.

«НУЖНО СМОТРЕТЬ, ЧТО ПОДПИСЫВАЕШЬ!»

В калужском отделении федеральной службы судебных приставов никакой вины в действиях своих сотрудников не видят. Все было выполнено исключительно в рамках закона.

- Гражданка М. не исполняла свою часть судебного решения и оконные и дверные блоки индивидуальному предпринимателю не были возвращены. 10.03.2017 копия постановления о возбуждении исполнительного производства вручена лично должнику - гражданке М., каких-либо ходатайств, заявлений или возражений, в том числе об отсрочке или не возможности исполнения, от неё не поступало, - комментируют ситуацию в УФССП России по Калужской области.

Однако сама Борисова нас заверила, что о грозящей ей «расправе» даже не ведала. Десятого марта ей действительно звонили судебные приставы и попросили прийти подписать постановление о прекращении производства о взыскании денег с Хахаева.

К тому времени женщина уже все средства получила, поэтому без задней мысли поставила подпись, как оказалось, под постановлением о возбуждении исполнительного производства уже в отношении самой себя.

- Если бы я поняла, что подписала, то, конечно, потребовала бы отсрочку демонтажа. Я сама бы эти рамы отдала, только надо было немножко подождать, когда мне изготовят новые. Когда же в квартиру пришли приставы, то и слушать они меня не стали, а лишь сказали, что нужно было смотреть, что подписываешь, - вспоминает Борисова.

ЖЕЛАНИЕ ЗАКОНЧИТЬ ДЕЛО ЗАТМИЛО ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ?

Даже если учесть, что приставы действовали по закону, непонятна рьяность, с которой они «провернули это дело». Ведь для того, чтобы взыскать деньги с того же Хахаева, им понадобилось пять месяцев, а оставить женщину в квартире без окон посреди весны блюстители закона смогли быстро.

Интересно, если бы квартира Борисовой находилась на первом этаже, кто бы отвечал за сохранность ее вещей при отсутствии окон? Да и где, по мнению представителей закона, женщина должна теперь жить? Уж не в комнате ли с дырами на улицу?

Сама Борисова уверена, что сделано это было ей в отместку, по ее данным ответчик до того, как заняться бизнесом, работал «в органах».

Вот и спрашивается, так ли уж случайно Борисова попала в эту ситуацию или ее просто хотели проучить?

Константин ЕРЕМЕНКО

Есть мнени

«СРОЧНО ПОДАТЬ ЖАЛОБУ!»

Известный калужский блогер Сергей ФАДЕЕВ:

- Заводить уголовку на приставов за причиненный вред. Квартира приведена в непригодное для проживания состояние. Срочно подать жалобу во все инстанции. По-моему, преступление со стороны приставов очевидно.

«ПРИСТАВЫ ДОЛЖНЫ БЫЛИ ВНЯТЬ ЗДРАВОМУ СМЫСЛУ!»

Директор юридической фирмы «Даурия» Илья ГОЛОВКО:

- Я считаю, что действия приставов хоть и законны, но неразумны. У нас сейчас еще не закончен отопительный сезон и нельзя так резко исполнять решение суда.

В данном случае пришедшие к этой женщине приставы должны были внять здравому смыслу и выслушать ее. Она же должна была сказать им, что собирается подать заявление, чтобы перенести срок исполнения.

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