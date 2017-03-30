Обнинское предприятие готовит к производству уникальное устройство для реабилитации!

Травмы, автомобильные катастрофы, приступы инсульта ежегодно приковывают к инвалидному креслу огромное количество людей во всем мире. Однако в России, увы, сегодня создано очень мало условий для того, чтобы помочь таким людям вновь вернуться к полноценной жизни.

Тем не менее, находятся отдельные неравнодушные энтузиасты, вносящие свой вклад в решение данной проблемы. Есть такие уникумы и в первом наукограде. В частности, обнинская фирма «Реафит» в ближайшее время приступит к выпуску многофункционального аппарата для реабилитации.

ПОМОГИ СЕБЕ САМ

Это устройство помогает восстановлению функции опорно-двигательного аппарата человека, начиная от самых легких повреждений и заканчивая тяжелыми травмами, и уникально, прежде всего, своей многофункциональностью. Оно может поместиться в отдельном небольшом кабинете или даже в квартире, что позволяет сделать процесс реабилитации простым и удобным.

Как подчеркивают в компании, сама культура реабилитации людей с ограниченными возможностями в России развита очень слабо. Тех, кто переносит тяжелые травмы, после лечения отправляют домой, где они оказываются предоставлены сами себе, и таким образом процесс их выздоровления прекращается.

К тому же, для полноценного восстановления опорно-двигательных функций людям с тяжелыми нарушениями, как правило, необходимы четыре-пять тренажеров, способных воздействовать на разные группы мышц, устройства, помогающие принять вертикальное положение тела, и приспособления для разгрузки разных частей тела в горизонтальной плоскости. Поэтому далеко не все частные клиники могут позволить себе обзавестись набором подобных установок, впрочем, многие из них к этому даже не стремятся.

- Даже частные медицинские учреждения в России в основном рассчитаны на реабилитационную деятельность, а постреабилитация уже никого не интересует, хотя это самый главный период при выздоровлении человека, - отмечает учредитель компании «Реафит» Александр ИВАНОВ. - В нашей стране средний срок пребывания в клинике людей с повреждениями спинного мозга, черепно-мозговыми травмами и инсультами составляет примерно месяц, и воспользоваться этим человек может не более двух раз в год, а на Западе он меньше, и основной фокус внимания сконцентрирован на обучении самообслуживанию и скорейшему возвращению в социум. Возвращаясь домой, люди учатся жить в новых для них условиях. Для этого им выдают специальные тренажеры и проводят отдельные курсы для того, чтобы человек на коляске умел заехать в автобус или преодолеть ступеньку. В России в этом плане подобного просто нет.

Поэтому на обнинском предприятии предприняли первый шаг, чтобы сдвинуть эту ситуацию с мертвой точки, решив сделать оборудование для реабилитации более доступным и компактным.

ВЫЗДОРОВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА ЗАВИСИТ ОТ ВЕРЫ В СЕБЯ

Как подчеркивают врачи, приступать к восстановительным упражнениям после перенесенных операций нужно как можно раньше, начиная с самых слабых мышечных напряжений. В этой связи очень важно, что регулировка этого аппарата начинается от полкилограмма, и люди, практически обездвиженные, могут наглядно увидеть результат своих усилий. И такой стимул порой является для них самым главным.

- Когда после инсульта у человека не поднимается рука, то кажется, что она полностью обездвижена. Но в действительности мышцы там срабатывают, но едва ощутимо. Поэтому когда мы эту руку подвешиваем, компенсируя ее вес, и оставляем только полкилограмма нагрузки, то человек видит это движение, что дает ему стимул работать над собой дальше. Выздоровление человека зависит прежде всего от его веры в то, что он сможет это сделать, - говорит Александр Иванов.

Другой задачей в реабилитационном процессе является необходимость научиться управлять своим телом по-новому. Это бывает важно, когда после травмы у человека перестают работать отдельные группы мышц, и для их компенсации приходится учиться управлять мышцами, имевшими изначально другой функционал. Многофункциональный аппарат для реабилитации позволяет решать такую задачу успешно и эффективно.

Один из идеологов данного проекта Юрий БЕЛЫХ, будучи практикующим врачом-реабилитологом, накопил в этой области внушительный опыт и знания, поэтому разработанные им восстановительные методики уже показали на экспериментальных образцах внушительные результаты. При этом тренажер оснащен электроприводом, что дает возможность пациенту заниматься, имея лишь одного помощника, которым зачастую является сам лечащий врач, а в некоторых случаях и вообще без него.

- Устройство тестируется около полугода и успело собрать очень хорошие отзывы. Люди уже выстраиваются в очередь, чтобы поработать на нем, - признается Александр Иванов.

«ЕСЛИ МЫ ДОБЬЕМСЯ РЕЗУЛЬТАТА ЗА ГРАНИЦЕЙ,

ТО С НАМИ НАЧНУТ РАБОТАТЬ И В РОССИИ»

Сейчас обнинские изобретатели завершают процесс регистрации аппарата, после чего собираются приступать к его продаже. Тем более, что, как отмечают на предприятии, в России этот рынок почти отсутствует, а те немногие отечественные образцы, которые есть, не выдерживают никакой критики.

- Они, как правило, имеют нерепрезентативный внешний вид и не соответствуют требованиям клиентов. Я недавно был на одной выставке, где были представлены отечественные разработки, и скажу честно, смотреть там было особо нечего, - признается Александр Юрьевич.

А реабилитационное оборудование мирового уровня, которое предлагают в России, зачастую дорогое. На обнинском предприятии обещают, что их устройство, несмотря на сложную конструкцию, будет выгодным и в ценовом плане.

По словам Александра Иванова, финансовая ситуация на российском рынке медицинских устройств сложная. Большинство закупок сегодня клиники ведут через тендеры, где определяющим при выборе товара является дешевизна. Такой подход вынуждает отечественных разработчиков максимально занижать планку качества, чтобы «опустить» цену. Качественные же изделия от мировых компаний поступают в нашу страну в ограниченном количестве, поэтому цена на них заоблачная. Финансовую стабильность обнинских разработчиков поддерживает сегодня другое немедицинское производство, поэтому предприниматели могут спокойно заниматься перспективным медицинским направлением на должном уровне.

При этом в планах предприятия - выход в первую очередь на международный рынок, а лишь затем начнется освоение российского сегмента. Как говорит Александр Иванов, это вынужденное решение, поскольку у нас привыкли в основном доверять той продукции, которая успешно зарекомендовала себя на Западе.

- Если мы добьемся результата за границей, то с нами обязательно начнут работать и в России, - поясняет Александр Юрьевич.

Это не единственный аппарат, с которым обнинцы планируют выйти на рынок, а лишь первый, который доведен до серийного производства. В данный момент идет активная разработка еще трех не менее современных и инновационных тренажеров для реабилитации, и можно с уверенностью сказать, что это лишь начало большой работы по созданию в нашей стране целой инфраструктуры по производству подобного столь необходимого оборудования.

Константин ЕРЕМЕНКО

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