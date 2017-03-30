Коммунальная битва: не на жизнь, а на ОДН!

ГЖИ пытается заставить управляющие компании начислять ОДН законным способом.

Проблема оплаты за общедомовые нужды уже набила оскомину. Жители устали жаловаться на то, что им за эту услугу выставляют просто астрономические счета.

В итоге с января текущего года были изменены расчеты оплаты за ОДН, и предполагалось, что это приведет к ее снижению. Однако на деле все вышло наоборот.

КАК ХОЧУ, ТАК И ВОРОЧУ?

Многие не придали значения информации о том, что плата за ОДН из разряда коммунальных услуг перешла в жилищные. Говорили чиновники об этом как-то вскользь и без подробностей. Людям просто объяснили, что теперь им не придется платить за своих нерадивых соседей-должников и за многочисленных квартирантов. Но не тут-то было.

Раньше ОДН высчитывали путем сложения всех показателей индивидуальных приборов учета, а затем вычитали получившиеся цифры из показаний общедомового счетчика. Разницу «раскидывали» по всем жильцам. Народу это не нравилось. Ведь кто-то вовсе не платил за квартиру или сдавал свою жилплощадь большой семье мигрантов, потребляющей неимоверное количество воды и электроэнергии.

А что стало теперь? Управляющие компании получили возможность самостоятельно решать, сколько с жильцов брать денег за эту скандальную услугу? Хотя изначально предполагалось, что если по новым расчетам общедомовые нормативы будут превышены, разницу ресурсным организациям оплатит управляющая компания. Сделано это было для того, чтобы простимулировать коммунальщиков более ответственно относиться к различным протечкам в трубах и тому подобным «нецелевым» тратам ресурсов. Но вместо этого представители УК опять переложили все на плечи жителей.

А КОМУ-ТО ЗАКОН НЕ ПИСАН

Мы попросили дать комментарий по этому вопросу директора муниципальной управляющей компании МП «УЖКХ» Сергея ВОЛОТОВСКОГО. Он признался, что в обслуживаемых им домах сумма оплаты ОДН за электричество даже уменьшилась. Причем в половину. - Это, смотря где стоимость выросла, а у нас упала! - похвалился Волотовский.

Однако в информации, которую нам дал вице-мэр по ЖКХ Дмитрий СТРЕЛЬЦОВ, оптимистического настроя было уже намного меньше.

По словам Дмитрия Сергеевича, сейчас в городе из-за этих начислений ведется настоящая битва между управляющими компаниями и Государственной жилищной инспекцией.

- Жителям УК могут выставлять оплату за ОДН только по нормативу, рассчитанному по их жилплощади. Но управляющие компании включают туда и неучтенные общедомовые площади. Жилинспекция заявляет, что этого делать нельзя и данные действия противоречат закону. Мы, конечно, тоже даем руководителям коммунальных предприятий разъяснения на этот счет, ссылаясь на нормативные акты, письма Минстроя и другие документы. Однако данный вопрос все-таки находится в епархии ГЖИ, - рассказал Стрельцов.

Дмитрий Сергеевич также проинформировал, что какие-то УК действуют согласно указаниям ГЖИ, какие-то их игнорируют. И эта «война» пока не закончена. А кто станет победителем - большой вопрос. Жаль что проигравшими, пусть даже и временно, опять оказались простые люди.

Инна ЕМЕЛИНА

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