Неудачный сезон

За жестокое избиение соседей мужчина остался практически безнаказанным.
Некоторое время назад горячо обсуждалась тема принятия на федеральном уровне нового закона «О декриминализации побоев».
Споров по этому поводу было много, но закон в итоге приняли. Однако наши журналисты уже имели возможность ознакомиться с тем, как работает данный закон на практике.
СОБАЧКИ МИЛОВАЛИСЬ, А ХОЗЯИН ЗВЕРЕЛ
В редакцию газеты «ВЫ и МЫ» обратился житель Малоярославецкого района Михаил БЕЛОВ. Мужчина рассказал нам жуткую историю о том, как его самого и супругу Галину Николаевну избили в прошлом году в Боровском районе. Причем, как заверил Михаил Николаевич, не какие-нибудь там мимо проходящие малолетние хулиганы, а сам председатель СНТ «Солнечная поляна-1» Владимир Н.
- Мы с женой жили на этой даче и работали у него сторожами. Платил он немного - около шести тысяч рублей, но нас все устраивало. А потом возник конфликт из-за сущей мелочи - из-за наших собак. У меня во дворе жил пес-дворняга, который вызывал огромный интерес у породистой таксы председателя. В один прекрасный (или ужасный) момент эта милая собачка сорвалась с поводка и прибежала к нашему «двортерьеру», что вызвало бурное негодование у моего работодателя. Он пришел ко мне разбираться, стал махать кулаками, но получив отпор, ушел. Это была наша первая стычка. А в ночь с 7 на 8 марта господин Н. заявился к нам уже со своей супругой и падчерицей и они всей семьей набросились на нас с кулаками. Падчерица председателя СНТ довольно крупная женщина. Она буквально посадила меня на землю, а ее отчим ударил меня ногой в лицо. С этого все и началось. А далее пошло жестокое избиение, - рассказал Михаил Белов.
Причем избили не только его, но и жену Галину Николаевну. На другой день супруги зафиксировали побои и написали заявление в полицию, представив документы медэкспертизы. Михаил Николаевич был уверен, что обидчик получит по заслугам. Однако сбыться этому было не суждено.
БЕЙ - НЕ ХОЧУ
Пока полицейские разбирались в деталях конфликта, в силу вступил новый закон. Поэтому когда дело передали в мировой суд, там развели руками и от уголовной ответственности господина Н. освободили. Как говорится, повезло.
А вот Белову обидно и досадно.
- Это что же получается, любой теперь может избить меня, пнуть в лицо ногой со всей силы, и ничего ему за это не будет?! - возмущается пострадавший.
Выходит, если раньше у получивших увечья был хотя бы шанс наказать обидчиков по закону, то теперь хулиганы могут чувствовать себя свободно. Бей кого угодно - и ничего тебе за это не будет. Разве что штраф в рамках административного наказания. То есть если не убил, то гуляй на свободе.
В полиции и в суде только руками разводят: «А что мы в этой ситуации можем сделать?». И ведь действительно - ничего.