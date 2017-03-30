Старикам не на чем доехать в МФЦ на Долгининской!

С появлением в городе многофункционального центра у жителей сразу же отпал целый ряд проблем.

Но появилась одна главная - туда тяжело добираться. Как говорится, все бы хорошо, если бы до главного офиса этого учреждения можно было доехать хоть на каком-нибудь общественном транспорте. Пока же в МФЦ на Долгининскую, 6 приходится ходить пешком и это обстоятельство для многих уже само по себе - огромная проблема.

КАК ПОСТРОЯТ - ТАК И ПОЕДЕТЕ

Недавно на заседании одного из комитетов Обнинского городского Собрания речь зашла о 80-летней жительнице города, которой до сих пор не заплатили компенсацию за капремонт. Выяснилось, что услуга эта носит заявительный характер, и для ее получения старушке нужно было всего-навсего сходить в МФЦ, написать заявление и представить все необходимые документы.

Казалось бы так все просто, если бы не одно «но». Старому и больному человеку трудно даже из дома до автобусной остановки дойти, а в микрорайон «Солнечная долина», где расположен головной офис МФЦ, ни автобусы, ни маршрутные такси вообще не ходят.

Об этой проблеме наши журналисты рассказывали еще в прошлом году, но тогда на отсутствие общественного транспорта жаловались жители новостроек, теперь к ним присоединились и другие обнинцы. Но от того что количество недовольных растет, в этом вопросе ничего не меняется. От ближайшей остановки «Дом связи» до улицы Долгининской даже энергичным шагом приходится идти минут 7-10. А уж что говорить про пожилого человека с больными ногами? Пешком до «Солнечной долины» он разве что доползет.

Но в городской администрации считают иначе. В частности, секретарь комиссии по безопасности дорожного движения Оксана ГРИЦУК вообще не согласилась с тем, что в этом есть какая-то проблема.

- Всего-то 10 минут ходьбы до ближайшей остановки! - заявила она.

Правда, потом пояснила, что автобусное сообщение в данном микрорайоне должно быть организовано после завершения его строительства. А когда это произойдет, Грицук сказать не смогла.

- И все-таки можно ли уже сейчас установить там хотя бы один остановочный павильон? - допытывались мы.

- Там межквартальные проезды, а сквозное движение возможно только через улицу Усачева. И нет дороги, которая позволяла бы двигаться маршрутным транспортным средствам, - ответила Оксана Анатольевна.

Однако водители со стражем категорически не согласны с таким доводом. По дорогам «Солнечной долины» даже большегрузы спокойно проезжают, не говоря уже о маршрутках. И абсолютно не понятно, что мешает маршрутке заезжать, например, со стороны Дома Ученых, где сделали одностороннее движение, и далее поворачивать на новеькую улицу Цветкова? Вероятнее всего, чиновникам проще подождать окончания строительства микрорайона (а это при лучшем раскладе - еще лет пять как минимум), чем утруждать себя «лишней» работой.

Кстати, многие жители уверены, что остановочный павильон уже сегодня можно спокойно установить возле дома № 1 по улице Усачева. И дорога там для этого вполне себе подходящая.

ЖИТЬ МОЖНО, А ЕЗДИТЬ НЕЛЬЗЯ

Фактически слова Грицук том, что жить в домах можно, а общественный транспорт туда пускать якобы нельзя повторил и другой член комиссии по безопасности дорожного движения - инспектор по дорожному надзору ОГИБДД по городу Обнинску Константин БОЧИНИН.

- Для того чтобы в этом микрорайоне обустроить остановки, нужно проработать концепцию организации движения туда маршрутных транспортных средств. Но «Солнечная долина» пока не достроена и поэтому туда никто не будет запускать общественный транспорт. Да и процедура эта трудоемкая. Тем более, сейчас вышел новый федеральный закон в сфере пассажирских перевозок, который ее усложняет, - пояснил Бочинин.

Правда, Константин Юрьевич проинформировал, что Генпланом остановки в этом микрорайоне предусмотрены. Другое дело, что даже примерные сроки окончания строительства, сегодня не ясны.

Ведь не стоит забывать, что комплекс многоэтажной застройки там состоит из нескольких микрорайонов и возводят их разные застройщики. И не везде работа кипит. Как известно, компания «Зеленый остров» некоторое время назад обанкротилась, поэтому вопрос возведения дома уже не один год находится в подвешенном состоянии.

Так что пуска общественного транспорта желающим сходить в МФЦ, а так же жителям новостроек придется ждать долго. И некоторые до этого времени могут попросту не дожить.

- Мнение -

ОСТАНОВКА, ВОЗМОЖНО, ПОЯВИТСЯ СЛЕДУЮЩЕЙ ВЕСНОЙ!

Депутат Обнинского городского Собрания Михаил СОШНИКОВ:

- Как представитель компании застройщика «Остов» и как депутат скажу следующее: у нас разработан проект дороги от улицы Ленина (на повороте, не доезжая до микрорайона «Циолковский») до улицы Усачева и далее на улицу Цветкова. Частично эта дорога, протяженность которой около 900 метров, уже построена. Завершение же всей работы полностью планируется на конец текущего года - начало следующего.

И вот тогда будет установлена автобусная остановка возле Теннисной академии. Это как раз рядом с домом № 1 по улице Усачева. Так что я думаю, что уже следующей весной жители города смогут ездить в этот район на общественном транспорте.

Инна ЕМЕЛИНА

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