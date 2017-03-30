Ты - мне, я - тебе?

Обнинск и совхоз «Боровский» нашли золотую середину.

Многолетний вопрос расширения границ первого наукограда, похоже, близится к своему логическому завершению. Обнинские депутаты во вторник вняли просьбе коллег из совхоза «Боровский» и согласились на частичное присоединение земель. Решение это, похоже, устраивает как одну, так и другую сторону.

МИШКОВО И КАБИЦЫНО ОКАЗАЛИСЬ ОТВЕРГНУТЫ

Очередное заседание обнинского городского Собрания можно назвать особенным. Во-первых, поприсутствовать на этом мероприятии решил даже председатель калужского Законодательного Собрания Виктор ГРИБ, а во-вторых, животрепещущая тема присоединения соседних к городу земель получила здесь новый поворот.

Парламентарии совхоза «Боровский» решили сменить гнев на милость и направили в обнинское городское Собрание письмо с предложением о частичном присоединении ряда территорий. По мнению главы администрации первого наукограда Владислава ШАПШИ, это должно помочь Обнинску развиваться дальше

Так, по новой схеме, к Обнинску отойдут только Белкино, Маланьино, а также земли, прилегающие к Экодолью и ИАТЭ. Что касается Мишково и Кабицыно, то они должны остаться там же, где были.

- Это решение депутатов совхоза. Я прошу поддержать их предложение и поручить администрации Обнинска заключить соглашение о присоединении этих территорий согласно этой схеме, - обратился к народным избранникам Владислав Шапша.

Обнинские парламентарии к моменту обсуждения данного вопроса выглядели порядком уставшими, поэтому проголосовали за это молча и без дискуссий, после чего председатель Горсобрания Владимир ВИКУЛИН поздравил коллег с тем, что многолетняя история с присоединением перешла к своей финальной стадии.

ВОПРОСОВ БОЛЬШЕ ЧЕМ ОТВЕТОВ

Впрочем, как пояснил вице-мэр по вопросам архитектуры и градостроительства Андрей КОЗЛОВ, согласовать все нюансы еще предстоит. Нерешенным остается вопрос подключения ряда территорий соседнего района к обнинским очистным. Как известно, сегодня канализационные стоки микрорайона «Олимпийская деревня» сливаются в реку Страдаловку и жители уже устали по этому поводу возмущаться. Если же этот район к Обнинску не отходит, то непонятно, как решать проблему?

- Мы все живем на одной земле и не против подключить эту территорию к нашим очистным. Нужно понять, как правильно выстроить тарифную политику, стоимость подключения и т.д. На разных муниципальных образованиях это сделать достаточно сложно и непросто. Поэтому если бы их земля вошла в Обнинск, то это было бы осуществить проще, - сказал Андрей КОЗЛОВ.

А вот обнинские парламентарии, в отличие от своих коллег из совхоза «Боровский», решили проявить щедрость. Развернув бурную полемику вокруг того а достойны ли представители обнинской культуры городских выплат, избранники народа достаточно спокойно отнеслись к тому, что премии из городской казны детям за достижения в области спорта, культуры и образования будут выплачиваться вне зависимости от их прописки. Фактически Обнинск будет поощрять жителей соседних районов. Вот уж точно получается, что вместе с водой и дитя выплеснули.

Константин ЕРЕМЕНКО

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