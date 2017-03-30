На последнем издыхании

Обнинские депутаты не настроены развивать муниципальный транспорт.

Автопарк муниципального предприятия «ОПАТП» с каждым годом неумолимо сокращается. Между тем, именно этим транспортом вынуждены пользоваться пожилые люди, чтобы не платить за проезд.

Чуда в виде автобуса старикам приходится ждать часами. Учитывая, что автопарк муниципального транспорта с каждым годом становится все хуже, предпосылок для изменения ситуации в лучшую сторону старики не видят.

СТАРИКИ ПРЕДЛАГАЮТ ПРОВЕСТИ МОНЕТИЗАЦИЮ ЛЬГОТ

Не секрет, что большая часть граждан, пользующихся льготным проездом, - это пенсионеры, и именно они сегодня, по сути, оказались заложниками тяжелого положения, которое в Обнинске сложилось с муниципальным автотранспортом.

- С каждым годом в городе становится все меньше и меньше автобусов. А мы, пенсионеры, теперь, получается, должны ходить пешком? - возмущается житель города Сергей ГРИШИН. - Если у городских властей нет денег на закупку нового транспорта, то пусть нам выплачивают вместо этого денежную компенсацию. Это же не дело, что нас загнали в эти автобусы, а теперь и их днем с огнем не сыщешь!

Сегодня за проезд льготников по факту идет двойная оплата. С одной стороны, в МП «ОПАТП» деньги перечисляет администрация, пытаясь убить двух зайцев сразу - и предприятие поддержать, и стариков облагодетельствовать. С другой стороны, сами ветераны вынуждены расплачиваться за проезд в маршрутках, потому что льготного транспорта днем с огнем не сыщешь, поэтому и предлагают старики представителям власти поступить с ними по-честному и расплатиться напрямую, чтобы льготники уже сами выбирали, кому отдать деньги - муниципальным перевозчикам или частным. Так сказать, провести монетизацию льгот, которая пусть и не очень удачно, но давно прокатилась по стране.

Однако, как пояснила начальник управления потребительского рынка, транспорта и связи Анна КРАСИКОВА, даже если такое решение в администрации будет принято, осуществить его будет непросто, ведь, помимо городских льготников, в Обнинске также есть региональные и федеральные.

- Все, что касается возмещения за проезд, относится, скорее, к полномочиям федерации и региона, поэтому если этот вопрос и будет решен, то только на этом уровне, - говорит Анна Всеволодовна. - Иначе получится так, что если ты городской льготник, то получи 16 рублей за поездку, а если федеральный, то тебе уже ничего не положено. Я думаю, что права должны быть одинаковы для всех.

«МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ ГОТОВИТСЯ К СМЕРТИ»

То, что монетизация льгот не является приоритетным направлением в решении этой проблемы, нам подтвердил и мэр Обнинска Владислав ШАПША. По его словам, определить тех, кто пользуется общественным транспортом, а кто нет, не всегда бывает просто, поэтому в администрации города решили пойти по другому пути, повесив перевозку льготников и на частных перевозчиков. Сейчас как раз идет проработка документации к аукциону на осуществление этих услуг.

- В этом году мы проведем такой конкурс, и я считаю, что эта проблема будет решена. Мы не намерены просто обязать перевозчиков это делать, а хотим найти компромиссы, чтобы это было для всех взаимовыгодным, - отметил Владислав Валерьевич.

Однако депутат Городского Собрания Александр СИЛУЯНОВ, который знает о царящих в среде маршрутчиков настроениях, уверяет, что предприниматели пока относятся к идее с конкурсом насторожено.

- Конечно, монетизация была бы самым приемлемым выходом. Я против того, чтобы развивать муниципальный транспорт, сегодня он не выдерживает конкуренции и готовится к смерти. Что касается планируемого конкурса, то это достаточно сложный и непростой путь, и пока непонятно, как это все будет работать, - пояснил Александр Юрьевич.

Из всего этого пока ясно одно - ликвидация муниципального автотранспорта - лишь дело времени. Причем, похоже, достаточно близкого, ведь после того, как обнинские льготники пересядут на маршрутки, оправдывать содержание столь дорогих для городской казны автобусов администрации будет нечем. Вот только чем будут крыть чиновники, в случае если маршрутчики опять вздумают диктовать свои права?

«ХОДИТЬ ПЕШКОМ ПОЛЕЗНО»

Председатель обнинского Городского Собрания Владимир ВИКУЛИН:

- На мой взгляд, дальнейшее развитие муниципального транспорта выглядит маловероятным. Что касается монетизации, то этот вопрос противоречивый: кто-то всегда выступает за нее, а кто-то - за предоставление услуг. Но мне кажется, что жителям Обнинска монетизация льгот на транспорте была бы более интересна, поскольку они получали бы за это пусть небольшие, но какие-то деньги. А вообще, ходить пешком полезно, тем более что город у нас не очень большой.

Константин ЕРЕМЕНКО

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