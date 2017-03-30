Геннадий Скляр: «ФМБА поворачивается к Обнинску!»

В минувшую среду депутат Госдумы Геннадий СКЛЯР провел вторую пресс-конференцию в Обнинске. На встрече журналисты первого наукограда затронули самые острые темы, которые будоражат город и регион.

НОВЫЕ НАДЕЖДЫ ОБНИНСКОЙ МЕДИЦИНЫ

Одним из таких вопросов стала работа городской больницы. Журналисты напомнили парламентарию, что еще во время своей предвыборной кампании он обещал изменить ситуацию в здравоохранении Обнинска, теперь необходимо от слов переходить к действиям.

- Я получил информацию, что в ФМБА приняли решение о капитальных вложениях в материальную базу нашей больницы, - рассказал Геннадий СКЛЯР.- Мы видим, что организационно ФМБА, так же как «Росатом» поворачивается к Обнинску. И это я считаю самое важное.

Разработки обнинских ученых в ядерной медицине в скором времени могут выйти на международный уровень. Они как нельзя лучше отвечают задачам сегодняшнего дня, которые ставит перед собой «Росатом». Есть и другие перспективные начинания.

- Принято решение, что Минздрав будет финансировать создание Центра доклинических исследований на экспериментальной площадке у нас в Обнинске. Мы станем главными воротами в Россию по доклиническим исследованиям всех препаратов, связанных с радиологией и не только с ней, - резюмировал Геннадий СКЛЯР.

Создание подобного комплекса в первом наукограде позволит вывести на новый уровень Калужский фармкластер, а так же привлечет в город новых инвесторов.

ПРОБЛЕМА «ПЛАТНОЙ КИЕКИ»: ВСЕ ЖДУТ РЕАКЦИИ НАСЕЛЕНИЯ

Введение платы за проезд на участке Киевского шоссе, которое стартовало двадцатого марта «на своей шкуре» почувствовал и парламентарий, которому пришлось заплатить, чтобы проехать в областной центр. Геннадий Иванович не понаслышке знаком с проблемами, с которыми столкнулись люди. И пробка на пункте оплаты - лишь вершина айсберга. По существующим правилам калужанам даже на свои дачные участки теперь придется ездить за деньги, но больше всего, по мнению Скляра, пострадали детчинцы, где теперь непрерывным потоком идут большегрузы.

- У нас, как часто бывает, все ждут, когда главный соберет и начнет всем раздавать тычки. Наши службы, в том числе ГИБДД, не торопятся что-то делать, ну пустили и пустили, все ждут реакции населения, - комментирует ситуацию Геннадий Иванович.

Все эти минусы стоит учесть и обнинской администрации, ведь время, когда в черте нашего города начнется реконструкция шоссе не за горами.

- Нужны здесь своеобразные общественные слушания предстартовые. Прежде чем начинать стройку следует очень подробно посидеть и послушать тех, кто будет строить: какой проект, какие решения технологические, как все организовано, чтоб не получилось у нас проблем, - резюмировал Скляр.

Причем инициатором этой встречи, по мнению депутата, должна выступить именно городская власть.

Евгения НИКИТИНА

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