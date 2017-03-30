Спор ради спора?

Депутаты затеяли бессмысленный суд с прокуратурой...и проиграли его!

Можно или нет парковаться в городе на газонах? И кто должен за это штрафовать? Данные вопросы не теряют своей актуальности вот уже несколько лет.

Для борьбы с этим явлением в администрации города даже приобрели новомодный гаджет - «Паркон», с помощью которого в Обнинске выписывали штрафы нерадивым автовладельцам.

Однако, как выяснилось, устройство в руках чиновников было вне закона.

ПАРЛАМЕНТРИИ ИГНОРИРУЮТ ЗАКОН?

Прецедент в Белгороде, когда автомобилист, которому выписали аналогичный штраф пошел на принцип и дошел до Верховного суда, чтобы доказать что администрация не вправе штрафовать людей за парковку на газонах отразился и на первом наукограде. По стопам белгородского коллеги пошли и обнинские водители, которые тут же начали оспаривать штрафы, полученные при помощи «Паркона», закидывая жалобами городскую прокуратуру.

А вот депутаты решили «поиграть» с формулировками и быстро «перебросили» «Паркон» в городские правила благоустройства, заменив например понятие «транспортное средство» на «движимое имущество», а слова «стоянка и парковка» на «размещение объектов движимого имущества на объектах благоустройства».

Прокурор города Дмитрий ЧУМАК тогда дал ясно понять, что от перемены мест слагаемых ничего не меняется, предложив действовать в рамках действующих норм. Однако обнинские парламентарии спустя длительное время так и не захотели привести Правила благоустройства в соответствие с Законом, в связи с чем прокурором был внесен протест, который впоследствии был отклонен.

ПОЧЕМУ БЫ НЕ НАЛАДИТЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ГИБДД?

И потянулись судебные тяжбы. Заместитель прокурора области, поддерживав позицию прокурора Обнинска, подал калужский суд исковое заявление о признании противоречащими законодательству обнинских правил благоустройства.

И на днях судебная инстанция в полном объеме поддержала требования прокуратуры, отметив, что в Горсобрании взяли на себя чужие обязанности (в данном случае - полиции).

В общем, если говорить простым языком, суд, указав на неверную трактовку законодательства, отменил все то, что утвердили депутаты в Правилах благоустройства города.

Конечно, избранники народа могут «продолжать биться в закрытые двери» и пойти с жалобой уже в Верховный суд. Только вопрос, а зачем все это? Не проще ли направить свою энергию в мирное русло?

Абсолютно ничего не мешает муниципальным структурам организовать взаимодействие с ОГИБДД - единственной службой, которая имеет право наказывать за парковку в неположенных местах.

Для этого даже не нужен физически сотрудник ГАИ. Достаточно лишь осуществить фотофиксацию нарушителя с отображением даты и времени, и сделать ее так, чтобы была видна привязка к местности - какой-нибудь ориентир, например, дом или улица.

И точно так же, как и с «Парконом» нарушителям по почте полетят штрафы, оспорить которые они уже не смогут. Это гораздо конструктивнее, чем тратить время на бессмысленные суды и споры с прокуратурой, которая просто выполняет свою главную обязанность - надзор за соблюдением закона.

Евгения НИКИТИНА

Другие статьи из рубрики «Проблема»