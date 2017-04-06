Президент федерации ММА Виктор Дроздов: «В Обнинске тренируют мастера международного класса!»

В минувшую субботу в первом наукограде состоялся Чемпионат Калужской области по смешанным боевым единоборствам ММА. Померяться силами приехали спортсмены со всех уголков Калужской области.

Турнир проходит в нашем городе уже в третий раз, однако организаторы отмечают, что в этом году встреча стала особенной.

ЛУЧШИЕ ТРЕНЕРЫ ЕДУТ В ПЕРВЫЙ НАУКОГРАД

Мосальск, Людиново, Калуга, Малоярославец, Балабаново и, конечно же, Обнинск - вот лишь немногие города калужского региона, чьи спортсмены в эти выходные вышли на ринг в первом наукограде. Несмотря на то, что всего в соревнованиях приняли участие порядка семидесяти бойцов, цифра эта очень значимая, ведь в прошлые годы в Обнинск приезжали не более сорока человек.

На открытии к собравшимся обратился председатель обнинского Городского Собрания Владимир ВИКУЛИН:

- Спортсмены, которые здесь присутствуют и выступают, показывают силу духа, мужество и решительность. Это очень важно, потому что России нужны мужчины, которые могут защитить себя, свою семью, близких, Родину.

Также в Обнинск приехали представители союза ММА России. Эту организацию здесь представляла вице-президент союза Татьяна ЩЕТИНИНА, которая отметила, что в Калужской области большую роль в развитии этого вида спорта играет президент областной федерации Виктор ДРОЗДОВ. Ему удалось объединить множество разрозненных клубов региона в единое целое. Сам же Виктор Федорович не собирается останавливаться на достигнутом.

- Мы создали хорошую команду организаторов: у нас два кандидата, один доктор наук, два депутата-спортсмена, ребята молодые, глаза у них горят, и мы многое сделали для развития Федерации и в плане учебно-методического Центра подготовки и привлечения заслуженных тренеров России, мастеров спорта международного класса, которые уже в Обнинске наших ребят тренируют, а это здорово! - считает Президент Федерации ММА Калужской области Виктор Дроздов.

СПОРТ ОБЪЕДИНЯЕТ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ

Перед стартом боев медаль за участие вручили самому маленькому спортсмену обнинцу Гаджи МАГОМЕДЗАГИДОВУ. Таким образом, организаторы решили отметить мальчика, который еще делает свои первые шаги в спорте. А приз зрительских симпатий, бесспорно, заслужила команда девчонок. Причем юным леди бороться друг с другом не пришлось, они просто гордо шествовали по залу в майках с надписью «Смешанные боевые единоборства ММА».

- Это детская группа обнинского клуба «Атом», - пояснил вице-президент Калужской Федерации смешанных боевых единоборств ММА Вячеслав НАРУКОВ. - У нас есть квалифицированный тренер-педагог Олег КУРОХТИН, который и занимается с самыми маленькими. Они играют, веселятся, ни в коем случае не дерутся, в основном на занятиях у них преобладают игры с элементами ударной техники.

А вот взрослых, многие из которых раньше отдавали себя другим видам спорта, в ММА привлекает объединение двух техник - ударной и борцовской. И отличным стимулом к победе становится реакция зала, который активно болеет за тех, кто вышел на ринг.

- Серьезные тренировки у ребят начинаются лет с 12-ти, - рассказывает Вячеслав Владимирович, - все, что до этого возраста, можно назвать общефизической подготовкой. В этом году у нас проводится еще и первенство среди юношей 16-17 лет, и это считают такой начальной ступенью, когда можно выступать в смешанных боевых единоборствах.

При этом организаторы подчеркивают, что молодые спортсмены, выходящие на ринг, полностью экипированы, таким образом мальчишкам удастся минимизировать получение травм.

Но, несмотря на то, что география участников расширилась, Обнинск не намерен сдавать свои лидирующие позиции. Наукоград в этом году на Чемпионате Калужской области по смешанным боевым единоборствам ММА представляют сразу три клуба.

По итогам турнира определились лучшие спортсмены региона - первое место досталось обнинцам, второе - калужанам, а бронзу завоевали балабановцы. Уже через неделю ребятам предстоит отстаивать честь Калужской области на Чемпионате ЦФО по смешанным боевым единоборствам ММА, который так же пройдет в первом наукограде.

Евгения НИКИТИНА

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