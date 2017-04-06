Новые горизонты международного сотрудничества

Администрация Обнинска ведет активную работу по наращиванию экономических и культурных связей не только в России, но и за ее пределами.

Подтверждением этого стала состоявшаяся на днях поездка делегации наукограда в Италию и подписанное соглашение о побратимстве между Обнинском и городом Фраскати.

«НАРОДНАЯ ДИПЛОМАТИЯ»

Именно итальянская сторона изначально была инициатором установления с Обнинском новых экономических связей. Перспективы такого сотрудничества обсуждались около года и 29 марта представители наукограда отправились в Италию, чтобы воплотить эти переговоры в жизнь.

В состав обнинской делегации вошли депутат Государственной Думы России Александр АВДЕЕВ, мэр Обнинска Владислав ШАПША, начальник управления экономики и инновационного развития Станислав ФИЛИППОВ, а также деятели культуры: заслуженная артистка России Лидия МУЗАЛЕВА, Игорь МИЛЮКОВ и директор культурных программ Фонда «Усадьба Белкино» Елена ЛАВРОВА.

Помимо Фраскати, им удалось посетить еще один небольшой город Ардеа, филармонический оркестр которого приезжал в наукоград на 60-летие в прошлом году и снискал множество положительных отзывов. Выступление обнинских артистов стало ответом на этот визит и тоже произвело фурор. Русские песни пришлись весьма по душе итальянской публике, которая аплодировала обнинцам стоя.

Как отмечает Владислав Шапша, подобные культурные обмены очень важны, поскольку является первым шагом к экономическому сотрудничеству.

- Есть такое понятие, как «народная дипломатия». Ведь мы представляли не только город, но и всю страну. Именно по таким контактам иностранцы и формируют свое представление о том, что такое Россия и кто такие русские, - говорит Владислав Валерьевич. - Инвесторы приходят в то место, которое им знакомо и у которого есть хороший имидж. Поэтому когда устанавливается связь между городами и выстраиваются культурные отношения, то люди готовы вкладывать туда деньги.

ПЕРВЫЙ ШАГ СДЕЛАН

Однако, пожалуй, самым знаковым моментом этой поездки можно назвать подписание соглашения о побратимстве с Фраскати. Было видно, что принимающая сторона отнеслась к этому мероприятию с большим вниманием. Огромное количество местной прессы, депутатов и других официальных лиц, ставших свидетелями столь знакового события, свидетельствовало о том, что для итальянцев оно имеет очень большое значение.

Интерес этот не случаен, ведь во Фраскати, как и в Обнинске, в 1954 году была построена первая в Италии атомная станция. К тому же, сегодня в Калужской области находятся немало итальянских предприятий , например завод «Палладио-Занини» по производству фармацевтической упаковки, который в ближайшее время будет запущен в Обнинске.

- Нужно понимать, что для появления перспектив дальнейшего сотрудничества нужно что-то сделать. И мы этот шаг осуществили. Теперь следует дождаться, когда в Италии пройдут выборы в органы местного самоуправления и после этого, скорее всего в июле, мы будем ждать ответную делегацию из Фраскати, где обсудим наше дальнейшее сотрудничество, - заявил Владислав Шапша.

В ВОПРОСАХ БЛАГОУСТРОЙСТВА ОБНИНСК ОБОГНАЛ ФРАСКАТИ

Как отмечает начальник обнинского управления экономики и инновационного развития Станислав ФИЛИППОВ, впервые официальные представители Обнинска за один визит посетили сразу два перспективных для сотрудничества города.

- Это большая удача, собрать воедино как наши усилия и инициативы, так и возможности наших партнеров. Так, спустя год совместной работы с Представительством Россотрудничества в Италии, мы, наконец, определили направления, которые будем развивать между Обнинском и Фраскати, результатом чего стало подписание Соглашения о побратимстве, - рассказал Станислав Николаевич.

Также обнинцам было интересно ознакомиться с тем, как устроена система власти в данных муниципалитетах и работа местных городских служб. Как оказалось, Обнинск в этом плане вполне может дать фору многим городам в Италии.

- Я всегда обращаю внимание на вопросы благоустройства и нужно сказать, что в Италии в этом плане есть больше проблемы. Но они и сами это признают, тем более что они были у нас и видели, как в нашем городе уютно и чисто, - отмечает Владислав ШАПША.

Если говорить о развитии дальнейших международных контактов Обнинска, то оно будет только усиливать свои обороты. Впереди - продолжение сотрудничества с Китаем, новые перспективы взаимодействия с Сербией и Белоруссией, а также - разработка «дорожной карты» с давними партнерами - Литвой и Приднестровьем.

Константин ЕРЕМЕНКО

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